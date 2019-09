NOGOMETNI SUDAC PRVE HNL OSUĐEN NA ZATVOR: Kontroverznoj doktorici posudio 200.000 eura pa joj prijetio u poznatom zagrebačkom kafiću

“Ivu Popović upoznao sam preko mame koja je bila njezina pacijentica. Kad me majka molila da posudim doktorici novac, prvo sam odbijao da bih na kraju popustio majčinim molbama da novčano pomognem njezinoj doktorici”

“Znaš li ti kako je kad ti prikolju obitelj?”, riječi su koje je 17. listopada 2015. u poznatom kafiću Time u Petrinjskoj ulici doktorici Ivi Popović izgovorio nogometni sudac Prve HNL Dalibor Mlakar (44). Zbog toga ga je sudac zagrebačkog Općinskog kaznenog suda nepravomoćno osudio na zatvor u trajanju od šest mjeseci. No, iza rešetaka neće morati ako u iduće dvije godine ne počini novo kazneno djelo.

U presudi stoji kako je sudac Mlakar dr. Ivi Popović pričao dok je sjedila za stolom u društvu prijatelja Darka Jurina i odvjetnika Sebastiana Mišu, unio joj se u lice te je upitao: “Di su pare”, a nakon toga joj zaprijetio, prenosi Večernji.

Dao joj novac ‘na povjerenje’

Kod nje je to izazvalo osjećaj straha za živote i sigurnost članova njezine obitelji. Sam sudac rekao je kako je to učinio jer mu doktorica Popović, kojoj se sudi zbog više kaznenih djela prijevare koje je počinila posuđujući novac koji nikad nije vraćala, duguje oko 200 tisuća eura koje joj je “dao na povjerenje”, bez potvrde i svjedoka.

Mlakar je ispričao kako se upoznao s kontroverznom doktoricom.

Majka ga je zamolila da pomogne njenoj doktorici

“Ivu Popović upoznao sam preko mame koja je bila njezina pacijentica. Kad me majka molila da posudim doktorici novac, prvo sam odbijao da bih na kraju popustio majčinim molbama da novčano pomognem njezinoj doktorici. Iva me nazvala 8. listopada 2012. i zatražila da 25 tisuća kuna predam Kreši Kotrleu na Kajzerici. I tada kreće moja kalvarija. Iva me zvala iz dana u dan, tražila novac, vraćala dio i odmah sutradan posuđivala još veću svotu uz deset posto kamate. Novac sam joj sa suprugom nosio i u ordinaciju. Prve četiri posudbe stavili smo na papir i potpisali. Za ostale je uvijek imala izgovor, da joj je odvjetnik na skijanju, da nema boje u printeru i slično”, ispričao je Mlakar prije tri godine u sudnici.

Njegova djeca joj se beljila

Iz tog se razloga, kazao je, obrušio na Popović dok su ga ispred kafića čekali supruga i djeca koja su se, navodi presuda, beljila Ivi Popović kroz prozor.

“Izrekao sam spornu rečenicu oštećenoj, ali u drugom kontekstu. Nije istina da sam joj prijetio, nego sam, kad sam joj to rekao, mislio kako je ona “priklala moju djecu” jer su ostala uskraćena za životne potrebe zbog njezina dugovanja meni”, tvrdio je sudac.

No, sud mu nije povjerovao, a u presudi je dodano i kako tijekom rasprave nije pokazao nimalo kritičnosti prema svojem ponašanju, prenosi Večernji.

Mlakar je uložio žalbu na preusdu te i dalje sudi nogometne utakmice u Prvoj HNL.