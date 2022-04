Bjelovaru se smješkaju neke nove inozemne investicije. U ovom gradu, naime, leži skriveni potencijal budućnosti, koji su prepoznali i Norvežani te planiraju investirati ozbiljni novac u geotermalne izvore kojih u Bjelovaru i okolici ima mnogo.

Sredinom ožujka, lokalni portali su prenijeli vijest da je projekt nove geotermalne bušotine u Velikom Korenovu odobren. Vrijedan je ukupno 3,5 milijuna eura, a bit će sufinanciran iz istog izvora kao i izrada dokumentacije – iz programa "Energija i klimatske promjene" Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU, za koji je novac osigurala Kraljevina Norveška.

Pojednostavljeno, to znači da uskoro kreće kopanje nove geotermalne bušotine koja će se nalaziti u srcu buduće poslovne zone Veliko Korenovo, a ta će bušotina grijati buduće bjelovarske toplice, poznati bjelovarski sajam te buduću poslovnu zonu za koju već sada u gradu imaju upite brojnih investitora.

Velika ulaganja, ali i velika isplativost

Sustav grijanja koje će dolaziti iz bušotine zove se "district heating", a njega već sada koriste brojni novi europski gradovi. "Radimo projekt nižih temperatura, nadamo se da će temperatura biti između 70 i 80 stupnjeva. To je nešto što je visoko isplativo, pogotovo u današnjim vremenima s obzirom na cijene za one gradove koje griju kućanstva plinom", kaže u razgovoru za Net.hr bjelovarski gradonačelnik Dario Hrebak, koji o ovom projektu govori s puno entuzijazma, ali i ponosa.

Najveći problem u ovoj priči su velika inicijalna ulaganja, pojašnjava nam Hrebak. "U slučaju naše bušotine, 25 milijuna kuna košta samo ta bušotina, samo da ju se dovede u fazu da ju imamo. A onda treba još par milijuna kuna da se cijevi dovedu do konzumenata", kaže Hrebak.

Kod ovakvih projekata, idealno je da bude jako puno konzumenata na uskom prostoru, što je u Bjelovaru i slučaj. Norveška ulaganja pokrit će dio financija za ovaj projekt, a nešto će morati dodati i Grad Bjelovar. Točnije, oni će dodatno investirati 15 milijuna kuna. "To je novac koji si Bjelovar može priuštiti, a imamo izračune da će nam se taj novac vratiti u roku od 5 do 7 godina. To je fenomenalan povrat sredstava. Grad uopće ne razmišlja niti u jednom trenu da to nije isplativo", kaže Hrebak.

Kraljevina Norveška ulaže u ovakve projekte jer je kod njih to zapravo standard, pojašnjava Hrebak. "Koliko ja znam, oni 30 do 40 posto ukupne svoje energije dobivaju tako, a svoje znanje žele transferirati i dalje na područja koja imaju sličan potencijal", veli bjelovarski gradonačelnik.

Benefit od ovakvog sustava koji će se uspostaviti u Bjelovaru je taj da je zapravo ta energija stalna, jer se topla voda stalno izvlači i grije. Najbolje od svega je zapravo što je cijena te energije stalna. Kako Hrebak kaže, "odredi se cijena koja je i nema micanja te cijene". "Nakon što smo objavili da imamo geotermalnu bušotinu koja će s radom stupiti krajem iduće godine i gdje ćemo uspostaviti sustav district heating, javljaju se svakog dana potencijalni investitori s upitima jer su svi svjesni koliko je plin cjenovno nestabilan i koliko je on za gospodarstvo neprihvatljiv u ovom trenutku, dok geotermalna energija ima stabilnost, stabilnost u cijeni i stabilnost u opskrbi", kaže nam Hrebak.

Tako bi se primjerice u Bjelovaru mogle početi proizvoditi i rajčice. Naime, za kupnju bjelovarskog zemljišta ozbiljno je zainteresirana agrotehnološka tvrtka Crop koja od prošle godine traga za idealnim zemljištem za podizanje staklenika za proizvodnju rajčice. Jedan od suvlasnika tvrtke potvrdio je da je Bjelovar u užem izboru, s obzirom na to da Veliko Korenovo i novonastala situacija oko bušotine zadovoljavaju njihove potrebe.

U poslovnu zonu Hrebak polaže velike nade, a kako kaže, upravo je ona "najveća vrijednost te bušotine". "Imamo hrpu praznih zona u Hrvatskoj jer nisu konkurentne. Ova zona će biti konkurentna - čovjek će doći, napraviti svoju halu tamo i još će dobiti energiju koja će biti dva do tri puta jeftinija od uobičajenih energenata", kaže gradonačelnik, dodajući da će se tu otvoriti između 200 i 400 novih radnih mjesta gdje će ljudi moći raditi.

Gospodarska zona Veliko Korenovo bit će veličine 80 hektara s mogućnošću proširenja. 'As' iz rukava zašto će baš ta zona biti konkurentna i zašto se investitori već sada "lijepe" za nju je i činjenica da će ona biti u blizini brze ceste, čija izgradnja započinje kroz mjesec dana. Radovi su, kaže Hrebak, na jednom dijelu već krenuli.

U planu i izgradnja 'zelenih' toplica

Osim što će cesta biti u blizini zone, bit će i u blizini Bjelovarskih toplica koje se već naveliko planiraju u gradu te su jedan od ključnih projekata gradonačelnika Hrebaka. "Bjelovarske toplice je projekt koji planiramo prijaviti na Nacionalni plan oporavka i otpornosti. To su projekt vrijedan 250 milijuna kuna. Nakon 4 godine projektiranja, ishođena je građevinska dozvola", kaže Hrebak, dodajući da će one definitivno dignuti i standard.

"Taj projekt je u potpunosti zelen. Imamo pola megavata solara na krovu, koji dodatno dogrijava vodu, imamo vodu temperature 32 stupnjeva, voda je jako velike kvalitete, dvije dizalice topline i skupljat ćemo kišnicu koju ćemo koristiti kao tehničku vodu za ispiranje toaleta i drugih potreba. Najbolja priča toplica će biti da su to jedine toplice u Hrvatskoj koje nemaju niti jednu plinsku cijev - sve je u potpunosti zeleno i zeleno-tranzicijski, u skladu sa smanjenjem emisije CO2", kaže Hrebak, dodajući da je uvjeren da će taj projekt proći upravo zato što on ima sve što Europa traži od Hrvatske kroz Nacionalni plan oporavka i otpornosti.

U zadnjih nekoliko godina Bjelovar je zaista napravio velik iskorak, a svakim danom gospodarstvo sve više raste. Ljudi na to gledaju pozitivno, veli Hrebak. "Imamo puno događanja, stalno se nešto radi i gradi", kaže, dodajući da uskoro idu u obnovu središnjeg gradskog trga, što će dodatno osvježiti lice grada koji je postao najpoznatiji možda po tome što je u potpunosti ukinuo prirez.

Puno projekata je napravljeno, a puno ih se tek treba započeti raditi. Hrebak ne sumnja da će svi ti projekti dodatno pozitivno utjecati na Bjelovar, no možda najveće nade trenutno se ulažu upravo u geotermalnu energiju i u bušotine u kojima i bogati Norvežani vide budućnost. Zatreba li još energije, problema neće biti. Jer kako kaže gradonačelnik, "ako treba, iskopat ćemo novu bušotinu". Sigurno je jedno - ovaj tip "zelene energije" zasigurno će privući brojne investitore u Bjelovar, koji će zadovoljno trljati ruke zbog nižih cijena grijanja u odnosu na sadašnje visoke cijene koje svima zadaju glavobolje i koje nemilosrdno udaraju po novčaniku koga god stignu.