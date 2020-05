NOGALO OTKRIO ZAŠTO ULAZI U POLITIKU I BI LI BIO BOLJI MINISTAR OD BEROŠA: ‘Ja sam ušao da zviždim. Mene to toliko frustrira!’

Boro Nogalo: ‘Uvijek sam zazirao od politike, imam percepciju koja je jako loša… Ja sam ušao u politiku da zviždim. Mene to toliko frustrira’

Bivši ravnatelj zagrebačke bolnice Srebrnjak Boro Nogalo najavio je ulazak u politiku. Nogalo je smijenjen zajedničkim naporom Grada Zagreba i Vlade s čela te dječje bolnice nakon više neuspješnih pokušaja, prosvjeda i prijepora uoči izbijanja epidemije koronavirusa. Sad bi trebao biti adut za glavni grad najnovije stranke, Stranke s imenom i prezimenom.

Gostujući na RTL-u, Nogalo je odgovorio na pitanje zašto se odlučio ući u politiku, iako se mjesecima branio da je stručnjak kojeg smjenjuje politika. “To se i ja pitam. To je jedan moj veliki teret i knedla jer sam uvijek zazirao od politike. Imam jednu percepciju koja je jako loša, trebalo mi je jako vremena da to prebrodim. Cijelo vrijeme sam ja zajedno sa svojim timom uspio napraviti sve što smo napravili i doveli do toga da smo mi bolnica koja ima najveći projekt u državi. Bilo bi logično da oni koji su stvorili projekt, da ga zajedno dovršimo. Projekt je kompliciran. To je velika svota koja je Europska unija dala”, kazao je.

“Ja sam ušao u politiku da zviždim. Mene to toliko frustrira. Zato što je bolnica pred gašenjem. Još uvijek nema natječaja. Bolnicu vode nekompetentne osobe. Politika i interes su krivi za to”, dodao je.

Nije želio u ući u veliku stranku

Upitan je li u Hrvatskoj moguće biti politički neovisan, kaže da je. “Moguće je. U svakom slučaju nisam htio u velike stranke, one su dovele bolnicu tu gdje je. Ta ekipa je imala jedno ozračje kompetencije, dobrote. Drago mi je da se forsira ime i prezime. Nitko od tih ljudi ne želi ući u vodstvo stranke i na prvo mjesto na listu. U zdravstvu se mora puno toga promijeniti”, istaknuo je.

Na pitanje bi li bio bolji ministar od aktualnog ministra zdravstvga Vilija Beroša, kazao je: “Ne znam bi li bio bolji, ali bi napravio puno više od onoga što je on napravio. Svi govore reforme, u zdravstvu treba napraviti red, puno je dugova, liste čekanja, jako puno doktora odlazi vani… To nije održivo. Pedijatara fali…”, rekao je na kraju Boro Nogalo u RTL-u Danas.

