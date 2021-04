NOVA DIREKTIVA ZAKOMPLICIRAT ĆE NAM ŽIVOT: Više nećemo moći samo tako vraćati proizvode s greškom i dobiti nazad svoj novac

Neispravnu robu će građani, prema novim europskim propisima, najprije morati dati trgovcu na servis, a građani uglavnom nisu zadovoljni tom odlukom

Prema novoj europskoj direktivi od iduće godine u slučaju kupnje kućanskih proizvoda s greškom, zamjena i povrat novca neće biti mogući kao dosad budući da sve najprije mora na servis. Potrošači novom direktivom nisu pretjerano zadovoljni jer očekuju spore servise zbog čega će dulje vremena biti bez uređaja koji ima svakodnevno trebaju u kućanstvu.

Bez frižidera, perilice rublja ili televizora teško je zamisliti kućanstvo, a pravi problem nastaje kada se neki od tih proizvoda pokvari, poglavito ukoliko do kvara dođe ubrzo nakon kupnje.

Neispravnu robu će građani, prema novim europskim propisima, najprije morati dati trgovcu na servis. “Sad ova direktiva određuje da potrošač u roku od godine dana od kupnje, ako se pojavi taj materijalni nedostatak ne mora ništa dokazivati, ali proizvod mora ići na popravak. Ako ne pomogne popravak, onda se tek ide na zamjenu, a ako se ni time ne rješava problem tek onda ide povrat novca”, rekla je za RTL predsjednica Hrvatske udruge za zaštitu potrošača Ana Knežević.

SVAKOM PETOM POTROŠAČU PREKRŠENA SU PRAVA TIJEKOM PANDEMIJE: Najčešće je kasnila dostava kupljenog, ali bilo je i drugih problema

Građani uglavnom nezadovoljni promjenama

Promjene u postupanju s neispravnom ili oštećenom robom iznenadile su i građane, koji nisu sretni novom odlukom. “Ne slažem se s time. To znači da će žene ostati doma neko vrijeme bez perilice suđa, perilice veša i onda opet dolazite do zaključka da treba kupiti novi aparat”, rekla je Zagrepčanka Ljiljana. “Mislim da je to loše. Bolja bi opcija bila da se može tražiti povrat novca ili zamjena”, rekao je Zagrepčanin Lovre.

No, njihovo mišljenje ne dijeli Ljiljana iz Zagreba kojoj se više sviđa opcija popravka uređaja. “Ako će neki servis brzo doći onda mi se to više sviđa nego kupovati novi uređaj i isprobavati ako si već navikao na neki koji ti je do tada bio dobar”, rekla je Ljiljana.

PRORAČUN NAJVIŠE PUNI POTROŠNJA U DUĆANIMA, ALI: Prihod mjesecima pada; Analitičari: ‘Mjere će se nepovoljno odraziti na potrošače’

Dva razloga za uvođenje novih promjena

Trenutnu proceduru kod popravka proizvoda pojasnili su iz trgovačkih centara. “Ako je riječ o određenom kvaru na uređaju u tom slučaju se kontaktira stručna osoba koju je odredio proizvođač kao takav unutar nekog servisa on zapravo procjenjuje što se može i treba napraviti. Servisa će svakako biti, a da li će se oni pojačati ili smanjiti, ha u krajnjem slučaju, vidjet ćemo što će se događati”, rekla je Dora Đurđević, offline marketing trgovačkog centra.

No, za uvođenje novih europskih propisa postoje dva razloga. “Prvi razlog je da bi bila jednaka pravila na tržištu, a drugi razlog je što je europska unija sebi dala u zadatak da do 2050. riješi problem otpada”, rekla je Ana Knežević.

POSLJEDICE PANDEMIJE: U Njemačkoj najsnažniji pad potrošnje kućanstava u zadnjih 50 godina!