NOŠENJE MASKI U JAVNOM PRIJEVOZU JE OBVEZNO, ALI ŠTO S ONIMA KOJI TO I DALJE NE ČINE? ‘Od toga mi raste tlak, bude mi loše…’

Prema odluci Nacionalnog stožera s početka srpnja, vozač u javnom prijevozu “ne smije započeti vožnju ako se u prijevoznom sredstvu nalaze putnici bez medicinske maske ili maske za lice”, ali to u praksi nije tako jednostavno

Početkom srpnja Nacionalni stožer civilne zaštite donio je mjeru obveznog korištenja zaštitnih maski u svim vozilima javnog prijevoza tijekom trajanja epidemije Covida-19. Ta se odluka odnosi na putnike, ali i vozače te ostale zaposlenike u prijevoznim sredstvima javnog prometa. Tri mjeseca kasnije pojedini građani i dalje odbijaju nositi maske u autobusima i tramvajima, a nitko im ne može ništa jer sankcija nema, piše RTL.hr.

CAPAK OTKRIO ŠTO NAM SLIJEDI: Maske ćemo nositi i u kafićima? ‘Intenzivno se razgovara, pripremamo tu mjeru…’

Zadaća vozača je upravljanje vozilom, a ne nadzor putnika

U Odluci o načinu reorganizacije javnog prometa u vrijeme trajanja proglašene epidemije bolesti COVID-19 jasno stoji da “vozač ne smije započeti vožnju ako se u prijevoznom sredstvu nalaze putnici bez medicinske maske ili maske za lice”, ali to u praksi i nije tako jednostavno.

“Vozač ne smije dopustiti ulazak korisnika u vozilo koji pritom ne nose masku. No, ono što se vrlo često događa, jest da putnici po ulasku u vozilo skinu ili spuste masku na bradu”, kazali su za RTL u riječkom Autotroleju dodajući kako je primarna zadaća vozača upravljanje vozilom, a ne nadziranje putnika.

U osječkom GPP-u kažu da “vizualni nadzor nošenja maski obavljaju vozači i kontrolori karata”, ali smatraju kako taj posao nije propisan na odgovarajući način.

“Mišljenja smo da bi nadziranje nošenja maski trebali provoditi Civilna zaštita ili Državni inspektorat, a ne prijevoznici kojima je putnik unaprijed platio uslugu prijevoza. Ako primjerice putnik ima mjesečnu kartu, zbog te je činjenice vrlo nezgodno uskratiti mu prijevoz”, ustvrdili su iz GPP-a.

PSIHOLOG RAZOTKRIO LJUDE KOJI NE NOSE MASKE: ‘Narcisoidni su i skloni konfliktima, pa i ovo koriste kao priliku za sukob’

‘Maska mi povećava krvni tlak, bude mi loše’

Sve u svemu, kontrolori u javnom prijevozu mogu tek upozoriti putnike da moraju nositi masku, ali nemaju zakonski legitimitet natjerati ih da to čine ili ih kazniti izbacivanjem iz vozila javnog prijevoza. Prijevoznici govore da detaljnijih uputa lokalnih stožera na ovu temu nema, a iz Nacionalnog stožera su govorili da novčanih kazni za nenošenje maski neće biti. Neki, pak, ne mogu nositi zaštitne maske zbog respiratornih problema.

“Dok moja sloboda ne ugrožava druge, mislim da svatko ima pravo na slobodu i na izbor. Osobno imam problema s respiratornim sustavom, a maska mi zaista zna smetati jer mi radi štetu, povećava mi krvni tlak i bude mi kasnije loše od toga”, kazao je za RTL.hr Antonio iz Zagreba.

“Mislim da kontrola nije potrebna, jer bi uplitanje vlasti u tom smislu prešlo neke granice”, smatra Zagrepčanka Petra.

“Ljude ne bi trebalo kažnjavati jer nemaju baš novca, pogotovo nakon ove krize. Nema smisla kazniti ljude koji već dovoljno pate”, kazala je, pak, Natalija iz Zagreba.

ISTINE I MITOVI O ZAŠTITNIM MASKAMA – ŠTITE LI ILI ŠTETE? Hrvatski stručnjaci otkrili koliko doista određene vrste imaju smisla

‘Nenošenje maski je jako neodgovorno prema drugima’

Ima Zagrepčana koji smatraju da određene regulacije treba biti.

“Možemo se slagati ili ne oko nekih medicinskih mišljenja, ali neka pravila su donesena i moramo ih poštivati. Mislim da bi bilo u redu da imamo nekakve kontrolore za maske, ali kako to regulirati, to je zaista teško”, kazao je Alen za RTL.hr.

“Mislim da je nenošenje maski jako neodgovorno prema drugim ljudima jer tako štitimo druge ljude. Možda bi trebala biti neka vrste kontrole, kao kontrola karata”, smatra Veronika.

Krešimir Jurak, voditelja Konfucijeva instituta Sveučilišta u Zagrebu, godinama je živio i radio u Kini, gdje je nošenje maski u javnom prijevozu uobičajena praksa, posebno u sezoni gripe.

“Ja ne bih rekao da je nošenje maski toliko kulturološki uvjetovano. Znamo da je 2003. bila situacija sa SARS-om u Kini i tu su se oni dosta prepali i to na razini države. Shvatili su da pandemije tog tipa mogu uzeti veliki broj života te da maske mogu pomoći da se to spriječi. Njima je to ostalo u navici”, kazao je Jurak dodajući kako se u Kini uvriježio običaj nošenja maski u javnom prijevozu, posebno u sezoni gripe.

“Prema onome što sam čuo od ljudi koji i dalje žive u Kini, u Wuhanu su na početku pandemije u metroima upozoravali i podsjećali na maske. Oni su slušali, ali ne zbog kažnjavanja, već zbog doze povjerenja koju bismo i mi morali imati”, dodao je.

KORONAVIRUS MIJENJA NAVIKE HRVATA: Kafići su prazni, a građani paze na zdravlje: ‘Perem ruke i nosim masku u javnom prijevozu’

Situaciju s koronavirusom u Hrvatskoj i svijetu iz minute u minutu možete pratiti OVDJE.