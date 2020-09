NOBILO SMATRA DA SE NIŠTA NEĆE PROMIJENITI: ‘Ustavni sud se morao oglasiti za vrijeme lockdowna i donijeti odluku’

‘Pa to bi bio jedan demokratki iskorak… ali je teško očekivati da će se takva odluka dogoditi jer bi to bio presedan’

Odvjetnik Anto Nobilo rekao je za N1 kako smatra da bi javnost sjednice Ustavnog suda o ustavnosti rada Nacionalnog stožera civilne zaštite bio demokratski iskorak, za kojega sumnja da će se dogoditi. “Pa to bi bio jedan demokratki iskorak, na neki način nešto novo. Ne sjećam se da je Ustavni sud ikada imao javnu raspravu i to bi po meni doprinijelo povjerenju u rad institucija, ali je teško očekivati da će se takva odluka dogoditi jer bi to bio presedan”, kaže.

To što je Ustavni sud čekao šest mjeseci s donošenjem odluke, Nobilo smatra da je veliki problem. “Drugi je problem što je Ustavni sud čekao šest mjeseci i sad mu je manevar u donošenju odluka bitno sužen. Naime, odluke Ustavnog suda moraju doprinijeti harmoniji u državi”, kaže.

Ograničavanje ljudskih prava

Nobilo smatra da je ovo situacija u kojoj se mogu ograničiti temeljna ljudska prava jer na drugoj strani postoji temeljno pravo, a to je pravo na život. “Ako to važete, naravno da se mogu ograničiti temeljna ustavna prava, ali put na koji se to napravilo nije ustavan. Ustav kaže – dvije trećine zastupnika ili premijer i predsjednik zajedno supotpisom.”

Mišljenja je da se ništa puno neće promijeniti. “Kad je sve došlo da se već šest mjeseci po tome radi, neće to Ustavni promijeniti, jer se može postaviti pitanje naknade štete – koliko košta lockdown u Hrvatskoj, tko to može platiti?”, kaže i dodaje: “Ustavni sud se morao oglasiti za vrijeme lockdowna i donijeti svoju odluku.”

“Smatram da zakonska podloga na kojoj je djelovao Stožer nije u skladu s ustavom. Sabor je trebao takvu zakonsku podlogu donijeti u Ustavom propisanoj normi. Sabor je mogao donijeti odluku da mu se na neki način daju izvještaju o kojima oni raspravljaju svaka dva, tri li četiri tjedna”, kaže Nobilo za N1.

