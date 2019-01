BANDIĆEVA AKVIZICIJA: Ima presudu za kriminal, kod kleti mu eksplodirala bomba, a Jandroković ga natjerao da pokupi smeće

Tko je Tomislav Madjer, saborski zastupnik koji je iz HSS-a prešao u Klub zastupnika Milana Bandića i tako dodatno ojačao vladajuću većinu

Zagrebački gradonačelni Milan Bandić danima je najavljivao kako će se njegovju klubu uskoro priključiti još jedan saborski zastupnik. Danas je postalo jasno kako se radilo o donedavnom HSS-ovcu Mladenu Madjeru koji je napustio tu stranku, ali i oporbu i pretrčao Bandiću koji podržava vladajuću većinu.

“Kako smo prije desetak dana sumnjali da će se tako nešto i dogoditi te smo raspolagali informacijama o navodnim teškim koruptivnim kaznenim djelima, još proteklog tjedna predsjednik HSS-a Krešo Beljak osobno je USKOK-u prijavio cijeli slučaj’, objavio je danas HSS.

Zasad nije jasno na što točno HSS misli u ovom slučaju, na Madjer već ima presudu iz 2013. prema kojoj je Općinu Novigrad Podravski oštetio za nešto više od deset tisuća kuna. Tada je pravomoćnom presudom dobio uvjetnu kaznu od četiri godine zatvora zbog gospodarskog kriminala.

Presuda zbog gospodarskog kriminala i čišćenja šljunka

Do lokalnih izbora 2017. bio je načelnik Općine Novigrad Podravski, ali se zbog presude nije mogao ponovno kandidirati. No, mogao je biti na listi za Sabor, a 2017. je u Sabor i ušao kao zamjena za Stjepana Kožića, zagrebačkog župana.

Nije posebno zapamćen kao saborski zastupnik, no došao je u medije performansom o smeću koji je izveo u listopadu. Govoreći o odlagalištu otpada Pikškornica za govornicom je stresao vreću smeća, no nakon što mu je predsjednik Sabora Gordan Jandroković kazao da bi to smeće trebao pokupiti on je to i učinio.

Zanimljivo je kako se za načelnicu na lokalnim izborima na kojima Madjer nije mogao sudjelovati kandidirala njegova kći Tajana Šimunić. Ona je tada objasnila kako je “bila uz tatu 16 godina u tome, pratila njegov rad”, pa je u tom trenutku “jednostavno odlučila – zašto ne”.

Potkraj 2016. završio je u medijima kada je eksplodirala ručna bomba koja se našla na zemljištu koje je Madjer nedavno kupio. On i prijatelji krčili su zemljište na okolišu i kleti koju je kupio, zapalili su vatru, a tada je eskplodirala skrivena bomba.

Eksplozija bombe

“Kako smo rušili, zapalili smo vatru i stavljali granje u nju i u jednom trenutku došlo je do eksplozije. Nismo znali u tom trenutku što je eksplodiralo, no policija je kasnije utvrdila da se radilo o ručnoj bombi koja je bila zatrpana 30-40 cm ispod zemlje i uslijed vatre došlo je do aktiviranja. Imao sam tu sreću da sam bio okrenut leđima pa sam dobio u leđa i ruku, ali prijatelj je stajao bliže vatri i dobio je u predjelu prsnog koša i trbušne šupljine. Nas je gore bilo sedmero, a ostali su stajali dalje i prošli su bez ozljeda. Svi smo bili nekih 10-12 metara oko vatre”, rekao je tada Madjer za Drava.info.

Kako je prenio spomenuti medij, Madjer tada nije želio nagađati o tome kako se bomba tamo našla i tko ju je zakopao.

