NOBILO PODRŽAO MILANOVIĆEVU KRITIKU: ‘Niti jedna institucija u ovoj državi nije sveta krava. Vlada želi održati status quo’

Anto Nobilo smatra da je odluka Vlade o tome da pravosuđe ne bude zasebno ministarstvo znak da ne žele promijeniti situaciju u pravosuđu

Komentiravši stanje u pravosuđu, odvjetnik Anto Nobilo rekao je za N1 da javnost prati stanje u pravosuđu preko jednog dijela velikih predmeta te da pojedini predmeti na hrvatskim sudovima traju i više desetljeća. “Potez Vlade da pravosuđe ne bude zasebno ministarstvo i da na čelu nema čovjeka iz pravosuđa pokazuje da nemaju namjeru promijeniti stanje u pravosuđu, nego zadržati status quo”, uvjeren je Nobilo.

Dodaje da se slična stvar događa i s Državnim odvjetništvom, jer glavna državna odvjetnica ne dolazi iz kaznenog odjela. “Na dva ključna mjesta imamo ljude koji nisu iz struke i to smanjuje kapacitete tih institucija, kao i kvalitetu njihovog rada”, rekao je Nobilo.

Viši kazneni sud je nepotreban?

Nobilo smatra da je Viši kazneni sud nepotreban i da se uvodi zato što je Vrhovni sud u zaostacima tako da tamošnji suci ne mogu stići rješavati sve predmete. “Umjesto da smo pojačali Vrhovni sud za tih 5 do 10 novih sudaca, donosimo odluku da Vrhovni sud neće rješavati žalbe, nego će to činiti Viši kazneni sud, a suce će imenovati Vlada. Strah me da će izvršna vlast imati dodatni utjecaj na pravosuđe”, rekao je Nobilo.

“Politika je imala razlog zašto je krenula u to, ne vidim razloga zašto bi odustali od toga, Mogu zaključiti da bi mogli to osnovati, da bi mogli pustiti u rad, premda za demokraciju u Hrvatskoj to nije dobro”, rekao je Nobilo.

Institucije nisu ‘svete krave’

Komentirao je i izjave predsjednika Zorana Milanovića, rekavši da je predsjednik izrekao nekoliko dobrih stavova o pravosuđu, ali da se to izgubilo u sukobu s premijerom. “Mislim da niti jedna institucija u ovoj državi nije sveta krava i svaka treba doživjeti kritiku kad je to opravdano. Državno odvjetništvo ima veliki problem i nećemo mu pomoći ako šutimo. Visoka korupcija koja je premrežila ovu državu jest prvorazredno pitanje nacionalne sigurnosti. Što se tiče sadržaja, mogu podržati predsjednika kad o tome govori, ali što se tiče forme, to nije moj način govora”, rekao je Nobilo.

