Danas su u velikoj akciji Uskoka uhićene i jedna od bliskih suradnica pokojnog Milana Bandića, Ana Stavljenić Rukavina. Sumnjiči je se za trgovanje utjecajem vezano za imenovanje u Dječjoj bolnici Srebrnjak. Smijenjeni bivši ravnatelj Boro Nogalo komentirao je cijelu aferu za RTL.

Podsjetimo, Nogalo i tim smijenjeni su nakon što su isposlovali 60 milijuna eura od EU fodnova za planirane projekte. "Nisam bio za nikakve dealove, nikad nisam bio za nijednu stranku, nikome nisam lizao dupe…", rekao je tada Nogalo.

Uhićena Ana Stavljenić Rukavina odlučivala je o njegovoj smjeni. Sada joj se na teret stavlja da je namještala natječaj za izbor novog šefa bolnice Srebrnjak.

'To je ozbiljna hobotnička priča'

"Ništa od toga nije navodno. To je sve istina… Tragedija je po Hrvatsku da se to dogodilo u jednoj ozbiljnoj ustanovi koja je dobila najveće europske projekte, koja je dobila status klinike i sve što smo morali dobiti. Smijenila se jedna uprava, ne samo ja, nego cijeli moj tim koji je stvarao ovaj projekt na kojem su radili 10 godina. I onda potpišete ugovor da bi došla nova ekipa, ekipa koja to 'zna bolje od nas', a istodobno ta ekipa s Medicinskog fakulteta u Zagrebu i s Rebra su aplicirali za taj projekt i nisu ga dobili. To je jedna ozbiljna hobotnička priča. Ovdje je Ana Stavljenić Rukavina ona je sve potpisivala, odrađivala, slušala", rekao je Nogalo.

"Iza nje postoji jedna ozbiljna mreža, nevidljive ruke, ali za mene vidljive i to ću ja, naravno, izjaviti sve USKOK-u", rekao je dalje Nogalo i dodao o kojim ljudima je sve riječ koji su, kako kaže, oni koji predstavljaju te "nevidljive ruke koje će on učiniti vidljivima USKOK-u.

To je sprega političara, znanstvenika, akademske zajednice i ono što me je najviše zaboljelo da je postavljen specijalizant za ravnatelja Srebrnjaka. To se nije događalo nikada u svijetu u akademskoj zajednici. I svi šute! Šuti Liječnički zbor, Pedijatrijsko društvo, pravobranitelji", komentirao je Nogalo.

'Projekt je ozbiljno ugrožen'

Na pitanje što će sada biti s projektom vrijednim 60 milijuna eura, Nogalo navodi kako je isti sada ozbiljno ugrožen. "Projekt je ozbiljnmo ugrožen, projekt je definitivno bio pred likvidacijom. Nadam se da će sada Grad Zagreb, odnosno apeliram na gradonačelnika da što prije reagira. Jer pola upravnog vijeća je sada pohapšeno. Mora se upravno vijeće smijeniti, pod hitno! Dovelo je do 60 milijuna duga, do 40 milijuna minusa. Mora se postaviti v.d., raspisati natječaj", kaže.

Naposlijetku navodi kako mu je drago da se ovo dogodilo, ali kako ne likuje.