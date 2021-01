‘NOĆI SU SVE HLADNIJE, NE ZNAM DOKLE MOGU IZDRŽATI’: Milorad iz Majskih Poljana još uvijek bez krova nad glavom: ‘Hladno mi je, to je sve što tražim…’

Nakon već više od dva tjedna od potresa i dalje postoje građani bez krova nad glavom

15. dan od potresa, a mnogi su i dalje bez krova nad glavom u ovim sve hladnijim noćima. Milorad Meandžija iz Majskih Poljana u potresu je ostao bez kuće, srušena je do temelja, a trenutno spava kod prijatelja. “Imam tu gore prijatelja koji ima kuću, nije razrušena. U sobici sam, nema grijanja. Meni je isto u sobi ili vani, ista je temperatura”, rekao je za Dnevnik Nove TV.

MALO DOBRIH VIJESTI ZA ONE POGOĐENE POTRESOM: Porezna uprava je za njih promijenila pravila u provedbi ovrha

‘Noći su sve hladnije, ne znam dokle mogu izdržati’

Kontejner je tražio, ali, kaže, svi samo obećavaju.

“Gdje god sam se za kontejner obratio, svi obećavaju, ali nitko ništa. Bio sam u Stožeru danas da me uvedu u evidenciju, rekli su “bit će, bit će”. Kažu da kontejnera ima. Tražio sam to za danas, noći su sve hladnije, ne znam dokle mogu izdržati”, govori Milorad i skromno dodaje: “Hladno mi je. Mogu trpiti dosta, ali to nije rješenje. Samo tražim da nisam pod otvorenim nebom. Po noći šetam po vani da se zagrijem.”

‘Samo kontejner, to je sve što tražim’

Dodao je da mu je teško napustiti rodnu grudu.

“Tu sam rođen. Ne bih htio otići odavde. Nisu mi ponudili smještaj. Treba svakome pomoći, ali tražim i za sebe. Ne bih nigdje išao, da i bude neko preseljenje, ne bih otišao. Samo kontejner, to je sve što tražim”, kaže za Dnevnik. Živi od 800 kuna mjesečno, kojih dobiva od socijalne skrbi.

“Znam da ima puno razrušenih kuća i razumijem da oni ne mogu stići na sve strane… Pitanje je hoće li biti obnova”, zaključio je Milorad.

‘U PRVOM PLANU NAM JE BORBA ZA SVAKOG ČOVJEKA’; Dumbović nakon sastanka s Milanovićem: ‘Mora se odgovarati za propuste’