Odvjetnik Anto Nobilo je komentirao ubojstvo obitelji Zec u Zagrebu prije 30 godina i on smatra kako je sudski postupak protiv ubojica propao zbog nekih pogrešaka, ali i okolnosti vremena.

"Možemo idenitificirati točne pogreške, ali time nećemo dobiti pravi odgovor, pravi odgovor dobit ćemo kad se pogleda global tog doba. No krenimo s pogreškama, prva pogreška su istražni suci Županijskog suda u Zagrebu koji su u to doba vodili istrage, oni su donijeli odluku da se ne pozivaju branitelji. Kolega Rubeša i ja smo kao stranke u postupku inzistirali da se dovede branitelje, rekli smo da ćemo čekati koliko je potrebno, čak smo isforsirali da sutkinja Jovnka Nemet još jedanput zove predsjednika Suda i traži promjenu stava Suda, on je to zabranio. Rekao je ‘nećemo mi sad zvati pet odvjetnika koje sutra moramo plaćati iz budžeta suda", rekao je Nobilo za N1.

'To je bilo u skladu Tuđmanove politike'

Komentirao je i Vladimira Šeksa koji kaže da on nije taj koji stoji iza odluke da se tužiteljstvo ne žali.

"On je pokazao košuljicu spisa i lažno naveo da je tamo potpisan Rubeša. Nije, nego neki drugi tužitelj. On je referirao Stjepanu Hercegu, nasljedniku Šeksa i na taj način se Šeks opravdava da nije on donio tu odluku. No prema onome što mi je pričao Krunislav Olujić, Šeks je, kad je odlazio i postao potpredsjednik Vlade za unutarnju politiku, uveo pravilo da mu glavni tužitelj referira o svakom velikom predmetu i da on donosi odluke.

To je bilo u skladu Tuđmanove politike koji je rekao da pravosuđe mora slijediti državnu politiku. Imamo tu slučaj da državna vlast direktno kontrolira pravosuđe. Bez Šeksa se to nije moglo biti, da tužiteljstvo donese odluku da se neće žaliti. Herceg je samo donio formalnu odluku. Zanimljivo je i da je Šeks pokazao košuljicu spisa, a nju tužiteljstvo nikad nije davalo van, ona je bila tajna. Mi smo vidjeli da Šeks u sjedištu HDZ-a ima košuljicu spisa i time ja na simboličan način pokazao spregu između Državnog odvjetništva i HDZ-a."

Danas se može otvoriti revizija cijelog slučaja

Osvrnuo se i na izjavu predsjednika Republike Zorana Milanovića da država nema ništa s ubojstvom obitelji Zec.

"Mislim da predsjednik nije dovoljno informiran. Da je znao sve, možda bi drugačije reagirao. On ima informaciju da je bio izolirani incident. Ubili su 44 čovjeka. Nisam razgovarao s predsjednikom, šteta. Vjerojatno bi drugačije postupio. Odgovornost je države jer su ‘merčepovci’ bili rezervni sastav MUP-a. Imali su cijelu logistiku MUP-a, išli su u tu akciju s kombijem MUP-a imali isprave, oružje… Kad se Merčepu tužilo za ratne zločine po zapovjednoj odgovornosti, on je osuđen i za ubojstvo obitelji Zec. Ministarstvo mu je, i to je bilo nedavno, plaćalo obranu jer je po zakonu moralo jer je kazneno djelo ratnog zločina počinio u obavljanju svoje funkcije. To mu je plaćalo sadašnje Ministarstvo, ne ono iz 90-ih", rekao je Nobilo.

Naglašava da se i danas može otvoriti revizija cijelog slučaja, ali i ponovno pokrenuti postupak: "To može samo Županijsko državno odvjetništvo u Zagrebu, jasno, ne mogu to bez glavne državne odvjetnice. Kakva je situacija, ne znam, tko je živ od ubojica, jesu li živi potencijalni svjedoci…"

'Djeca su civilne žrtve rata'

Slaže se s prijedlogom da bi Aleksandra Zec trebala dobiti ulicu u Zagrebu.

"Neki govore da zašto bi mala Aleksandra Zec dobila ulicu, a 402 ubijene hrvatske djece ne. Na prvi pogled to ima logike, ali ako se gleda dublje, nema lgike. 402 djece je stradalo i to je grijeh naših neprijatelja, oni ih pobili, Hrvatska nije ništa mogla. Malu Aleksandru je ubio policajac, to je grijeh ove države i to je za nas važnije obilježiti. Djeca su civilne žrtve rata i nema naše krivice.

S druge strane, neke stvari postanu simbol, u Zagrebu nije bilo ratnih djelovanja, bila je to djevojčica od 12 godina, izašli su u medijima odmah detalji, kako je govorila 'nemojte mi ubiti mamu'… Ja bih to usporedio s Annom Frank, ona je simbol stradanja židovske djece u Drugom svjetskom ratu. Neki će reći 100.000 ih je pobijeno, a vi govorite o Anne Frank. Teško je govoriti o broju i zato ljudi racionaliziraju i stvore simbol. Ja mislim da je to Aleksandra Zec kod nas i zato Zagreb mora nešto učiniti", smatra Nobilo.