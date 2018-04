“Ako na izborima Živi zid osvoji, recimo, dvanaest mandata, opet se možemo naći u pat-situaciji u kakvoj smo bili kada smo dobili vladu Tihomira Oreškovića. Mislim da nitko više ne želi takav eksperiment koji ne jamči stabilnu vlast”, kaže politolog Višeslav Raos

Na svome jučer održanom prvom Kongresu u punoj dvorani Lisinski u Zagrebu, stranka Živi zid obznanila je da ima 17 tisuća članova te da je formirala vladu u sjeni. Predstavili su i stranački program pod nazivom “Hrvatska jednakih mogućnosti za sve”, a najeksponiraniji član stranke Ivan Pernar ponovno je iznio možda i najkontroverzniji dio njihove političke agende – izlazak Hrvatske iz Europske unije i NATO-a.

Živi zid ujedno je jedina stranka koja u dvjema najvećim redovnim anketama već mjesecima bilježi stalni rast, čvrsto držeći treće mjesto u njima. Istodobno, čelnici te stranke zasad odlučno odbijaju ikakvu mogućnost koaliranja s dvjema najjačim strankama – HDZ-om i SDP-om.

ŽIVI ZID ODRŽAO KONGRES, TWITTER NIJE SRETAN VIĐENIM: ‘Proruski antivakseri skloni teorijama zavjere je predugo ime za bend’



Živi zid – udruga ili stranka?

O odjecima prvog Kongresa Živog zida i mjestu te stranke na političkoj i stranačkoj sceni u Hrvatskoj, razgovarali smo s doc.dr.sc. Višeslavom Raosom sa zagrebačkog Fakulteta političkih znanosti. Naglasio je tri važne stvari. “Prvo, nadam se da će na primjeru Živog zida i Most shvatiti da za djelovanje na stranačkoj sceni treba prihvatiti nekakve konvencionalne načine stranačkog organiziranja koji uključuju i nekakve mehanizme unutarstranačke demokracije.

I kod Živog zida i kod Mosta nezavisnih lista vidi se da prema van govore o jačanju demokratskih instrumenata, dok unutar stranke nema baš previše naznaka da postoji ograničenje moći vodstva stranke. Drugo, sada treba vidjeti kako će Živi zid raditi po pitanju članstva jer kod njih postoji dvojstvo između udruge i same stranke. Treće, pitanje je kako će se Živi zid uspjeti razgranati na terenu jer na lokalnim izborima se vidjelo da to nije stranka koja je uspjela kapilarno prodrijeti u sve dijelove Hrvatske”, istaknuo je politolog Raos za naš portal.

Legitimno je zagovarati izlazak iz EU i NATO

Činjenicu da su jedina parlamentarna stranka koja otvoreno zagovara izlazak Hrvatske iz EU i NATO-saveza, Raos ne smatra spornom. Štoviše, cijeni njihovu iskrenost po tom pitanju. “Oni to od početka zagovaraju i to je sasvim legitimno. No, vidjet ćemo kako će na to reagirati birači. Sigurno je da u Hrvatskoj ima potencijala za euroskepticizam i da ima ljudi kojima nije prihvatljiv ovaj ili onaj način funkcioniranja Europske unije, ali pitanje je žele li doista ti ljudi izlazak Hrvatske iz Unije.

Možda baš i ne bi bili toliko skloni kada im se to ovako otvoreno i rezolutno predstavlja. No, uvijek treba cijeniti iskreno iskazivanje političkih stavova. Uvijek je bolje kada se jasno zna da ta i ta stranka stoji iza tog i tog stava, pa sviđalo se nekome ili ne. Sve dok je to unutar ustavnog okvira i dok nije pozivanje na nasilje prema nekoj skupini u društvu ili poziv na nasilno rušenje vlasti radi provođenja svojih ideja – potpuno je prihvatljivo”, kaže Raos.

IVAN VILIBOR SINČIĆ: ‘Građane u Saboru predstavlja Živi zid, a ne sistemske stranke’

Obećanja koja su nepromišljena, ali dobro zvuče

Predsjednik Živog zida Ivan Vilibor Sinčić odbacit će tvrdnje da su populisti i radije reći da su “antiestablišmentska stranka”. No, istodobno je na Kongresu stranke obećano smanjenje PDV-a, besplatno obrazovanje, ukidanje dopunskog zdravstvenog osiguranja, usklađivanje cijena režija s kupovnom moći te slična rješenja, čak i ona posve uopćena poput uklanjanja siromaštva i beskućništva. Pritom sva i te kako imaju prizvuk populizma.

“Antiestablišmentski moment definitivno postoji u programu Živog zida, naročito njihovo pozivanje na narod i isticanje razlike između političkih elita i naroda. Druga dimenzija su politička obećanja koja mogu biti nepromišljena, ali mogu dobro zvučati. Smanjenje PDV-a nešto je s čim bi se sve stranke načelno složile, samo je pitanje kada neke druge stranke smatraju da je to izvedivo. Živi zid će reći da to treba učiniti sutra, a da pitate ministra Zdravka Marića ili, recimo, Borisa Lalovca iz SDP-a, oni bi vam također rekli da se slažu s time, ali da je neizvedivo u sljedeće dvije godine”, kazao je Raos.

ŽIVI ZID TRAŽI REFERENDUM O ULASKU U EUROZONU: ‘Ne dozvoliti korumpiranoj političkoj eliti da na svoju ruku uvede promjene’

“Mora im se priznati da su u Saboru odlično pripremljeni”

Iako kaže kako treba biti oprezan prema njihovoj sklonosti teorijama zavjera, naročito kada je u pitanju međunarodna politika, politolog Raos pohvaljuje rad saborskih zastupnika Živog zida. “Mora im se priznati da su uvijek jako dobro pripremljeni i da ozbiljno shvaćaju zastupnički posao. To je, možda, jedna dodana vrijednost u Hrvatskom saboru, bez obzira na to što oni predlažu rješenja koja kao da su, da tako kažem, odsječena sjekirom. No, mora im se priznati da su ozbiljno shvatili svoj posao, da čitaju i promišljaju zakonske prijedloge te da imaju svoje mjesto u Saboru i na političkoj sceni”, kazao je.

Na pitanje što će biti ako Živi zid osnaži dotle da postane faktor bez kojeg će biti nemoguće sastavljati ili barem pregovarati o formiranju vlasti, Raos je dao usporedbu s Mostom. “Kada je Most osnažio toliko da bez njega nije bilo moguće formirati vlast, bio je spreman na koaliciju. Problem će biti ako Živi zid toliko naraste, a ne bude spreman na suradnju. Oni su do sada odbijali ikakvu suradnju s etabliranim strankama. To bi mogao biti nezgodni moment. Veći je problem ako na izborima Živi zid osvoji, recimo, dvanaest mandata, pa da se opet nađemo u pat-situaciji u kakvoj smo bili kada smo dobili vladu Tihomira Oreškovića. Mislim da nitko više ne želi takav eksperiment koji ne jamči stabilnu vlast”, zaključio je Raos.

ANALITIČAR ZA NET.HR O RASTU ŽIVOG ZIDA: ‘Sinčić i Pernar natjerat će HDZ i SDP u veliku koaliciju, drugačiji rasplet nije moguć’