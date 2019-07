NOVA AFERA MARIĆA: Supruga kupila apartman od svoje bivše firme koju su poklonili, pa ga prodali i zaradili finu lovu

Index je otkrio još jednu nekretninu ministra Gorana Marića i njegove supruge Marijane, apartman koji su kupili od svoje bivše firme koju su prije toga poklonili

Ministar državne imovine Goran Marić i njegova supruga Marijana od poduzetnika i Marićeva prijatelja Zvonka Šarića kupili su 2014. godine još jednu nekretninu, apartman u Turnju, kod Biograda na Moru, površine 26,38 kvadrata. Interesantno je da je Marićeva supruga apartman kupila od vlastite bivše tvrtke Scientia, pet mjeseci nakon što su Marići tu bivšu obiteljsku tvrtku poklonili Zvonku Šariću. Apartman se nalazio u vlasništvu Scientije od 2005., piše Ilko Ćimić za Index.hr.

Naime, Marijana Marić je u ožujku 2013. predala tvrtku Scientia bez naknade svom sinu Anti Mariću, a on je u listopadu 2013. Scientiju poklonio poduzetniku Zvonku Šariću. Scientija je u to vrijeme imala stan u Zvonimirovoj ulici, apartman u Turnju te 867 tisuća kuna kapitala. Samo četiri mjeseca nakon što je od Marića dobio na poklon tvrtku, Šarić je prodao stan u Zvonimirovoj tvrtki Šted Invest, bivšoj firmi Gorana Marića. Mjesec dana nakon toga Šarićeva tvrtka Scientia prodaje apartman u Turnju bivšoj direktorici te tvrtke za sada nepoznati iznos. Marić je u imovinskoj kartici 2014. naznačio kako je njegova supruga taj stan kupila za 180 tisuća kuna, odnosno da je to tržišna vrijednost stana, piše Index.

Zaradili 210 tisuća kuna?

Taj apartman Marići su prodali tri godine kasnije, u kolovozu 2017., a privatna osoba iz Krašića koja je kupila apartman podigla je stambeni kredit od 390 tisuća kuna. Stoga, zaključuje Ćimić, pretpostavlja se da je to bila i cijena stana, a da su Marići na ovom poslu zaradili 210 tisuća kuna.

Marić pred smjenom

U međuvremenu, Jutarnji list piše da je Goran Marić pred smjenom, tj. “na izlaznim vratima” iz Banskih dvora. Svi sugovornici iz HDZ-a s kojima su razgovarali tvrde da je gotovo sigurno da će biti smijenjen zbog najnovijih afera, iako je ta odluka i dalje na premijeru Andreju Plenkoviću. Premijeru bliski izvori nisu željeli komentirati te navode, kažu da je “tu jako puno spekulacija, a neke se stvari još definiraju”.

Glasovanje o novim ministrima navodno bi trebalo biti na izvanrednoj sjednici Sabora u petak, 19. srpnja, ili najkasnije u ponedjeljak, 22. srpnja, a iz Vlade poručuju da je teško precizno reći kada će se održati ta sjednica Sabora. U HDZ-ovim kuloarima govori se da bi se na toj sjednici trebalo glasati o najmanje četiri nova ministra, a ne samo o Malenici i o nasljedniku ministrice vanjskih poslova.

Tko će sve još otići?

Jedan sugovornik Jutarnjeg lista iz HDZ-a uvjeren je da će nakon posljednjih afera sigurno otići Goran Marić, a moguće i Gabrijela Žalac. “Oni mi se čine najizglednijima za odlazak iz Vlade, iako se u kuloarima spominju i Tomislav Tolušić, Milan Kujundžić, Marko Pavić, Nada Murganić“, rekao je jedan član stranke.

“Ne znam ništa sigurno, ali moglo bi se raditi o ministrima za koje SDP skuplja potpise za njihov opoziv, dakle o Mariću, Tolušiću i Žalac”, rekao je jeda saborski zastupnik HDZ-a.