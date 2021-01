Na Jadranu dugotrajne stabilizacije nema na vidiku, bit će kiše i izraženijih pljuskova s grmljavinom

Početak nove godine uz novu ciklonu koja će danas i sutra Jadranu i područjima uz njega donositi obilne oborine, moguće su i bujične poplave, a bit će i jakog i olujnog juga. Subota prijepodne će na Jadranu biti umjerena do pretežno oblačno s kišom, lokalno i izraženim pljuskovima s grmljavinom. Puhat će umjereno, jako, ponegdje i olujno jugo, a temperatura između 7 i 11 stupnjeva. U unutrašnjosti u početku magla, zatim barem djelomice sunčano. Uz slab do umjeren jugoistočnjak temperatura od -1 do 4 stupnja.

U nastavku dana u središnjim i sjeverozapadnim predjelima djelomice sunčano, zatim će navečer biti oblačnije s povremenom kišom. Puhat će slab do umjeren jugoistočnjak uz koji će temperatura biti iznad prosjeka, oko 9 stupnjeva. U Slavoniji i Baranji u početku pretežno sunčano, zatim će prema kraju dana naoblaka rasti, zapadnije će pasti malo kiše, u noći na nedjelju i drugdje. Uz južinu i ovdje razmjerno toplo s 10-ak stupnjeva.

U Dalmaciji umjereno ili pretežno oblačno i kišovito, ponegdje će biti i izraženih pljuskova praćenih grmljavinom. Lokalno će pasti više od 50 litara po metru kvadratnom pa su moguće bujične poplave, a bit će i vjetrovito uz jako i olujno jugo. Temperatura od 10 do 15 stupnjeva. Na sjevernom Jadranu i u gorju uglavnom oblačno s kišom, lokalno i obilnom. Na moru će puhati jako i olujno jugo, a temperatura u gorju od 4 do 9, uz obalu između 10 i 15 stupnjeva.

Idućih dana na kopnu i moru

Na kopnu će idućih dana biti promjenjivo s povremenim oborinama. Kiša će češća biti u noći na nedjelju te ponovno sredinom tjedna kada bi ponegdje moglo pasti i malo susnježice ili snijega. U danima pred nama će mjestimice biti i magle, a temperatura će biti u postupnom padu.

Na Jadranu dugotrajne stabilizacije nema na vidiku. Još će tijekom nedjelje biti lokalno obilnih oborina, zatim kiša manje izražena, sredinom tjedna opet ponegdje obilna. Jugo će oslabjeti, a temperatura će idućih dana biti u blagom padu.

Prognoza DHMZ-a

Na Jadranu i u predjelima uz njega u subotu će prevladavati umjereno i pretežno oblačno, povremeno s kišom, pljuskovima s grmljavinom te ponegdje obilnom oborinom, a u najvišim predjelima bit će i susnježice i snijega, prognoza je Državnog hidrometeorološkog zavoda (DHMZ).

Drugdje u unutrašnjosti sunčana razdoblja bit će češća na istoku, a mjestimice će biti kiše, osobito prema večeri. Ujutro lokalno će biti magle. Vjetar će puhati slab do umjeren jugoistočni, a na Jadranu jako, mjestimice i olujno jugo. Najviša temperatura zraka kretat će se uglavnom od 7 do 12, a na Jadranu od 11 do 15 Celzijevih stupnjeva.

Magla i skliski kolnici

U većem dijelu zemlje kolnici su mokri ili vlažni i skliski, ponegdje ima magle, a moguća je i poledica, upozoravaju u subotu ujutro Hrvatskog autokluba (HAK). Zbog razornog potresa vozi se otežano na pojedinim prometnicama u Sisačko-moslavačkoj županiji.

Moguće su gužve na svim prilazima Petrinji, Glini i Sisku te okolnim mjestima pa se zbog smirivanja prometa vozi uz ograničenje brzine od 80 kilometara na sat na autocesti A11 između čvora Velika Gorica i naplatne postaje Mraclin u smjeru Lekenika i čvora Buševec i naplatne postaje Mraclin u smjeru Zagreba.

HAK poziva vozače da prate upute nadležnih službi. Pruga na relacijama Velika Gorica – Sisak – Sunja – Novska te Sunja – Volinja otvorena je za promet te je u tijeku normalizacija željezničkog prometa. Zbog nepovoljnih vremenskih uvjeta u prekidu je na šibenskom području brodska linija 505 Vodice – Šepurine – Prvić Luka – Zlarin – Šibenik u 04,45 sati.

U splitskom okružju u prekidu su katamaranske linije 9604 Ubli-Vela Luka-Hvar-Split, Vis-Split te katamaranska linija Korčula-Hvar-Split. Na riječkom području u prekidu je brodska linija 310 Mali Lošinj-Unije-Susak te katamaranske linije 9309 Novalja-Rab-Rijeka i 9308 Mali Lošinj-Susak-Unije-Martinšćica-Cres-Rijeka.