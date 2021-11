Nedavni izbor dr. Darka Richtera za ravnatelja Dječje bolnice Srebrnjak izazvao je mnogo bure u javnosti, nakon čega je dotadašnje Upravno vijeće bolnice podnijelo ostavku, da bi zatim sam Richter javno izjavio da se povlači iz postupka natjecanja za poziciju ravnatelja.

Bilo je to 8. listopada, da bi jučer Richter izjavio da se predomislio i da ''povlači svoje povlačenje''. Danas je za RTL.hr izjavio: "Ovaj čas ja sam ravnatelj Srebrnjaka. Postoji pravo uporište za to".

"Na poštu mi 26. listopada dolazi kuverta s odlukom da sam izabrani za ravnatelja DB Srebrnjak i što sad da radite? Po poštanskom trekingu, vidim da je oko 15 sati, na dan 22. listopada ubačena pošta, a dokument je datiran s 5. listopadom, kada je objavljeno da sam ja izabran za ravnatelja. Dakle, u kuverta s odlukom o mom izboru impostirana je 22. listopada, ja to primam 26. listopada Sjećam se kao danas da je u 10.51 minutu 22. listopada objavljen tekst da je natječaj za ravnatelja nije gotov i da drugi kandidati to ne znaju, ispričao je Richter.

Činilo se da natječaj nije uspio i da Srebrnjak i dalje nema novog ravnatelja. No, čini se da je moguće da formalno-pravno nitko nije poništio natječaj i ako se to zaista dogodilo, da je formalno još aktualan. Na toj činjenici sada dr. Richter i povlači svoje povlačenje iz procedure odabira novog ravnatelja, piše RTL.

Richteru je netko, nakon što je objavio da povlači svoju kandidaturu, 22. listopada, dakle 14 dana otkako se povukao, poslao kovertu s dokumentima u kojima stoji da je on formalni ravnatelj. Kuvertu poštom prima, tvrdi dr. Richter, 26. listopad, a.kako kaže, tada se predomislio jer je on pravno i dalje bio ravnatelj bolnice i da se o svemu i pravno savjetovao.

Kako se odlučio kandidirati?

Na pitanje otkud mu uopće ideja da se iz mirovine prvotno kandidira, prepričao je trenutak kad je donio odluku da ide u utrku za Srebrnjak. „Situaciju na Srebrnjaku pratio sam izdaleka, tamo sam radio pet godina. No nisam ozbiljno razmišljao da se kandidiram sve dok mi supruga nije dva-tri dana prije isteka roka da se na natječaj prijavi, čula na radiju da natječaj još traje. To me ponukalo, pa sam skupio sve što sam trebao i predao kandidaturu. Ja sam inače bio pomoćnik ravnatelja KBC Zagreb koji je 20 puta veća bolnica od Srebrnjaka i tada smo uvijek poslovali s pozitivnom nulom. Nikad nije bilo gubitka, nego viška novaca", kaže Richter.

Na ovu kandidaturu za preuzimanje bolnice koja nosi najveći projekt kojeg trenutačno Grad Zagreb ima (a radi se o projektu izgradnje Centra za translacijsku medicinu DB Srebrnjak vrijednog 60 milijuna eura), odgovorio je da je motiv napisao u svom programu. "A to je da bih htio bolnici vratiti primarnu svrhu i učiniti je udobnom i ugodnom gradskom bolnicom za djecu, koja će biti stručno napredna, znanstveno prisutna“.

Na pitanje je li on da je projekt Srebrenjak podijeli u osnivačkim pravima na Republiku Hrvatsku, Sveučilište u Zagrebu, Medicinski fakultet, Klinički bolnici centar Zagreb i Dječju bolnicu Srebrnjak, rekao je da ne može dati jasan odgovor.

"Ne mogu odgovoriti s da ili ne, ali Srebrnjak sam po sebi nema snagu, stručnu mi znanstvenu za sve ono što se traži za 60 milijuna eura. Jedno je naručiti građevinsko poduzeće, ali morate imati postav ljudi i znanstvenika, koji će razvijati znanost koja je dogovorena s EU fondovima. Ako imate obavezu da iduće dvije godine isproducirate 150 znanstvenih radova, a normalni znanstvenik godišnje isproducira dva do tri znanstvena rada, onda se vidi koliko je to posla. Ne mogu odgovoriti jesam li ja za to, ali moram doći i ocijeniti to, jer je se radi o stvari od 60 milijuna eura. Ako ih ne iskoristite na način i u roku u kojim treba, onda vam to oduzmu i vi plaćate penale i to će pasti na leđa Grada, možda države i to bi bila grozna blamaža“.

Nogalo: 'Nastavljaju se nadrealne stvari'

Bivši ravnatelj Dječje bolnice Srebrnjak dr. Boro Nogalo, komentirao je situaciju rekavši da se na Srebrnjaku nastavljaju "nadrealne stvari" i da je ovo "epilog oko lutanja izbora ravnatelja".

"Ne postoje nikakvi kriteriji, pravila igre, nikakva legislativa koja će proizvesti kvalitetnog kandidata. Prvo je nakon mene na čelo bolnice zasjela žena, liječnica bez licence, pa kirurg koji se nikad nije liječio djecu, potom specijalizant, a onda penzioner. Postoji li slična situacija u afričkim zemljama ili južnoameričkim zemljama i to za bolnicu koja je daleko napredovala. Nije to sam projekt translacijske medicine od 60 milijuna eura, uz njega smo isproducirali i nekoliko projekata od 20 milijun kuna. Imamo veliki ugledom u Europi i svijetu i zato je Srebrnjaku dodijeljeno toliko projekata", rekao je Nogalo koji je ogorčen epilogom oko bolnice.

"Kao da postoji nekakva siva zona, grupacija sačinjena od mnogih velikih imena, velikih po funkciji i akademskim zvanjima, ali malih po moralu, po etici i ljudskosti. Njima nisu bitna djeca, mladi znanstvenici, ne postoji nešto što im je u Hrvatskoj važno, osim materijalnih interesa kao što su Brestovac, projekt od 60 milijuna eura, zgrada bolnice Srebrnjaka. Osim materijalnog interesa, goni ih i zavist jer oni moraju biti na nebu i vrhu u ne smiju se pojaviti novi“, tvrdi Nogalo koji se planira kandidirati za mjesto ravnatelja iako je na pomolu nova pravna zapetljancija.