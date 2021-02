NOVA AFERA NA SVEUČILIŠTU: Procurila prepiska žučne rasprave; Dekan mimo pravilnika zaposlio kćer Jakova Sedlara, bliskog Borasova suradnika

Dekan Akademije likovnih umjetnosti Tomislav Buntak je na mjesto osobe za odnose s javnošću zaposlio kćer uglednog redatelja i bliskog suradnika rektora Borasa, Jakova Sedlara i to prije nego što su na snagu stupile izmjene Pravilnika o ustroju radnih mjesta i sistematizaciji poslova i uz negodovanje većine profesora

Dok se na Akademiji dramskih umjetnosti bave slučajevima seksualnog uznemiravanja, na još jednoj akademiji koja djeluje u sklopu Sveučilišta u Zagrebu, bave se – nepotizmom. Naime, dio profesora, članova Akademskog vijeća Akademije likovnih umjetnosti drži da je dekan Tomislav Buntak, bez stvarne potrebe otvorio radno mjesto savjetnice za odnose s javnošću i zaposlio Emili Emu Sedlar, kćer poznatog redatelja i rektorova savjetnika za kulturu, Jakova Sedlara. Jutarnji list je u posjedu apela kojeg je u studenome Buntak slao članovima Akademskog vijeća.

“Prošli tjedan sam saznao za moguća zapošljavanja u nenastavnim službama koje sam Vam opisao i za koje smatram da bih bio neodgovoran čelnik da u ovim uvjetima ne prihvatim mogućnosti dodatnih snaga i to za mjesta za koja znam da postoji potreba. To je bilo u drugoj polovini prošlog tjedna pa isto nisam imao previše vremena za informiranje. Nismo dugo imali prilike za nove djelatnike te je ovo prilika koja se ne smije propustiti. Razlika je u strateškom razmišljanju koja netko može uvažavati i o iznenadnim mogućnostima realnog rješenja kada se može reagirati odmah i upotrijebiti odmah.

Ovo govorim temeljem iskustva rada na izvršnim rukovodećim funkcijama i mogućnostima koje nudi javni sektor. Ništa se ne dobiva ako se ne izlobira moment i ako se ne pokaže da smo se spremni nositi sa svakom situacijom. Što se tiče sistematizacije kao cjelokupnog dokumenta, bit će provedena kroz sve odsjeke. No ponavljam još jednom tko garantira da ćemo željena mjesta i dobiti. Možda neki smatraju da ne trebamo komunicirati s trenutnom upravom Sveučilišta, jer nekom nisu simpatični, no kao dekan moj je zadatak, pozicionirati moju ustanovu kao organiziranu, jaku i s jasnim ciljem pred bilo kojom upravom sveučilišta, a ne baviti se politikanstvom…”, napisao je Buntak, a tekst je prenesen sa svim gramatičkim i pravopisnim pogreškama.

Javna sramota Akademiji

Brojni su profesori ogorčeni tim potezom jer smatraju da su izigrani i da je time nanesena javna sramota Akademiji. Tvrde da nisu imali pojma da dekan priprema zapošljavanje kćeri bliskog Borasova suradnika, zbog čega su u srijedu od njega zatražili dodatna pojašnjenja. Naime, prije zapošljavanja na dotad nepostojeću poziciju Buntak je trebao pokrenuti proces izmjene Pravilnika o ustroju radnih mjesta i sistematizaciji poslova.

Kada je sazvao sjednicu Akademskog vijeća, nije naišao na čvrstu i jednoglasnu podršku članova. Neki od njih su informacije o novom zaposlenju smatrali oskudnima te su predložili da se za odnose s javnošću zaduži nekoga iz izdavaštva, izlagaštva ili postojećih službi ili vanjskih suradnika. Drugi su, pak, tražili sastanak dekanskog kolegija, ali je on to ignorirao. Jedan od članova je, doznaje se, upozorio na dugogodišnju zabranu zapošljavanja. No, dekan je nastavio po svom, uvjerivši ih da je ta ideja došla od Sveučilišta. Naglasio je kako odnosi s javnošću nisu posao koji se može raditi usput i kako je vidljivost Akademije loša.

Prepiska s profesorima

Jutarnji je otkrio i dijelove prepiske s tog online sastanka.

Profesor: “Poslovi PR-a mogu biti dio zaduženja i radnog mjesta vezanog uz izdavaštvo, izlagaštvo ili postojeće službe ili i dalje vanjski servis…”

Dekan: “Otvorila se mogućnost za primanje novih djelatnika za pozicije koje su nam nužne u dogovoru sa Sveučilištem.”

Profesor: “Da li je osoba za PR, u punom radnom vremenu, stvarna potreba naše institucije? I dalje mislim da je bolje zaposliti još jednog informatičara sa specifičnim kompetencijama. Predlažem hitan sastanak dekanskog kolegija na kojemu bi nas dekan bolje upoznao s novim iznenadnim mogućnostima koje su se otvorile…”

Dekan: “Prošli mjesec je bio i dekanski kolegij tako da ne vidim da je nešto propušteno po redoslijedu rada… Novi standard web site. Glavni naglasak osobe za javnost je prezentacija i promocija akademije. Zar nismo govorili o tome da nove generacije gledaju na nas kroz prezentaciju? Da moramo učiniti promjenu? Ovo je jedna od najvažnijih stvari za vidljivost akademije.”

Zaposlena prije pravilnika o zapošljavanju

No, zato je on na nevidljivi način i usput zaposlio Emili Emu Sedlar i prije nego što su na snagu stupile izmjene Pravilnika o ustroju radnih mjesta i sistematizaciji poslova. Naime, ona je zaposlena 21. prosinca, a Pravilnik koji to omogućuje je stupio na snagu tek 29. prosinca. Proveden je i natječaj na koji se prijavilo 37 kandidata. Od toga je njih 19 otpalo zbog nepotpune dokumentacije, a dekan Buntak nakon pismenog i usmenog dijela kandidature, odabrao je Sedlarovu kćer kao najbolju. Za potrebe zapošljavanja osnovao je i dva povjerenstva. U onom za pisani dio sudjelovao je osobno, uz dvoje vanjskih stručnjaka za medije, Ivu Budimir i Branka Kostelca. U povjerenstvo za usmeni dio je angažirao tajnicu Maju Lacković i prodekana za nastavu i studente Alena Novoselca.

“Njih dvoje su bitni jer će savjetnica s njima raditi”, pojasnio je dekan Buntak koji smatra da izbor nema veze s nepotizmom. Tvrdi kako na “pitanju razvoja medija i vidljivosti rade zadnje dvije godine” te da je dogovor konkretizirao s prorektorom za umjetničko područje Mladenom Janjaninom i prorektoricom za studente, studije i upravljanje kvalitetom Ivanom Čuković Bagić. Jakov Sedlar tvrdi da nije znao za zapošljavanje svoje kćeri dok o tome nije pročitao u novinama.