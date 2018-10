NOĆ NA GRANICI PROŠLA JE MIRNO, NO PROBLEM NIJE RIJEŠEN: ‘Netko migrantima manipulira. Gledajte onog čovjeka za kojim svi idu…’

Noć na graničnom prijelazu Maljevac protekmla je mirno, no oko 250 migranata ne odustaje od svoje nakane da prijeđe u Hrvatsku i nastavi dalje put drugih zemalja EU

Granični prijelaz Hrvatske s BiH Maljevac zatvoren je i u četvrtak ujutro. Nakon jučerašnjih burnih događaja, noć je protekla mirno, a prijelaz će ostati zatvoren dok se situacija ne normalizira.

N1 javlja kako je ondje prenoćilo oko 250 migranata koji su, odgurani dalje od granice, spavali su na tlu, ložili vatru kako bi se ugrijali. Riječ je mahom o mladim ljudima, straosti između 20 i 30 godina, te nekoliko obitelji s djecom.

SITUACIJA NA GRANICI NE JENJAVA: BiH policija intervenirala na Maljevcu, maknuli su skupinu od granice, ima ozlijeđenih

U srijedu je na granici bilo dramatično. Migranti su pokušali nasilno prijeći iz Bosne i Hercegovine u Hrvatsku. Probili su zid koji je postavilo nekoliko policajaca s druge strane granice, a onda su naletjeli na kordon hrvatskih policajaca koji ih je odbio. U pokušaju nasilnog prelaska ozlijeđeno je nekoliko migranata, a kasnijim pokušajem da granicu prijeđu uz gađanje kamenjem naših policajaca, i nekoliko policajaca je ozlijeđeno.

Naum migranata

Jedan od migranata za Večernji list je ispričao koja im je daljnja namjera. “Ostat ćemo na granici, kampirat ćemo tu sve dok nam hrvatska policija ne dozvoli da prijeđemo granicu. Želimo u Europsku uniju, ne želimo u Hrvatsku ni u Italiju odakle nas vraćaju i tuku, već dalje. Mjesecima se vrtimo u krug u Bosni i Hercegovini, neki prijeđu granicu s Hrvatskom, pa nas vrate u Bosnu. Sada nećemo odustati, imamo pravo ići na bolje, u Europu, a samo uz pomoć humanitarnih organizacija i medija to možemo”, kazao je migrant iz Irana koji tvrdi da je ondje imao veliko imanje, tri posla, automobile, no ostao je bez svega.

Drugi, pak, na pitanje znaju li da ne smiju prijeći granicu tvrde da to mogu, moraju i da na to imaju pravo.

Manipulacije

Mještani Velike Kladuše u kojoj su migranti inače smješteni vjeruju da njima netko manipulira i da je sve smišljeno. “Pa pogledajte onog čovjeka koji, kada dođe među ljude na granicu, svi idu za njim, tada nastaje komešanje, graja. On je očito vođa. Prije par dana smo u mjestu primijetili ljude koji obilaze migrante i koji su im počeli govoriti da mogu preko granice. To su neki volonteri. Oni i govore da mogu preko granice, iako oni imaju moderne mobitele, surfaju stalno i jako dobro znaju da ne mogu preko hrvatske granice. Ovdje ih je u Velikoj Kladuši oko 250, vjerujte mi to je ništa kakva je situacija u Bihaću. Tamo je katastrofa, na tisuće ih je. Ovdje još ne napadaju nas mještane već se tuku i ubijaju međusobno. Nisu još napali nas, ali u Bihaću napadaju i mještane. Neki provaljuju u kuće, neki čak spavaju u hotelu”, ispričali su za Večernjak ističući kako žele da se situacija riješi.

U međuvremenu, ministar sigurnosti BiH Dragan Mektić kazao je da će učiniti sve kako bi obranili granicu, dok je ministar unutarnjih poslova Davor Božinović priopćio da je na hrvatskoj strani dovoljno policajaca da bi naša granica bila sigruna