NOVA ANKETA OTKRIVA: SDP uvjerljivo vodi, Most i Živi zid su se zamijenili

Nova ankete RTL-a koju je provela Promocija plus donosi rezultate za VII. izbornu jedinicu da su sada izbori. Pobjedu u ovoj izbornoj jedinici odnosi SDP, javlja RTL.

Samo četvrtina ispitanika protivi se novim izborima, a čak 65 posto želi ponovno na izbore, i to što prije ili najkasnije do kraja godine, ali mali je postotak onih koji su i do tada spremni čekati.

A da su izbori ovoga vikenda SDP bi u ovoj izbornoj jedinici odnio pobjedu. Podupire ih gotovo 32 posto ispitanika. Uz HDZ je njih 24,5 posto, a Živi zid je treća snaga. Znamo da je rodni Karlovac Ivana Vilibora Sinčića u ovoj izbornoj jedinici, ali prije šest mjeseci Živi zid je ovdje imao potporu od niti 6 posto. Sada im je potpora udvostručena, dok je u isto vrijeme Most u šest mjeseci izgubio dvije trećine potpore iz studenog.

HDZ POBJEĐUJE U SVOJOJ UTVRDI, ŽIVI ZID U NALETU: Nova anketa pokazuje odnos snaga na političkoj sceni



NOVA ANKETA: Jug Hrvatske i dalje HDZ-ova utvrda, Most gubi birače, a jedna stranka raste

Pozicije dvaju velikih blokova gotovo iste

Što se tiče mandata, SPD osvaja 6, HDZ 5, Živi zid 2 i Most 1 mandat. HNS, koji je na izborima dobio zastupnika ima potporu manju od 2 posto, a od ostalih najbolje prolazi Bandićeva stranka, gotovo 4 posto, ali i to je ispod praga.

U usporedbi s izborima od prije šest mjeseci, pozicije dvaju velikih blokova gotovo su iste, a Most i Živi zid kao da su se zamijenili.

SDP je u studenom osvojio 5, sada bi dobio 6, ali gube mandat HNS-a s kojim su tada bili u koaliciji. 5 HDZ-ovaca ponovno bi ovdje osvojili mandat, a Most, koji je na izborima osvojio 2 zastupnika, sada pada na jednog. Istovremeno Živi zid imao je jednog, a sada bi do Sabora stigla čak dva njihova predstavnika.

Samo 36 posto ponovno bi zaokružilo Most

A da su bivši birači Most najviše prešli Živom zidu vidimo i u VII. izbornoj jedinici. Samo 36 posto ponovno bi zaokružilo Most, a 20 posto prešlo bi Sinčićevom timu. Nešto koristi ima i SDP, ali značajan je postotak još uvijek neodlučnih.

VII. izborna jedinica je sedma po redu na kojoj je provdena anketa, pa je u našoj sabornici već 98-ero zastupnika. Od toga SDP-ovih 39, HDZ-ovih 35. Most još uvijek treća snaga s 9 zastupnika, ali Živi zid ima ih čak 8. IDS ostaje na 3, HDSSB i HNS po 2 mandata.