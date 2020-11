NOBILO O SPORIM SUDSKIM PROCESIMA: ‘Brza pravda ne odgovara političarima’

Moramo postaviti pitanje kakva je to pravda koja dolazi nakon 10 ili 12 godina, pita se Nobilo

Odvjetnik Anto Nobilo gostovao je u Newsroomu N1 televizije gdje je na početku komentirao nepravomoćnu presudu za HDZ po kojoj je HDZ kažnjen s 3,5 milijuna kuna i u proračun vratiti 14,6 milijuna.

‘NO WAY!’: ‘Nema teoretske šanse da uz sve što nosimo, nosimo etiketu Sanadera. Ja čak nisam bio ni član…”

“To je ono što je zastupnica optužbe govorila da sud nije prihvatio da su donacije dio izvršenja kaznenog djela, zato je došlo do smanjenja. Meni su interesantniji iskazi odvjetnika HDZ-a i Plenkovića iz kojih proizlazi da se sadašnje rukovodstvo ne tiče to što je HDZ proglašen odgovornim jer nije odgovorno današnje rukovodstvo, a drugo da nema kolektivne odgovornosti. Drugim riječima, premijer koji je predsjednik HDZ-a kaže da to što je HZD odgovoran i mora platiti kaznu od tri i pol milijuna kuna, nije njegov problem. A ja mislim da je”, kazao je Nobilo.

Spora pravda

Kaže kako je važno to što ovaj predmet traje već 10 godina, a trajat će još sigurno dvije do tri dok Vrhovni sud ne odluči.

“Moramo postaviti pitanje kakva je to pravda koja dolazi nakon 10 ili 12 godina. Ako je Ivo Sanader kriv, onda je trebalo u brzom i efikasnom postupku, nakon dvije-tri godine, odrezati kaznu i on bi već bio pred završetkom. Ako nije kriv, onda mu je nanesena velika nepravda zbog stigmatizacije, bio je građanin drugog reda. S treće strane je društvo koje čeka na pravednu odluku, to je predugo”, kazao je.

Smatra da sudski procesi traju predugo.

“Znamo da sirotinja i beznačajni predmeti mogu biti brzo gotovi, ali javnost interesiraju visokopozicionirane osobe, kako se s njima postupa, kako im se dijeli pravda i kroz to je ogledalo cijelog društva”, rekao je i dodao kako ima odugovlačenja sa svih strana pa i od strane odvjetnika, ali odvjetnici imaju manevar koliko sudac dozvoli.

Slučaj Agrokor

“Ta napuhana optužnica, o kojoj svi govore da je ogroman predmet, ima 50 svjedoka. Njih se može riješiti u 50 dana, a vjerojatno u 35 po ovom modelu koji sam objasnio. Cijeli Agrokor se može riješiti u 6 mjeseci bez problema”, kaže te dodaje da “brza pravda” ipak ne odgovara političarim.

“Brza pravda prema politički eksponiranim ljudima ne odgovara političarima, a oni kontroliraju pravosuđe. Brza pravda prema članovima Vlade, parlamenta, županima, predsjednicima općina ili gradova, to ne odgovara političarima”, zaključio je.