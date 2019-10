NOVA BLAMAŽA ZA HRT: U Dnevniku su parlamentarne izbore na Kosovu najavili uz srpsku zastavu

Godine 2008. Kosovo je proglasilo neovisnost od Srbije te ih je do danas, skupa s Hrvatskom, priznalo više od sto zemalja

Najavu izvanrednih parlamentarnih izbora na Kosovu koji se danas odvijaju HRT-ov Dnevnik je popratio srpskom zastavom, javlja Index. U uvodu je voditeljica kazala da se na Kosovu održavaju peti parlamentarni izbori u zadnjih 12 godina dok je srpska zastava cijelo vrijeme stajala u pozadini.

Podsjetimo, godine 2008. Kosovo je proglasilo neovisnost od Srbije te ih je do danas, skupa s Hrvatskom, priznalo više od sto zemalja. No, čini se da je ekipa s HRT-a to zaboravila.

Na današnjim izborima su stranke većinskih kosovskih Albanaca koje su ušle u utrku za 100 zastupničkih mjesta. Manjinske nacionalne zajednice dobit će 20 mandata, a 10 od njih podijelit će srpske stranke.

