NOBILO OPALIO PO VLADI I PREDJEDNICI: ‘Obmanjivali su javnost s avionima, Predsjednica je također bila umiješana’

Prema mišljenju odvjetnika Ante Nobila, lažne fotografije ministra poljoprivrede ne ugrožavaju nacionalnu sigurnost

Danas je odvjetnik Anto Nobilo u Novom danu N1 televizije komentirao slučaj lažnih fotografija ministra poljoprivrede Tomislava Tolušića. Prema njegovu mišljenju slike ne ugrožavaju nacionalnu sigurnost, već samo potencijalno čast i ugled ministra.

Nobilo je rekao da je u slučaju lažnih fotografija moguće nekoliko kaznenih djela, od neovlaštenog snimanja, klevete, pa do falsifikata te da ne smatra da se slikama ugrožava nacionalna sigurnost.

“Ne slažem se da se slikama moglo udariti na nacionalnu sigurnost. Moglo se udariti na čast i ugled ministra, ali nijedno kazneno djelo koje bi štitilo ustavni poredak RH ne dolazi u obzir”, rekao je.

Krivotvorina ili autentična fotografija?

Ako se utvrdi da je u pitanju krivotvorina, kaže da je u pitanju kazneno djelo falsifikata i namjera klevete ministra Tolušića.

U slučaju da se utvrdi autentičnost fotografije u pitanju bi bilo neovlašteno fotografiranje, što je blago kazneno djelo, tvrdi Nobilo.

Forenzičari su uvijek ispred falsifikatora

Uvjerava da su forenzičari “uvijek korak ispred falsifikatora”, da SOA, Centar za forenzička ispitivanja “Ivan Vučetić” imaju bolja računala i stručnjake od kriminalaca. Uvjeren je, također, da forenzičari mogu identificirati djevojku s fotografije o kojoj se već pojavila informacija te da će nakon toga sve biti lakše.

“Problem je što nitko ne vjeruje državi. Je li Tolušić bio s damom ili ne i nije bitno. Bitno je da se ne vjeruje institucijama države. Javnost više ne vjeruje SOA-i i ne može vjerovati nakon priče sa savjetnikom predsjednice.

SOA koja je bila spremna ubiti čovjeka da bi zaštitila prvljavi veš predsjednice sigurno će lako naći da je bio falsifikat. Imamo Vladu i niz lažnih tvrdnji u aferi s avionima. Obmanjivali su javnost, i to direktno. Predsjednica je također bila umiješana u tu aktivnost. I sad imamo USKOK koji to pokušava riješiti, a i oni imaju mrlju, a to je afera Borg u kojoj su donijeli odluku prije nego su znali činjenice”, rekao je Nobilo.

Agrarna mafija

Komentirao je i Tolušićevu sumnju da se iza svega krije grupa ljudi u agrarnoj mafiji. To što je agrarna mafija gurnuta u prvi plan za Nobila je razlog za suzdržanost.

“Paraobavještajci uvijek stvaraju neku legendu koja treba zaštiti prave počinitelje. Zato je ta agrarna mafija gurnuta u prvi plan. S druge strane, problem je što nemamo objektivizirani sistem, pravnu državu, koja na objektivan način daje i oduzima prava. Država da u zakup zemljište i onda ti još da poticaj za to zemljište, a kriteriji su zamagljeni. U toj situaciji korupcija cvate. To je problem ovog sustava. Korupcija se ne uništava represijom”, smatra on.

Politički pritisak na DORH I USKOK

Nobilo također smatra da su DORH i USKOK pod političkim pritiskom.

“Imali smo situaciju kad je USKOK, odnosno DORH za vrijeme Bajića postalo nadzorni organ Vlade što je protuustavno. Vlada se konzultirala s DORH-om… Političari su bili u strahu i to nije bila prirodna situacija. Nekako mi se čini da Vlada ima određenu kontrolu nad USKOK-om koja nije predviđena zakonom. Mislim da Vlada to ne zlorabi u redovnom radu USKOK-a, ali na pitanju grupe Borg, USKOK je pokazao da neće ići kontra želja Vlade”, zaključuje Nobilo.