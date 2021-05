NOSITELJ NEZAVISNE LISTE U ISTRI: ‘Prijete nam, napadaju nas na ulici, ali nećemo odustati od borbe protiv kriminala’

‘Trebaju li mještani Fažane koji žive i misle drugačije živjeti u strahu?’, pita se Lanča

Nositelj nezavisne liste za Općinsko vijeće Fažane Sandi Lanča, zajedno sa svojim sugrađanima i ostalim kandidatima na listi, obratio se javnosti u iskrenom istupu gdje je detaljno opisao i pobrojao kako izborne nepravilnosti, tako i uvrede, podmetanja i vrijeđenja kojima su izvrgnuti njegovi sugrađani u želji za pozitivnim promjenama u svojoj općini.

“Od isticanja kandidature naše nezavisne liste mještana za Općinsko vijeće Fažane izloženi smo učestalim vrijeđanjima, a posebno je to krenulo nakon što smo javno obznanili naše ciljeve i način djelovanja. Najavili smo kako se unaprijed odričemo vijećničkih naknada te da želimo dioničarsko pravo svih Fažanaca na svaki budući kapitalni investicijski projekt na općinskoj zemlji i da se počnu davati potpore mladim obiteljima i mladima kako bi im omogućili egzistenciju da ne moraju napuštati Fažanu. Na žalost, samo ove zime, preko 20 mladih ljudi otišlo je iz Fažane, a Općina i njeni čelnici iz SDP-a stalno naglašavaju u medijima da je Općina Fažana jedna s najbogatijim proračunom u Hrvatskoj. Ova djeca otišla su u inozemstvo, primorani na taj korak, zbog ne postojanja dostojanstvenih i kvalitetnih dugoročnih poslovnih perspektiva, istaknuo je Sandi Lanča te nastavio s opisivanjem izbornih nepravilnosti i podmetanja”, navodi Lanča.

‘Počelo je zastrašivanje’

“Iscurila su u javnost imena potpisnika za podršku našoj listi koju smo predali u Izborno povjerenstvo, a te podatke znalo je samo dvoje ljudi i sami potpisnici na listi, a taj dokument smo potpisali u punoj privatnosti pola sata prije predaje Izbornom povjerenstvu. Dakle, informacija o potpisnicima iscurila je od nekoga iz samog povjerenstva. Ono što je potpuno šokantno; i što je konkretni povod za ovu konferenciju za medije je da što su neki ljudi, potpisnici, prije dva dana bili na ulici Fažane napadnuti od strane čovjeka koji na ovim izborima javno i vrlo agresivno podržava lokalni SDP, odnosno načelnika Radomira Koraća, njegovu donačelnicu Adu Damjanac, a izražava i svakodnevnu otvorenu agresiju. Pismenu po društvenim mrežama i usmenu na ulicama i trgovima Fažane protiv naše liste i protiv kandidata s liste.

Također, počelo je i otvoreno zastrašivanje ljudi koji su nam dali podršku svojim potpisom na ulicama Fažane. Saznavši za sve to što se događa, odlučili smo sve podatke iznijeti u javnost i podnijeti prijavu nadležnim institucijama, kazao je nositelj nezavisne liste Sandi Lanča.

Na postavljene upite otvara li sve ovdje napisano sumnju u možebitno namještanje izbora i pritisak na glasače, Lanča odgovara sa – da!

Njegova lista traži da se izborno povjerenstvo očituje, a zahtjev za istragom i provjerom svih informacija u vezi mnogih incidenata, curenja informacija i pokušaja sabotaže njihove liste već su uputili pisanim putem prošlog tjedna povjerenstvu, a za nova saznanja pripremaju i nove prijave”, naveo je Lanča.

“Ova afera puno je dalekosežnija za demokratski pluralizam, pravnu državu i zakonitost izbornog postupka u cijeloj Republici Hrvatskoj, a ne samo pitanje eventualnih rezultata samih lokalnih izbora u Fažani”, pridružuju se Lančinom stavu i ostali sugrađani na nezavisnoj fažanskoj listi.

Nabrojali konkretne probleme

U nastavku konferencije, kandidati ove liste opisali su i nekoliko konkretnih problema s kojima se susreću njihovi sumještani i koji u Fažani predstavljaju gorući društveni problem. Njihovo priopćenje prenosimo u cijelosti.

“1. Dodjela POS-ovih stanova ljudima koji u tim stanovima ne žive nego stanove iznajmljuju – to nije stvar samo Fažane, to iznosimo ovdje, i javno, jer je u pitanju nacionalni kriminal. Ako su dali stanove ljudima koji nisu na to imali pravo, zapitajte se na što su tek sve spremni i do kuda seže zloupotreba u Općini Fažana?

Trebamo li svi koji živimo u Fažani i mislimo drugačije živjeti u strahu od ove SDP-ove lokalne politike? Molimo Vas, proučite listu dodjeljenih POS-ovih stanove i istražite kuće u kojima oni doista žive i drugu imovinu koju oni imaju. Nekolicina “sretnih dobitnika” su te stanove od prvog dana iznajmljivali. Imali su do nedavno čak i istaknute table na zgradi koje oglašavaju iznajmljivanje.

Svima na ovoj listi bio je šok utvrditi da financijski puno slabije općine u Hrvatskoj daju mladim potporu za kupnju prve nekretnine, a naša Općina ne daje nikakve potpore mladim obiteljima za kupovinu prve nekretnine nego još i namješta bodovanja za dodjelu POS-ovih stanova i od toga radi kriminal. POS-ovi stanovi daju se samo “podobnima”, a ne onima kojima je to stvarno potrebno.

2. Činjenica da do sada nitko ova pitanja do sada nije postavio javno, podnio zahtjeve i tužbe u vezi nezakonitosti ovakvih postupanja od strane SDP-a i načelnika Koraća, još jedan je dokaz koliko je sistematsko zastrašivanje žitelja Općine Fažana u proteklih godina uspješno provedeno i koliko su ljudi obeshrabreni i ne vjeruju da mogu išta protiv političkih sprega. Mi javno obećajemo da ćemo to promijeniti i nikad više dopustiti.

3. Smatramo da je budućnost naše djece ozbiljno ugrožena u ovakvoj atmosferi straha, pasivnosti građana i prihvaćanja ovakve situacije kao normalne i neizbježne. Zato smo se okupili i odlučili u veljači ove godine napraviti listu nezavisnih građana za Općinsko vijeće Fažane. Tko god da je na vlasti, dobar ili loš, častan ili nečastan, ove ili one stranačke, nacionalne ili ideološke pripadnosti, Općinsko vijeće treba jačati kao nezavisnu instituciju direktnog glasa nezavisnih građana dobre volje; kao instituciju koja će biti u stalnom direktnom kontaktu i dijalogu sa građanima te javno, informirano i transparentno kontrolirati rad bilo koje “vlasti” u budućnosti, ali i djelovati kao korektiv rada te vlasti kad god je to potrebno.

4. Na današnji dan, curenje povjerljivih podataka iz Povjerenstva, zastrašivanje građana koji nam daju podršku, kao i klevete na račun kandidata liste i njihovih obitelji koje nam svakodnevno u pisanom i usmenom obliku direktno i otvoreno upućuje uvijek ista određena grupa građana koja podržava sadašnju “vlast” jest jedina kampanja SDP-a Fažane kojom se pokušava diskreditirati naša lista i zaplašiti glasači koji nam daju podršku, a sve kako bi oni osvojili četvrti uzastopni mandat u lokalnoj samoupravi.

Podsjećamo, potpisnici podrške našoj kandidacijskoj listi napadnuti su na ulici od strane aktivista aktualnog načelnika.

Trebaju li mještani Fažane koji žive i misle drugačije živjeti u strahu?

Njihovo je Ustavom zagrantirano pravo na izbor i na javno izražavanje stavova i mišljenja. Razumijemo kako smo našim angažmanom dirnuli u nečije interese, ali nećemo odstupiti. Naš interes za apsolutnu transparentnost i zakonitost kao i boljitak svih mještana je ispred svega drugoga.

Na ovaj način poručujemo kako možemo prijeći preko vrijeđanja na društvenim mrežama, što smatramo samo izrazom nemoći i straha, ali nećemo prijeći preko prijetnji i fizičkog delikta prema bilo komu. Uništavaju nam imovinu preko noći neki nepoznati ljudi, čak nam udaraju pse na ulici i prijete trovanjem. Dešavaju se još neke grozne stvari, no o istima prikupljamo sve informacije koje ćemo proslijediti policiji i svim ostalim nadležnim institucijama, istaknuo je Sandi Lanča i zaključio:

Socijaldemokratsku partiju Hrvatske (SDP) pozivamo da dobro razmotre dijeli li kandidat njihove stranke u Fažani, Radomir Korać, njihove proklamirane vrijednosti, a posebno se u tom pogledu obraćamo Istrijanu Peđi Grbinu koji mora znati kakvim metodama se služe članovi te stranke u Fažani. Ne može mu to biti novost, njihov kandidat je poznat po nacionalnom vrijeđanju, neka pogleda samo medijske natpise. Do kad će šutjeti o tomu i koliko nisko misle spustiti moralnu političku ljestvicu kada je Istra u Pitanju? Osim SDP-a pozivamo i druge sudionike izbora u Fažani, HDZ i IDS da se očituju o nemilim događajima usmjerenima protiv demokracije u Općini Fažana.

S naše strane jasno poručujemo, odmah nakon izbora 16. svibnja, s koliko god vijećnika uđemo u Općinsko vijeće Fažane, ultimativno ćemo tražiti reviziju dosadašnjeg rada Općine! Ovakvi napadi na nas govore nam kako stvari nisu čiste. Bez Novih vjetrova Fažane ti crni oblaci neće se maknuti nad našim mjestom”, priopćili su iz Nezavisne liste.