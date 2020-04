NOVA FAZA BORBE PROTIV VIRUSA: Mjere su popuštene; veliki redovi za hamburgere, a Trump za sve okrivljuje Kinu: ‘Nismo sretni…’

Donald Trump tvrdi da je Kina mogla zaustaviti koronavirus prije nego što se proširio svijetom i da njegova administracija provodi ‘ozbiljne istrage’ kako bi saznala što se točno dogodilo. Od jučer je odlukom Nacionalnog stožera Civilne zaštite popustio dio mjera zaštite od pandemije radi djelomičnog pokretanja gospodarstva. Omogućen je rad svim poslovnim subjektima koji obavljaju djelatnost trgovine, osim onih koji posluju unutar trgovačkih centara

Ukupno u Hrvatskoj imamo 2039 slučajeva zaraze koronavirusom, izliječeno je 1166, a preminulo je 59 bolesnika

Jučer je počela prva od tri faze popuštanja mjera zaštite od koronavirusa

U svijetu je od koronavirusa zasad zaraženo 3.041.550, umrlo je 211.159 bolesnika dok je brojka izliječenih 894.062

PRATITE TIJEK DOGAĐANJA

Trump okrivljuje Kinu za širenje koronavirusa

Američki predsjednik Donald Trump ustvrdio je u ponedjeljak navečer da je Kina mogla zaustaviti koronavirus prije nego što se proširio svijetom i rekao je da njegova administracija provodi “ozbiljne istrage” kako bi saznala što se točno dogodilo. “Provodimo ozbiljne istrage… Nismo sretni s Kinom”, rekao je Trump na tiskovnoj konferenciji organiziranoj u Vrtu ruža Bijele kuće. “Mi smatramo da se to moglo zaustaviti na izvorištu. To je moglo biti brzo zaustavljeno i tada se ne bi proširilo cijelim svijetom.” Borba s koronavirusom u SAD-u “ide nabolje” Govoreći o slučajevima zaraze u Sjedinjenim Državama, Trump je rekao da je broj oboljelih od covida-19 u padu ili se stabilizira diljem zemlje. “U svim slučajevima ide nabolje”, kazao je. “Ovo je stvarno užasna situacija s kojom smo suočeni, ali oni napreduju.” Dodao je da se javlja “glad” za povratkom na posao. “Osiguravanje zdravlja našeg gospodarstva ključno je za osiguravanje zdravlja naše nacije – ti ciljevi idu u paru”, istaknuo je.

Trump je rekao da je ‘netko’ davno mogao zaustaviti pandemiju, “nepotrebnu smrt” uslijed covida-19. “Toliko nepotrebne smrti je bilo u ovoj zemlji”, rekao je. “To je moglo biti zaustavljeno, ali izgleda da je netko davno odlučio da to neće napraviti na taj način i cijeli svijet pati zbog toga.” Na pitanje novinara zaslužuje li predsjednik reizbor ako izgubi više Amerikanaca u šest tjedana nego što ih je poginulo u Vijetnamskom ratu, Trump se nije dao smesti. “Da, izgubili smo puno ljudi ali ako pogledate prvotne projekcije koje su bile 2,2 milijuna, mi vjerojatno idemo prema 60.000 do 70.000″, kazao je. To je daleko previše, jedna osoba je previše. Mislim da smo donijeli mnogo stvarno dobrih odluka”, dodao je navevši kao primjere zatvaranje granice i “nevjerojatan” posao koji je njegova vlada napravila s respiratorima. Zamoljen da komentira porast broja trovanja sredstvima za čišćenje i dezinfekciju u državi Marylandu nakon što je predložio da bi se ona mogla koristiti u liječenju covida-19, Trump je rekao kako ne može shvatiti zašto je do toga došlo. “Ne mogu shvatiti zašto. Ne mogu to shvatiti.”

Redovi za hamburgere, pomfri i kavu na Novom Zelandu

6:54 – Novozelanđani su stali su danasu redove za hamburger, pomfrit i kavu za van nakon što su izašli iz jednomjesečne karantene zahvaljujući kojoj, kako kaže premijerka Jacinda Ardern, je suzbijen lokalni prijenos koronavirusa. Oko 400.000 ljudi vratilo se na posao nakon što je Adern snizila stupanj opasnosti u zemlji i ublažila jednu od najstrožih mjera ograničenja kretanja zbog koje su tvrtke tjednima bile zatvorene. “Teško je opisati koliko je ovo ukusno”, objavio je na Twitteru Christopher Bishop, zastupnik, nakon što je postavio fotografiju s kavom za van. Duge kolone automobila su ispred McDonaldsa u Aucklandu i Wellingtonu od ranih jutarnjih sati.

Pet milijuna stanovnika Novog Zelanda bilo je pod jednom od najstrožih karantena u svijetu. Vlada premijerke Ardern sada je suočena s izazovom ponovnog pokretanja gospodarstva koje ovisi o trgovini i turizmu dok se približavaju izbori predviđeni za rujan. Ministarstvo financija procijenilo je da će stopa nezaposlenosti skočiti na 13 posto čak i u slučaju brzog ukidanja karantene te da bi BDP mogao pasti za trećinu. Ardern je rekla da su se stroge mjere isplatile. Novi Zeland ima samo 1124 potvrđenih slučajeva covida-19, uključujući 19 umrlih, što je jedna od najmanjih brojki u svijetu.

Australija ublažava mjere: otvorila plaže, dopustit će odlazak u goste

Australska najnaseljenija država priopćila je danas da će ublažiti neka ograničenja kretanja nakon što su ponovno otvorene plaže u nadi da će politka povećanja broja testiranja pomoći u suzbijanju širenja koronavirusa. Plaža Bondi i još dvije susjedne plaže u Sydneyu otvorene su za lokalno stanovništvo u utorak, čime je poništena odluka lokalnih vlasti o njihovom zatvaranju koja je donesena zbog velikih gužvi i kršenja mjera socijalnog distanciranja. Država Novi Južni Wales, u kojoj je zabilježena gotovo polovina australskih slučajeva covida-19, u međuvremenu je priopćila da će dopustiti od petka da dvije odrasle osobe posjete treću u njezinu domu, Time je ublažena zabrana kretanja koje nije u nužne svrhe.

“Mnogi su ljudi zatvoreni u svojim domovima niz tjedana i izuzevši vježbanje, odlazak kod liječnika ili kupovinu nužnih stvari ili odlazak na posao, mnogi su ljudi izolirani u svojim domovima”, rekla je premijerka Novog Južnog Walesa Gladys Berejiklian novinarima u Sydneyu. “Dvije odrasle osobe moći će ići u posjet nekome u njegov dom kako bi se smanjila socijalna izolacija i poboljšalo mentalno zdravlje”, kazala je. Djeci je dopušten odlazak u kućne posjete, a ljudi koji se ne osjećaju dobro trebaju ostati kod kuće, dodala je Berejiklian. Australija je izbjegla veliki broj smrti od covida-19 kakav je viđen u drugim zemljama. U zemlji su zabilježena 6723 zaražena i 84 smrti povezanih s koronavirusom. Australske države počinju ublažavati neka ograničenja. Državne vlade uspostavile su centre za testiranja i sada ohrabruju građane da se podvrgnu testiranju bez obzira na to imaju li simptome.