Gostujući u Novom danu za N1 odvjetnik Anto Nobilo komentirao je iznenadnu ostavku ravnateljice Ureda za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta (USKOK) Vanje Marušić. Neslužbeno, u pozadini njezine ostavke je zapravo prometna nesreća koju je imao njen vozač sa službenim automobilom koji je koristio u privatne svrhe, a iz DORH-a su kao službeno objašnjenje naveli "osobne razloge."

Nobilo kaže da postoje dva utjecaja na situaciju, jedan je događaj gdje Hrvoj Šipek nije znala za tu nesreću i da se nije naplatilo od vozača što je formalni razlog, a drugo je pozadinska situacija u DORH-u.

DORH i afera Žalac

Osvrnuo se na dvije situacije, onu u DORH-u dodajući kako nije dobra i na aferu Žalac. Smatra kako je Hrvoj Šipek pokušala riješiti aferu tako da prisli šeficu USKOK-a da odstupi.

Hrvoj Šipek je smatrala da nije kriva i da ju je obavijestila. Uz to glavna odvjetnica je vidjela da ako bi otišla sefica USKOK-a to bi i nju povuklo s tog mjesta. On pretpostavlja da postoji neka tenzija između njih.

“Postoji i sumnja da je ravnateljica USKOK-a solirala kad je išla na visoko rangirane političare, da to to nije bilo uz odobrenje glavne državne odvjetnice. Sve te okolnosti su omogućile glavnoj državnoj odvjetnici da pozove u petak ravnateljicu USKOK-a i da da ostavku”, dodao je Nobilo.

Sigurno radno mjesto državne odvjetnice

Pričao je i o slučaju Vanje Marušić. Kazao je ako da ostavku da je za nju sigurno radno mjesto zamjenice državne odvjetnice, a ako ne da ostavku, glavna državna odvjetnica može pokrenuti stegovni postupak što bi moglo značiti gubitak posla i misli kako je ravnateljica procijenila da je primorana dati ostavku.

Kad je riječ o prometnoj nesreći Nobilo komentitra: “Zbog banalne situcije padaju jedino državni odvjetnici”, kazao je i prisjetio se Dražena Jelenića i masona.

"Pada državni odvjetnik zbog ovako banalne stvari vrijedne 13.000 eura, ali to je odraz situacije u DORH-u, a nikad nismo vdijeli da je netko smijenjen ili degradiran jer je upropastio ogroman postupak”, dodao je.

Odvjetnik kaže da je Vanja Marušić trebala dati svoju izjavu, ali i da je DORH trebao dati puno informacija: "Jučer je opet DORH nezgodno komunicirao – osobni razlozi. Prevažno je mjesto ravnateljice USKOK-a da bi se moglo ostati na formulaciji osobni razlozi. A onda su ispod stola počele izlaziti informacije.”

Kršenja etike i prava u DORH-u

S jedne strane činjenica je da je ravnateljica USKOK-a imala bolji ugled u stručnoj i općoj javnosti nego glavna državna odvjetnica i da je većini ljudi žao zbog njezinog odlaska jer je napravila dosta dobrih stvari. S druge strane, opća i državna javnost i nema baš tako dobro mišljenje o glavnoj državnoj odvjetnici.

Ponovno je komentirao nedavan slučaj Vanje Marušić i njene prometne nesreće i naveo je kako je ili napravila grešku ili je odgovorna što je netko pod njenom komandom napravio grešku.

“Od glavnih državnih odvjetnika tražimo da budu askete, sveci, a možda i treba jer druge progone. Ali, imamo daleko veća kršenja etike i prava u DORH-u i koji rade veliku štetu, a nitko od njih karijerno ne strada”, kazao je.

“Glavna državna odvjetnica je odavno trebala dati ostavku”, zaključio je Nobilo.