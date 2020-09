Politički analitičar Žarko Puhovski za Net.hr govori o prosvjedima protiv korona mjera u kojima glavnu riječ u svijetu, ali i Hrvatskoj, vodi radikalna desnica

“Festival slobode”, održan ove subote na Trgu bana Jelačića u Zagrebu, a najavljen kao skup protiv “ograničenja slobode kretanja i druženja, nametanja fizičke distance i uskraćivanja fizičkoga kontakta” nesumnjivo je bio još jedna pokazna vježba ovdašnje desnice. One, koja po uzoru na desnicu u Europi preuzima anti-korona prosvjede otvarajući si novi prostor političke borbe.

U masi ljudi naprosto je bilo nemoguće ne uočiti saborske zastupnike Karolinu Vidović Krišto, Zlatka Hasanbegovića i Stipu Mlinarića – sve redom iz redova Domovinskog pokreta Miroslava Škore, kao i njihova medijskog korifeja Velimira Bujanca.

‘U igri samo radikalna desnica, anarhoidnu ljevicu nemamo’

U Njemačkoj, primjerice, prema informaciji tamošnjeg Ureda za zaštitu ustavnog poretka, više od 90 posto prosvjeda protiv protuepidemijskih mjera organizirale su tamošnje ekstremno desne skupine. Na naše pitanje kako tumači to da u Hrvatskoj i u Europi radikalna desnica preuzima anti-korona prosvjede, politički analitičar Žarko Puhovski najprije je ustvrdio da je kod nas “u igri” samo radikalna desnica.

“U Europi te prosvjede dijele radikalna ljevica i radikala desnica. Kod nas je specifično to što se samo desnica ubacila, a ljevica nije. To je prije svega zato što kod nas nema anarhoidne ljevice, one kojoj bi bilo važno da bude protiv državnog autoriteta. Takve ljevice mi nemamo”, smatra Puhovski.

Desnica je, kaže, tu temu preuzela kao svoju jer je u međuvremenu “izgubila” neke druge teme poput migrantske krize, koje su pale u drugi plan. “Oni naprosto pokušavaju iskoristiti koronakrizu nastojeći oslabiti državnu intervenciju jer smatraju da državna intervencija uvijek ide u socijalno-liberalnom, a ne u desnom smjeru. S obzirom na to da diljem Europe imamo države blagostanja (welfare states) oni smatraju da je to ‘socijaldemokratska’ država protivna desnim idealima”, tumači Puhovski.

‘Teorije zavjere su tradicionalno bile desničarsko oruđe’

Budući da su na prosvjednom skupu u Zagrebu viđeni neki istaknuti predstavnici Domovinskog pokreta, Puhovskog smo upitali je li to dio njihova političkog plana ili su usput uzjahali populistički val pokušavajući pridobiti dio građana. Drugim riječima, može li Domovinski pokret svoju političku agendu pomaknuti ka teorijama zavjere, kako je to donedavno najglasnije činio Živi zid, stranka koje više nema u Saboru.

“Oni, po mom uvjerenju, love u mutnom, zapravo pokušavaju ‘biti u igri’ koju je netko drugi pokrenuo. Njima je sada glavna strategija pokušati u dogledno vrijeme oslabiti Andreja Plenkovića. On je trenutačno prejak da bi ga mogli uvjerljivo napadati pa pokušavaju na dugi rok oslabiti autoritet vlasti, a time i njegov”, kazao je Puhovski.

Osvrnuo se i na općenitu upućenost desnice ka teorijama zavjere.

“Oni to očito pokušavaju svugdje u svijetu, uključujući Donalda Trumpa. On, kao što znate, ovu zarazu isključivo zove ‘kineskom’ jer smatra da su Kinezi namjerno pustili koronavirus kako bi spriječili procvat američke ekonomije. Urote i teorije zavjere su tradicionalno bile desničarsko oruđe – od židovske zavjere, komunističke, masonske… One su i kod naših desničara i desničarki vrlo popularne, ali u sebi imaju jedan racionalni element – izvlače konstrukcije na svjetlo dana koje su, kada se bolje promotre, same po sebi nemoguće. Ako zaista vjerujete da se Gates i Soros bave poticanjem zaraze među ljudima kako bi ih čipirali, onda to djeluje sumanuto. Ali, kada se pojavi netko kao Elon Musk, koji predstavlja svoju čipiranu svinju Gertrudu te kaže kako bi se to uskoro moglo raditi i s ljudima, onda teorije urote dobivaju jaku potkrepu”, objašnjava.

‘Može se očekivati još ovakvih skupova’

Puhovski kaže kako je nedvojbeno da se ljudska prava u Hrvatskoj trenutačno povređuju, a na što se željelo upozoriti i subotnjim skupom u Zagrebu.

“Mislim da sada postoje razlozi za to da se povređuju ljudska prava time da se, recimo, na neko vrijeme zabrani sloboda kretanja i sloboda rada. Međutim, stvar je u tome da se vlast ponaša kao da se to ne događa. A to je najgore za ljudska prava – kada ih se povređuje, a svi se formalno drže kao da se to ne događa. Pa nam čak ne treba ni članak zakona o izvanrednom stanju! Uopće nije sporno da je Stožer imao nemali broj politikantskih odluka, da je to tijelo koje uopće nema demokratski legitimitet te da je došlo do miješanja političkih i stručnih modela odlučivanja. Problem je, međutim, što sad ta prosvjedovna mafija ulijeće na prostor koji je ostao slobodan zato što su svi postupali neodgovorno s ljudskim pravima, kršeći ih, a praveći se da ih ne krše”, kaže Puhovski.

Na pitanje koliko je plodno tlo u Hrvatskoj da se na njemu zasiju takve ideje i potom uberu politički bodovi, Puhovski kaže da je – vrlo plodno.

“To je zato što je kod nas politička kultura izrazito niska, kao i opća naobrazba. Postoji naprosto jedan paradoks povezivanja natražnjačkih, primitivnih, neobrazovanih slojeva sa zadnjom svjetskom modom. I jedno i drugo svodi se na istu točku – urote protiv nas Hrvata, kršćana i slično. Mislim da se ovakvih skupova može očekivati još, naročito ako se stvari budu zdravstveno komplicirale pa se počnu poduzimati i neke oštrije mjere”, zaključio je Puhovski.

