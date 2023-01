Nakon 28 i pol godina kuna u subotu u ponoć hrvatska kuna odlazi u povijest. Uvedena je na Dan državnosti 1994. godine, a ukida se u nedjelju na 31. godišnjicu Međunarodnog priznanja Hrvatske. Do kraja godine građani ih mogu promijeniti u bankama te Fini i Pošti, koje imaju limit da do 100 novčanica i 100 kovanica mijenjaju bez naknade. Hrvatska narodna banka će kune za eure mijenjati tek od 2024. godine, kaže se u prilogu RTL-a Danas.

Do sada je povučeno oko 2600 tona kovanica, što je trećina od ukupno 1,1 milijarde svih kovanih kuna. Idućih pet godina čuvat će ih Tigrovi u zagrebačkoj vojarni Croatia. A kad bismo novčanice koje će se povući, njih oko 500 milijuna komada, posložili jednu do druge, bio bi to niz duži od 20 Peljeških mostova ili oko 50-ak kilometara.

Posljednjeg dana malotko je plaćao kunama

Odlaskom kune, svi se bankomati opet vraćaju u puni pogon. Cijela mreža s oko 4000 bankomata od ponedjeljka ima eure i opet vam uzima naknadu ako nije bankomat vaše banke. Do travnja će uglavnom isplaćivati novčanice od 10 i 20 eura.

A što su za RTL Danas posljednjeg "kuninog dana" rekli prodavači i kupci na zagrebačkom Dolcu? Prodavačica Ivanka ističe kako je danas malotko plaćao u kunama i da je čak 90 kupaca plaćalo eurima. Konobar Tomislav zaključio je da su svi prešli na eure.

"Danas nije nitko ni htio ni probao platiti u kunama", kaže.

Mnogi su za uspomenu ostavili bar jednog 'medu'

Prodavačica Ivana ističe kako jedva čeka izlazak kune iz opticaja zbog poteškoća oko konverzije. Ipak, dodaje, kuna joj je prirasla srcu.

Nijedan rastanak nije lagan pa su mnogi ostavili barem jednog "medu" za uspomenu. Zagrepčanka Gordana ističe kako se za promjenu kuna u eure dobro načekala ispred trgovine. Zadnje preostale kune čuva za uspomenu i u šali kaže da ne smije otkriti o kojoj je količini riječ kako je netko ne bi došao opljačkati. Za kunu smo radili, bez nje patili. Jedan veliki dio naše povijesti za nekoliko sati nepovratno odlazi.