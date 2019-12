NOBILO O KANDIDATIMA: ‘Najradije bih da Kolinda izgubi, neugodno mi je što je predsjednica. Milanović i Škoro imaju jedan problem’

Nobilo nije štedio riječi te je otvoreno rekao što točno misli o Grabar-Kitarović, Milanoviću, Škori i Kolakušiću

Poznati i ugledni odvjetnik, Anto Nobilo, kazao je u intervjuu za Novi list da je Hrvatska “partijska država”. No, Nobilo nije komentirao samo stanje u državi nego i one koji uskoro žele zajesti na čelo Lijepe naše, dakle predsjedničke kandidate. Sudeći po intervjuu, Nobilo nije štedio riječi te je otvoreno rekao što točno misli o Grabar-Kitarović, Milanoviću, Škori i Kolakušiću.

“Danas, iako to u Ustavu tako ne piše, Hrvatska funkcionira kao partijska država. Osim postojanja izbora, ne vidim bitne razlike u odnosu na socijalizam. Manji je problem u tome što je, nakon smjene vlasti 1990., 70 posto partijaca otišlo u HDZ, a 30 ostalo u SDP-u. Pravi je problem u tome što su model upravljanja državom preselili u novi sustav. Opet imamo kolektivitet; klase više nema, ali postoji nacija, a sve bitne odluke donose se u partijskim tijelima. Danas, pogotovo u gospodarstvu, nitko ne može postati direktor značajnije firme u vlasništvu države ili lokalne samouprave, ili doći na visoku policijsku funkciju, ako partija, odnosno stranka koja vlada najveći broj godina – HDZ – ne donese takvu odluku. To se spušta sve do niskih razina običnog zapošljavanja, pogotovo van središta kao što su Zagreb, Međimurje ili Varaždin, gdje se privatna inicijativa raširila. Recimo, u gradovima poput Karlovca ili Gospića – ako ne radite za državu, gotovo da i nemate gdje raditi. To je naš problem: partija upravlja svim procesima, ograničeno je područje u kojemu možete raditi bez partijske intervencije. Više-manje, tako je bilo i u socijalizmu: nisu ni oni kontrolirali cijelo društvo. Bilo je jakih obrtnika, privatnih džepova koji su mogli raditi van kontrole partije, ali se znalo: ako idete na velike pozicije, ili u državnoj upravi ili u tvrtkama, morate biti partijski kadar. Tako se dogodilo da smo samo reciklirali sustav selekcije podobnih, umjesto da smo stvorili sustav odabira najboljih. To je najveći problem razvoja zemlje. Hrvatska se ne razvija”, kazao je Nobilo za Novi list.

NOBILO OPALIO PO VLADI I PREDJEDNICI: ‘Obmanjivali su javnost s avionima, Predsjednica je također bila umiješana’

Nobilo vidi prosvjed učitelja kao prvi ozbiljan protest ‘radničke klase’

Nobilo je “opleo” po sustavu koji nitko ne želi mijenjati pa time udario i na SDP i na HDZ. Kritizirao je slabe institucije koje je “zajahala partija pa smatra da je to ključan razlog zašto se Hrvatska ne može razvijati naprijed. No, Nobilo smatra da je to i društveni i politički problem. Smatra da puno njih želi doći na mjesto HDZ-a i postati HDZ, ali da nitko ne želi razmontirati sustav. Odvjetnik tvrdi da “ovu državu treba ‘resetirati’ i izgraditi institucije u skladu s Ustavom”.

“EU-u je uglavnom važno da ovdje nema ekscesa, da se ljudska prava ne gaze baš u prevelikoj mjeri. Pomogli su nešto ekonomski: ovaj rast je faktički na pomoći EU-u otkad smo ušli, plus rasta Europe kao takve. Ali, kod sljedeće krize… Recimo, prosvjed učitelja prošli ponedjeljak bio je ozbiljan protest. Prošao sam trgom i vidio: bio je to, rekao bih, prvi autentičan, ozbiljan protest radničke klase. Čak su, čini se, ideološke barijere zanemarene. Nezadovoljstvo je evidentno i veliko. Ali, tko će ga iskoristiti? Ako demokratske stranke ne reformiraju društvo u skladu s vladavinom prava, u nekim nepovoljnim okolnostima, primjerice sljedeće ekonomske krize, ili sljedećeg migrantskog vala, nedemokratske snage – nacionalističke prije svega, jer kod nas uvijek tinja profašizam – mogle bi doći na vlast, i zavesti autoritarni režim”, govori Nobilo za Novi list.

‘Zašto opozicija ne shvati da mora napadati sistem?’

Odvjetnik Nobilo smatra da su ti kod kojih tinja profašizam realna opasnost iako nisu još dovoljno jaki. “To uvijek tinja, a ona samo eksplodira”, navodi Nobilo i za primjer uzima Mislava Kolakušića koji “nedvojbeno šalje autoritarne poruke, a dobiva izvanredbu podršku birača”. Nobilo napominje da Kolakušić nema nikakvu stranačku organizaciju.

“Procijenimo njegov uspjeh na, recimo, 12, 13 ili 15 posto glasova; sutra je to već trideset, više od bilo koga, i – vlada. Ne mogu razumjeti opoziciju: zašto ne shvate da moraju napasti sistem? E, ali za to treba hrabrosti. Ali, samo tako možemo naprijed. HDZ sigurno neće napasti sistem, jer bi samome sebi pucao u nogu: njegova je stranačka vojska umrežena i uhljebljena, pa ih HDZ ne smije napasti, jer bi kolabirala stranka. Dakle, opozicija, ili netko novi, mora stvoriti antisistemsku politiku koja neće biti destruktivna, nego proustavna, u skladu s Ustavom. U suprotnom, sustav će ‘resetirati’ nedemokrati. A na Balkanu to je obično povezano s nacionalizmom – kod nas s ustaštvom – i najčešće završi u krvi. Po meni, opasnosti su velike”, smatra Anto Nobilo.

ODVJETNIK ANTO NOBILO: ‘Otvaranja arhiva trebaju se bojati desničari i vrh Katoličke crkve’

U Hrvatskoj ne vidi demokratske snage

Nobilo tvrdi da on ne vidi demokratske snage u Hrvatskoj, no da se vide iskrice nezadovoljstva. Spominje Kolakušića koji stalno ponavlja “korupcija”, a ne govori kako da se taj problem riješi. Odvjetnik primjećuje da su “korupciju” mnogi počeli ponavljati poput mantre pa sad i “predsjednica govori o borbi protiv korupcije” što Nobilo smatra smiješnim. Osim što ne vidi demokratske snage, zamijetio je začetke autoritarnih nacionalističkih sustava.

“Imamo džepove nacionalističkog otpora. Svi smo se, na primjer, naučili da nacionalizam i profašističke parole idu na stadione. To je, kao, eksteritorijalno, i svi to prihvaćamo. Onda imamo praktički legaliziran pozdrav ‘Za dom spremni’ HOS-a. Treće, u Vukovaru se krše zakoni o ravnopravnosti nacionalnih manjina, i nikome to nije problem. Nikome nije problem što imamo škole razdvojene po nacijama. Nije problem ni to što odande čujemo teške nacionalističke poruke. Stvoreni su, dakle, neki zameci nacionalizma. Dodajte tu još ljude koji se ne žele ideološki opredijeliti, ali žele čvrstu vlast, poput Kolakušića, i dodajte činjenicu da ga narod u iznenađujućem postotku slijedi… Neka se nešto dogodi u HDZ-u, neka padne Plenković, koji je nedvojbeno europski političar – i evo Hrvatske pod autoritarnim režimom”, komentira Nobilo za Novi list.

Ne želi ponovno Kolindu vidjeti na Pantovčaku

Nobilo smatra da je predsjednička kampanja u Hrvatskoj nesadržajna te tvrdi da nije zapamtio ništa od onoga što kandidati govore. Misli da nitko ništa ne nudi i da je kampanja apsolutno umrtvljena. Osim nesadržajnosti, ono što može zamijetiti jesu nacionalističke poruke. “Kada ne možete riješiti problem, otiđete prema ustašama i partizanima”, kaže Nobilo i dodaje da je to tako svudje na Balkanu: kad nema riješenja, napravite međunacionalnu gužvu i na tome prosperirate. No, smatra da je to toliko puta viđeno da ne može shvatiti kako ljudi uvijek iznova nasjednu na tu priču. Novinar je komentirao da je razina obrazovanja u Hrvatskoj toliko niska da ljudi možda nisu ni svjesni da postoje i drukčija rješenja, na što Nobilo odgovara:

“Slažem se: drugačija rješenja i drugačija Hrvatska. Ali, to je odgovornost političara, koji imaju najveći pristup medijima i utječu na mnijene ljudi. Recimo, predsjednik države nema ozbiljne ovlasti, ali itekako može utjecati na opće mišljenje, na atmosferu u društvu. I zato je jako važno tko je predsjednik. No ja, među ovim kandidatima, ne vidim nikoga tko bi mogao poboljšati stvari. Ja bih najradije da Kolinda Grabar-Kitarović izgubi, jer smatram da sramoti zemlju. Neugodno mi je što je ona predsjednica. Ali, recite mi, zašto bih ja htio da predsjednik bude Milanović ili Kolakušić? Ne mogu reći.”

ODVJETNIK NOBILO SE OBRUŠIO NA PREDSJEDNICU: ‘Katastrofa. Ona faktički u svakom javnom istupu napravi javni skandal’

O Milanoviću

“Milanović ima neke demone, čak nešto nekontrolirano. Računa, recimo, na lijevo biračko tijelo. Ali onda napadne Hajduk i njegovu zvijezdu, dakle, simbol iz Drugoga svjetskog rata, u kojemu je Hajduk napravio baš veliku stvar: Talijani su ih htjeli staviti u talijansku ligu, i dali im rok da odluče, a oni su pobjegli na slobodni teritorij. Dakle, povijesno nema bolje priče o nogometu. A Milanović ih napadne. Nije mu pametno, eto.

Nakon toga mu je pao rejting. Na prošlim izborima, kad je s braniteljima zabrazdio u teški nacionalizam, izgubio je glasove, i nije prošao. On ima dosta dobrih karakterstika, ali ima i problem: uvijek nešto zezne. On je, da tako kažem, ona krava koja daje puno mlijeka, ali onda repom sruši kantu, i sve prolije”, komentirao je bivšeg premijera i sadašnjeg predsjedničkog kandidata.

O Škori

Kada je riječ o Škori, odvjetniku je najproblematičnija njegova “prtljaga” koju čine “Bujanec i ekipa”. Nobilo smatra da to Škoru čvrsto definira jer osobno je pristojan i simpatičan lik, pjevač kojeg svi vole pa. Zato Nobilo misli da je Škoro i izabran.

“Ta prtljaga govori o pravom sadržaju. Škoro je, po meni, projekt ekstremne desnice. Bitan je za HDZ, jer mislim da su, u ovom trenutku, izbori u HDZ-u jedini istinski važni izbori. Ne predsjednički, a uz ovakvu opoziciju, čak ni parlamentarni. Jedina razdjelnica je hoćemo li gledati umiveni HDZ u liku Plenkovića, ili ćemo gledati onaj originalni, ‘hardcore’ HDZ, kakav je u bazi”, komentirao je Nobilo.

Na pitanje smatra li da bi Škoro i Kolakušić ako pobijede mogli usmjeriti zemlju u tom pravcu, Nobilo odgovara: “Da. Jer i stranka se prilagođava: ako vide da je biračko tijelo otplovilo u desno, refleksno će reći: ‘Ne treba nam Europljanin Plenković, hajdemo mi na drugu stranu.’ A u HDZ ne oskudijeva takvim kandidatima. Spojite to, i doći ćemo do onoga o čemu smo govorili: dok pucnete prstom, možemo se naći u antidemokratskom, nacionalističkom, da ne kažem profačističkom sustavu”.

Nobilo je u intervjuu u Novom listu komentirao još i policiju te virus nasilja koji se širi prema migrantima.

ANTO NOBILO: ‘Nacija može odahnuti: razmislio sam i ne idem u utrku za Pantovčak. Bar za sada’