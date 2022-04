Odvjetnik Anto Nobilo za RTL Danas otkrio je detalje pisma kojeg su hrvatski generali, na čelu s Antom Gotovinom, poslali predsjedniku Zoranu Milanoviću, a u kojem traže pomilovanje Josipa Perkovića i Zdravka Mustača. Inače, Nobilo je Perkovićev pravni zastupnik.

Nobilo je na početku komentirao je li on inicijator ideje da se pošalje pismo, ili generali.

"Zahtjev za pomilovanje koji šalje obitelj, ja sam sugerirao da je sazrelo vrijeme da se takav zahtjev nakon osam godina izdržavanja kazne uputi", kazao je Nobilo, pa komentirao da je, što se tiče pisma generala, to došlo "spontano i slučajno".

"Nisam kontaktirao sa svim generalima, nego s jednim i testirao njegov stav. On je rekao da bi uvijek potpisao bilo kakav stav koji bi mogao pomoći Perković i Mustaču jer je s njima radio 1991. i zna koliki su doprinos napravili u obrani Hrvatske. Pitao sam ga bi li htio potpisati tekst u tom smislu, on je kazao da, ali i njegovi kolege generali koji dobro poznaju Perkovića i što je radio", kazao je Nobilo.

'Računao sam na nerv solidarnosti'

Otkrio i kako su uspjeli "dobiti" Gotovinu da potpiše pismo.

"To su generali sami obavili. Ja sam dobio potpisani tekst. Nije me iznenadilo što je Gotovina potpisao. To sam očekivao. Jasna mi je solidarnost ratnih drugova koji su bili u žiži. Milanović je govorio o malo dobrih ljudi koji su branili Hrvatsku, a možete zamisliti koliko je malo od tih malo dobrih ljudi bilo 1991. Njih je bilo, Rojs je rekao, 14-15 koji su stvarali hrvatsku vojsku i oni su dosta povezani. Ja sam računao da bi to Ante Gotovina mogao napraviti kao izuzetak jer se on u ništa osim protokola ne miješa, ali računao sam na nerv solidarnosti braniteljske populacije", kazao je.

Upitan hoće li pismo izazvati burne reakcije u dijelu braniteljske populacije, Nobilo je kazao da je vidio portale koji su vezani uz branitelje te kazao da su dosta pozitivni. "Siguran sam da pravi branitelji iz rova iz 1991. koji su zaista ratovali, a ne bili po minhenskim bojnama i gostionama, da će podržati svoje brigadire", kazao je odvjetnik.

Nobilo je zatim kazao da od jutra prima pozive i drugih generala, od kojih su mnogi imali istaknute vojne funkcije, koji žele potpisati pismo za pomilovanje.

"Idući tjedan ćemo napraviti aneks onih koji bi se pridružili zahtjevu, ali ne bi htjeli široko, htjeli bi da to budu ljudi koji su poznavali Perkovića i s njim surađivali. Ne želimo referendum, nego oni koji su znali što on radi. On je radio tajne poslove. Ja kao branitelj sam tek ovih dana doznao većinu tog što nisam znao. Perković je za vrijeme embarga - vidimo u Ukrajini koliko je važno oružje, a bili smo u goroj situaciji nego Ukrajina - suprotno međunarodnom pravu i zakonima susjednih država i Jugoslavije uveo 136 konvoja oružja i municije, metak nije izgubio", kazao je Nobilo.

Pismo će u utorak biti predano Milanoviću

Kazao je i da je dobio pismo generala te da će u utorak to biti predano Milanoviću. "Nema zakonskog roka za odgovor. Pismo ide Milanoviću, to je stvar između generala i predsjednika. U utorak ću u 14 sati u Ministarstvu pravosuđa predati zahtjev za pomilovanje jer on ide predsjedniku, ali putem ministarstva koje mora pribaviti dokumentaciju", kazao je.

Komentirao je i hoće li Milanovićev stav, s obzirom da nije htio izručiti Perkovića, utjecati na odluku o pomilovanju.

"Nisam siguran da Milanović ima stav treba li izručiti ili ne. Ono što je javnost proglasila da je lex Perković i da se išlo pogodovati Perkoviću, do toga je došlo radi banalne stvari. Na tehničkoj razini ljudi koji su pripremali zakon vidjeli su da mnoge zemlje imaju klauzulu da prije 2002. kaznena djela ne izručuju, a nisu išli dublje da vide da su to zemlje koje su bile članice EU do 2002. i da se to pravo ne odnosi na nove članice EU. Došlo je zbog tehničke omaške onih koji su pisali zakon, a ne političkog stava", kazao je.

'Perković je bolestan'

Perković služi kaznu zatvora u Glini, a Nobilo je komentirao kakvo mu je stanje i zna li za zahtjev za pomilovanje.

Kazao je da ga je Perković danas nazvao te da je dobio informaciju da se često spominje na portalima. "Rekli su mu o čemu se radi i rekao sam mu da je to krenulo. Planirali smo u utorak obavijestiti javnost nakon blagdana, ali informacije se jučer već nisu mogle kontrolirati i odlučili smo da to danas napravimo. Perković ima kronične bolesti, bolestan je i Mustač. Ja sam odvjetnik samo Perkovića, ne Mustača, ali to su spojene posude", kazao je.

Nobilo je kazao da i dalje ostaje pri tvrdnji da je Perković nevin čovjek unatoč pravomoćnoj presudi. "Bez obzira na presudu to je bilo nepošteno suđenje. Nisu imali dokaz, čak je i sudac priznao u presudi da nemaju dokaza nego indicije, ali nisu imali zatvoreni krug indicija već bi slobodno sudačko uvjerenje spajalo pojedine indicije. To je presuda po meni donesena u režiji njemačke tajne službe. Toliko sam bio ogorčen da mogu suditi bez ijednog dokaza", kazao je Nobilo.