Odvjetnik Anto Nobilo istaknuo je kako je zbog navijača u Grčku otišao i šef SOA-e, i postavlja pitanje što se krije iza toga, povlačeći i usporedbu sa zloglasnim Arkanom.

“O tome se malo priča. Čuli smo da ih se tereti u udruživanje u kriminalnu skupinu radi izvršenja kaznenog dijela, time bi bili svi obuhvaćeni. Ako ne utvrdimo tko je ubio Grka to su teška kaznena dijela. Ali još ne shvaćam zašto se šef tajne službe ide nalaziti s grčkim kolegama. Možda imaju ozbiljnije podatke. U ovom sukobu navodno ta navijačka skupina je lijevo orijentirana, dinamovci su tamo prikazani kao neonacistički.

Prelijevanje nasilja

Tu dobivamo i neki politički moment. Ako gledamo u nedavnoj prošlosti vidjet ćemo da navijačke skupine, ako im dopustite nasilje, to se jako brzo prelije na druge sfere. Pogledajte navijače Partizana koji su se pretvorili u stranačke batinaše. Imaju li oni informacije da će se to i kod nas dogoditi?”, pitao se Nobilo, gostujući na N1.

Navodi i primjer Arkana koji je bio vođa navijača pa osnovao paravojnu formaciju. “Svatko tko misli da će nasilje biti ograničeno samo nas stadionu taj se vara. Jedino tako mogu objasniti odlazak šefa SOA-e tamo”, tvrdi.

'Kad ide sigurnosna služba, ulazimo u područje nacionalne sigurnosti'

Grčki sud je vjerojatno tražio evidenciju o kažnjavanju, pretpostavlja Nobilo, ali to ne rješava šef tajne službe. "Kada sigurnosna služba ide onda dolazimo u područje ne klasičnog kriminala nego nacionale sigurnosti. kakve veze imaju ovi navijači s nacionalnom sigurnošću, ja ne znam. Ali nije dobra situacija kada je on morao ići u Grčku”, rekao je i ističe dodatan moment.

" Ja se nadam da ovo stvarno jesu huligani i ništa više. Država bi se trebala baviti time tko je to organizirao, to su mladi ljudi bez puno novaca. Zašto naša policija to ne istraži”, zapitao se.