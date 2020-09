NOĆNI KLUBOVI I BAROVI POKRENULI NOVU AKCIJU: ‘Ovime šaljemo poruku da mi nismo širitelji virusa. Ispali smo krivci za sve’

U petak je točno 28 dana od zabrane rada, broj oboljelih ne pada, a ministar produžuje mjere. Mi smo na kraju ispali krivci za sve, bez obzira na to što smo se pridržavali mjera. Ne bunimo se zbog postavljenih pravila, držanja razmaka, mjerenja temperature i slično, sve to možemo ispoštovati, samo tražimo da nam se dopusti da radimo. Pozivam sve koji nas podržavaju da posjete klubove koji su dio akcije u petak i subotu, poziva Bulić

Udruga Glas poduzetnika u petak je najavila akciju “5 sati naprijed, 25 posto nazad”, tijekom koje će danas i sutra noćni barovi i klubovi biti otvoreni od 19 sati do ponoći, kako bi se upozorilo da bi zbog uvedenih epidemioloških mjera moglo biti zatvoreno više od tisuću ugostiteljskih objekata.

Udruga Glas poduzetnika i članovi Inicijative barova i noćnih klubova upozoravaju kako će zbog epidemioloških mjera koje su na snazi biti potpuno zatvoreno više od tisuću objekata, uz otpuštanje radnika. Noćni barovi i klubovi stoga su organizirali akciju “pet sati naprijed, 25 posto nazad” tijekom koje će 11. i 12. rujna biti otvoreni od 19 do 24 sata.

Mjera ograničenja rada do ponoći produljena je, navode iz udruge te kažu da je najavljeno kako će se produžiti sve do kraja godine. Zbog toga su mnogi noćni klubovi odlučili, uz pridržavanje svih epidemioloških mjera, odlučili otvoriti ovog vikenda svoja vrata od 19 sati, pet sati prije ponoći, ističu iz Glasa poduzetnika.

Vlasnik jednog kluba Božidar Bulić pojašnjava da je cilj otvoriti klubove u vremenu u kojem smiju raditi, za ljude koji podržavaju nastojanja ugostitelja, te tako poslati poruku da oni nisu širitelji virusa kao što ih se stigmatizira.

ZADARSKI STOŽER IZDAO NOVE PREPORUKE ZA RAD UGOSTITELJA: Hoće li ih i ostali slijediti?; Imamo 190 novozaraženih, troje preminulo

“U petak je točno 28 dana od zabrane rada, broj oboljelih ne pada, a ministar produžuje mjere. Mi smo na kraju ispali krivci za sve, bez obzira na to što smo se pridržavali mjera. Ne bunimo se zbog postavljenih pravila, držanja razmaka, mjerenja temperature i slično, sve to možemo ispoštovati, samo tražimo da nam se dopusti da radimo. Pozivam sve koji nas podržavaju da posjete klubove koji su dio akcije u petak i subotu”, poziva Bulić.

Iz Glasa poduzetnika podsjećaju da će više od 15.000 djelatnika i suradnika, kao što su glazbenici, pjevači, zaštitari, marketinške agencije, distributeri pića, DJ-evi, fotografi, tehničari za razglas i rasvjetu, itd., ostati bez posla u “teškoj gospodarskoj i socijalnoj situaciji koja je pred nama, ako se ovakve mjere nastave”. “Udruga Glas poduzetnika podržava sve one koji žele raditi”, zaključuje se u objavi.

Podsjetimo, zbog porasta broja oboljelih od koronavirusa, Nacionalni stožer civilne zaštite je od 14. kolovoza ograničio rad ugostiteljskim objektima iz skupine “barovi”, među kojima su i kafići i noćni klubovi, najdulje do ponoći. Iako je prvotno bilo predviđeno da to ograničenje rada noćnih klubova i kafića traje 10 dana, ograničenje je prvo produljeno do 7. rujna, kada je Nacionalni stožer Civilne daljnje produljio tu mjeru, do 22. rujna.

Situaciju s koronavirusom u Hrvatskoj i svijetu iz minute u minutu možete pratiti OVDJE.