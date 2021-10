Zagrebačke škole u ozbiljnim su financijskim problemima zbog višemjesečnog kašnjenja isplate sredstava koje im je dužan osnivač Grad Zagreb, piše u srijedu Jutarnji list.

Zbog zatečene rupe u gradskom proračunu nova gradska vlast očito se našla u popriličnoj gabuli, koja se prelijeva na škole. Ravnatelji škola potvrđuju da su zadnji novac od Grada za pokrivanje troškova energenata primili u kolovozu za ožujak, zadnja refundacija prehrane stigla je u rujnu za travanj, a tek ovoga tjedna na račune su im sjeli materijalni troškovi za zadnji mjesec prošle školske godine.

'Nemamo novca niti za hitne intervencije'

Zbog višemjesečnog kašnjenja ravnatelji se boje isključenja i ovrha. Zasad, kažu, dugove plaćaju iz vlastitih sredstava koja ishlapljuju. I prije je dolazilo do zastoja u plaćanju, no nikada u toj mjeri kao sada, tvrde.

"Nemamo novca niti za hitne intervencije, a neplaćene su i druge stavke za koje smo dobili suglasnost Gradskog ureda, račun je stigao na naplatu, a mi nemamo novca. Shvaćamo da je u gradu teška financijska situacija, no nama je teško shvatiti to što nema informacije kada ćemo novac uopće dobiti. U strahu smo hoće li doći do trenutka da će se računi škola ovršiti", kaže Suzana Hitrec, predsjednica Udruge srednjoškolskih ravnatelja, ujedno ravnateljica zagrebačke Upravne škole.

Napominje kako su ravnatelji srednjih škola imali sastanak s v.d. pročelnice Gradskog ureda, no nisu dobili odgovore kada će krenuti redovna isplata.

Ako neke škole imaju sredstva na računima, to su uglavnom sredstva iz europskih projekata, a to ne možemo usmjeriti u kupnju toaletnog papira ili papira za printanje, kaže Hitrec.

Prema procjeni upućenih, mjesečno bi grad trebao školama isplaćivati ukupno oko deset milijuna kuna za račune, materijalne troškove i prehranu učenika (u čijoj subvenciji sudjeluju i roditelji), donosi Jutarnji list.