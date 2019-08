NOVI GRABEŽ DRŽAVE – STIŽU NAM NOVI RAČUNI: Kućanstva s jednom ili 10 osoba plaćat će jednak iznos?!

Uredbom o gospodarenju komunalnim otpadom dosad nisu bile formirane kategorije za plaćanje odvoza otpada, a sad se predlaže da sva kućanstva budu u jednoj kategoriji, a ostali subjekti su podijeljeni u sedam potkategorija

Tek što je u nekim dijelovima zemlje zaživio novi sustav prikupljanja i naplate odvoza komunalnog otpada, Uredba o gospodarenju komunalnim otpadom, koja je stupila na snagu 1. studenoga prošle godine, već doživljava promjene. Naime, njome nije preciziran način formiranja kategorija u kućanstvima, privredi i gospodarstvu općenito, niti je objašnjeno što znači da “onečišćivač plaća”. Zbog toga su gradovi i općine donijeli različite odluke o kategorizaciji, a samim time i različite cijene obvezne minimalne usluge ili fiksnog dijela za kućanstva i pravne subjekte.

Zbog toga su se mnogi žalili, neki su čak i pokrenuli upravne sporove, pa je Grupacija održavanja čistoće Hrvatske gospodarske komore od Ministarstva zaštite okoliša i energetike zatražila preciznije odredbe. Izmjene i dopune su napravljene, eSavjetovanje je završilo 18. srpnja, a Ministarstvo bi trebalo uskoro uputiti konačni prijedlog Vladi na odlučivanje.

Dvije kategorije i sedam potkategorija

Prema predloženim izmjenama i dopunama, postojat će samo dvije kategorije korisnika. Jedna su kućanstva, a u drugoj su korisnici koji nisu kućanstva svrstani u sedam potkategorija. U dokumentu stoji i kako je cijena obvezne minimalne usluge jedinstvena na području pružanja usluge za sve korisnike u tim kategorijama. Ako predlagač ne uvaži primjedbe iz javne rasprave, to će značiti da će kućanstva, koja prozivode najmanje otpada, podnijeti najveći teret, odnosno plaćati najviše, piše Novac.hr.

“Na administrativnom području grada Šibenika, prema postojećim aktima i odlukama Gradskog vijeća, imamo tri kategorije u kućanstvu. Za kantu od 80 litara fiksni dio s PDV-om mjesečno iznosi 38,42 kune, za kantu od 120 litara 80,68 te za kantu od 240 litara 126,79 kuna. Veličina kante ovisi o broju članova kućanstva, a ako izmjene i dopune uredbe budu izglasane, fiksni dio bit će jednak svima. Koliko bi on za naše korisnike u kućanstvima iznosio nismo računali. Svakako, bit će to povećanje za one s najmanjim brojem članova, jer će kućanstva s jednim članom plaćati isti iznos kao i ono s osam ili deset članova”, kaže Novica Ljubičić direktor komunalnog poduzeća “Zeleni grad Šibenik”

Sva kućanstva plaćaju jednako

Većina članova Grupacije održavanja čistoće pri HGK, smatra kako fiksni dio cijene treba biti određen prema različitim kategorijama te da nije fer da kućanstva, ili recimo iznajmljivači, plaćaju isti fiksni dio za dva ili 20 ležaja. Mišljenja je, kao i većina njegovih kolega iz Grupacije, da fiksni dio cijene treba biti određen prema različitim kategorijama, te da nije pošteno, ne samo za kućanstva, već i u slučaju, primjerice, privatnih iznajmljivača da isti fiksni dio plaća netko tko ima dva ležaja kao i onaj tko ih ima 20 i više.

“Jasno je svima da se tamo gdje ima veći broj ležajeva proizvodi i više otpada. Ili, na popisu sedam potkategorija korisnika koji nisu kućanstva jednak fiksni dio u jednoj od potkategorija plaćale bi škole i vrtići, učilišta, vjerski objekti, samostani, ali i bolnice, domovi za starije i nemoćne i slične djelatnosti. To nema logike, jer – opet ću navesti primjer – jedan vjerski objekt i bolnica ne proizvode jednaku količinu smeća. Ili, u istoj kategoriji su državne i lokalne i regionalne samouprave, razne agencije, odvjetnički uredi, kiosci za prodaju tiskovina i duhanskih proizvoda i obrtničke djelatnosti, kao što su frizerski saloni, brijači i kozmetičari, ali i stolari, vodoinstalateri, automehaničari, ribarski obrti, industrijske djelatnosti s proizvodnim pogonima i drugi. Moram navesti da su u toj istoj kategoriji i knjižnice, izložbeni prostori, muzeji, kazališta, sportske dvorane, ambulante i da ne navodim dalje. Ima ih još masu. To je nekorektno i u tom smjeru su išle i naše primjedbe, i za kućanstva i za djelatnosti”, kaže Ljubičić.

Očitovanje u rujnu

U rujnu se očekuje očitovanje Ministarstva na primjedbe,nakon čega bi Vlada trebala donijeti konačnu odluku o izmjenama i dopunama Uredbe. Nakon toga, gradska i općinska vijeća u Hrvatskoj morat će u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu izmijenjene Uredbe uskladiti svoje odluke o pružanju usluga prikupljanja miješanog komunalnog otpada. Nakon toga su komunalna poduzeća u roku od 30 dana dužna donijeti novi cjenik usklađen s Uredbom i odlukom gradskog ili upravnog vijeća. Zasad se u javnosti malo govori o novom “haraču” na građane, no u izmjenama i dopunama postoji i jedna pozitivna stvar.

“Jedino što je u ovim prijedlozima izmjene i dopune uredbe pozitivno je da će Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost financirati sve troškove skupljanja i obrade korisnog otpada, koje davatelj usluge preuzima od korisnika”, zaključuje Ljubičić.