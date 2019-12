NOŠENJE KOLAČA BANDIĆU U ZATVOR: Kolinda čvrsto ponavlja svoj stav o presumpciji nevinosti, Milanović: ‘To su šizofrene tvrdnje’

Tekstualni prijenos debate na RTL-u možete pratiti uživo na Net.hr-u

Predsjednici je postavljeno pitanje o prijateljstvu i podršci koju pruža gradonačelniku Zagreba pod optužnicama, Milanu Bandiću, za kojeg tvrdi da bi mu i u zatvor nosila kolače.

“Gospodin M. Bandić je gradonačelnik najvećeg hrvatskog grada, svatko je nevin dok mu se ne dokaže krivnja i to je načelo po kojim ću se boriti za svakog hrvatskog državljanina. Nije u redu da ga proglasimo krivim, a da onda sudski postupak dokaže da nije tako. Sjetimo se slučaja ministra Rončevića, čija je obitelj i on osobno bili na rubu propasti zato što ga je netko krivo optužio. To je načelo za koje ću se uvijek boriti”, izjavila je predsjednica.

Milanović je odgovorio: “U Hrvatskoj se živi od rada, oni koji su glupi, a ne HDZ-ovci. Vrijedi presumpcija nevinosti za Bandića, a ne za agente SOA-e. To su šizofrene tvrdnje”, odgovorio je Milanović.