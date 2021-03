NOBILO O MAMIĆEVOM USB-U: ‘Ništa jače, ništa preciznije nije izrečeno prema hrvatskom pravosuđu. Ovo je alarm za pokretanje izvida’

‘što se tiče političara, to smo zaključili da su sumnjivi i to masovno sumnjivi. Tu znamo na čemu smo, ali ako smo u takvoj situaciji sa sucima, onda mi više nemamo institucije kojima građani mogu vjerovati’

Zdravko Mamić podigao je prašinu dvosatnom novinskom konferencijom nakon presude tijekom koje je iznio teške optužbe na račun pojedinih sudaca koje je i imenovao. Najistaknutiji od njih je predsjednik Vrhovnog suda Đuro Sessa, za kojeg kaže kako je ‘zlotvor i kriminalac kojeg je on osobno podmićivao da mijenja presude’.

Cijelu priču je komentirao ugledni odvjetnik Anto Nobilo, rekavši u RTL-u Danas kako se radi o alarmu te da ništa takvo još nije izgovoreno u Hrvatskoj.

Zdravko Mamić teško je optužio šestoricu hrvatskih sudaca za korupciju i zatresao pravosuđe. Saborski zastupnici očekuju reakciju nadležnih institucija.

‘Ovo je alarm za pokretanje izvida’

“Uf…ništa jače, ništa preciznije, ništa preciznije prema hrvatskom pravosuđu nije izrečeno. Dakle, ovo je alarm za pokretanje izvida, pokretanje postupka, ja ne kažem da je to istina, ne kažem ni da nije istina, ali kažem da je potrebno vrlo brzo reagirati jer ostavljanje praznog prostora bez nekog pravorijeka državnih organa koji su za to nadležan, stvara se velika šteta hrvatskom pravosuđu, ali i hrvatskom društvu, ali i pojedincima. Zamislite u kakvom su stanju sada suci privatno, a u kakvom su stanju u profesionalnom smislu koji će sutra morati ući u sudnicu i autoritativno s poštenjem koje se predmijeva jer to je prva karakteristika suca, moraš biti pošten”, rekao je Nobilo.

Na pitanje je li USKOK zakazao ako je činjenica da je Zdravko Mamić još u listopadu podnio nekakve dokaze USKOK-u, kaže kako ga to iznenadilo.

‘Imamo veliku krizu u pravosuđu’

“Iznenađuje me činjenica kad sam čuo da je pet mjeseci prošlo. Oni su morali znati što će se dogoditi kad izađe u javnost. Radi toga, ako su ti suci nevini, država ih mora zaštititi, ne smije ih ostaviti na vjetrometini da ih narod pljuje i da gube privatni i profesionalni dignitet, a ako su krivi, onda imamo veliku krizu u pravosuđu, moraju napraviti brze i korjenite promjene da promijene situaciju. Pet mjeseci je više nego dovoljno”, rekao je Nobilo.

“Zašto oni već sad nisu bili pripremni, zašto nisu napravili već sad neku istragu da mogu izaći sa nekim stavom…ili ćemo goniti ljude ili ćemo zaštititi ljude”, dodao je.

Na pitanje je li to možda zato što je to možda netko iz pravosudnih krugova, Nobilo je odgovorio: “Ovo su suci prije svega županijskih sudova što je vrlo jaka priča, četiri su najveća županijska suda u Hrvatskoj koji rješavaju najteže stvari. Je li to nesnalaženje? Ne znam. Je li to strah od onoga što će naći? Ni to ne znam, ali znam da je ovaj predmet morao biti prioritet svih prioriteta.

Nema težeg kaznenog predmeta u Hrvatskoj od ovog. Uvijek je bilo i bit će kriminala i mi ćemo se boriti i nikad do kraja nećemo pobijediti kriminal, ali uvijek ćemo se boriti. Ali ovo je udar na sustav. Ako nam pada sustav, onda se nećemo više imati s čime boriti protiv kriminala.”

‘Moramo utvrditi je li nam sustav trul’

“Dakle, ovdje moramo utvrditi je li nam sustav trul, je li nam kriminalni sustav koji bi trebao progoniti kriminalce…ako je to palo, onda nakon toga više nemamo ništa, što se tiče političara, to smo zaključili da su sumnjivi i to masovno sumnjivi. Samo se sjetite koliko je članova prošle vlade palo zbog sumnje na korupciju i protuzakonito stečenu imovinu. Tu znamo na čemu smo, ali ako smo u takvoj situaciji sa sucima, onda mi više nemamo institucije kojima građani mogu vjerovati i koji će ih zaštititi.”