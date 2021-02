NOBILO O AFERI ‘KAJ BI ŠTEL BITI’, ALI UKAZAO I NA DRUGI PROBLEM: ‘Pogledajte prošli saziv Sabora, nisam čuo da je netko to istraživao’

‘Ja nisam čuo da je netko istraživao da li su time napravljena kaznena djela. Da li je netko dao neku imovinsku korist ili bilo kakvu drugu korist? Sabo je jedan izolirani incident’, rekao je Nobilo

Otkad je u javnost dospjela snimka nezavisnog vijećnika u Oroslavju Viktora Šimunića, u kojem mu HDZ-ovci nude funkcije za potporu, svi se bave aferom “Kaj bi štel biti”. Kakva je sudska praksa oko političke trgovine pojasnio je za RTL odvjetnik Anto Nobilo.

On tvrdi kako je bez istrage teško reći pravu kvalifikaciju snimke. Prema radnoj verziji, pojašnjava Nobilo, treba istražiti ima li elemenata trgovine utjecajem.

‘Trgovinu utjecajem može raditi netko tko ima društvenu poziciju. Tušek ima društvenu poziciju, jer je član predsjedništva HDZ-a i bio je predsjednik HDZ-a Zagorja. Stranka je na vlasti, dakle društveni utjecaj je neprijeporan. On bi morao koristiti taj društveni utjecaj da bi netko drugi, u ovom slučaju Šimunić, napravio radnju koja se ne bi smjela napraviti”, kazao je Nobilo.

”Ta radnja bi bila da on glumi lijevo-liberalnu opoziciju, a ustvari unaprijed dogovori pakt sa HDZ-om, kako bi SDP-u odnio glasove, a za to će dobiti naknadu u vidu plakata, u vide nekog radnog mjesta koje on sam izabere”, dodaje Nobilo.

Odvjetnik tvrdi kako tu ima elemenata za istraživanje, ali treba pustiti USKOK-u da to istraži.

‘Ta rečenica najbolje oslikava politiku u Hrvatskoj’

Prema ocjeni odvjetnika, rečenica ”Kaj bi ti štel Viktor?”, najbolje oslikava političko stanje u Hrvatskoj. Šimunića se ne pita što je radio ili koje škole je završio, nego

što bi htio biti.

”Dakle nije bitno kakva ti je naobrazba, nije bitno kakvo imaš poslovno iskustvo, ali ako radiš za stranku, stranka će ti dati mjesto bilo kakvo, ”, rekao je Nobilo.

To dovodi do stvaranja uhljeba, opisuje Nobilo, koji upravljaju tvrtkama u vlasništvu države. Tako je stvoren jedan klijentelizam.

Baš zato što mi radimo na drugačiji način, imamo ovako stanje u državi

”Iznenađuje me što neki političari kažu ‘Pa ne trebaju nam ni natječaji, pustimo stranke da postavljaju’. Meni se čini da su sve te tvrtke gospodarski subjekti i da na njihovom vrhu trebaju biti profesionalni menadžeri, kako bi stvorili maksimalni profit. Baš zato što mi radimo na drugačiji način, imamo ovako stanje u državi”, ocijenio je Nobilo.

Direktno ili indirektno, za državu je vezano gotovo 60 posto gospodarstva, to nije normalno, smatra poznati odvjetnik. U socijalizmu je oko 80 posto gospodarstva bilo vezano uz državu, a sada bi trebali biti u kapitalizmu. Nobilo pojašnjava kako je tome tako jer u mandatu jedne vlade, od lokalne uprave pa do državnih tvrtki, zapošljava se oko 20.000 ljudi.

Što je sa saborskim ‘prebjezima’? ‘Ja nisam čuo da je netko istraživao da li su time napravljena kaznena djela’

“Ovako političko postupanje je normalno u Hrvatskoj, a za političku trgovinu osuđen je jedino Željko Sabo. No u samo u prošlom sazivu Sabora velik broj ljudi koji su izabrani na jednoj listi, kasnije prelaze na drugu listu. Ja nisam čuo da je netko istraživao da li su time napravljena kaznena djela. Da li je netko dao neku imovinsku korist ili bilo kakvu drugu korist? Sabo je jedan izolirani incident”, rekao je Nobilo.