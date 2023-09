Kuglica sladoleda četiri eura, palačinka četiri i pol, kava pet, pet ćevapa 15 eura samo su neka od iskustava nezadovoljnih turista na Jadranu. Jesmo li preskupa destinacija i nudimo li pravu vrijednost za novac, provjerio je Danas.hr.

"Sviđa mi se ponuda u Hrvatskoj. Cijene su redu. Nije jeftino, ali nije ni previše skupo", rekao je Thomas iz Njemačke koji je došao razgledati Zagreb.

No, drugačije iskustvo je imao Noah iz Francuske. Naime, požalio se na cijene na plažama, ali i na cijene za ulaske u nacionalne parkove. Također, sporna mu je i ponudu hrane i nedostatak autentične hrvatske hrane u restoranima.

"Svi restorani su isti. Svi nude istu hranu: pizza, njoke i tjestetine", kazao je Noah.

Gosti se žale i na preskupe često sramotno loše uređene apartmane koji se naplaćuju i po sto eura na dan. No, unatoč žaljenju iza nas je još jedna dobra sezona. Broj dolazaka i noćenja to potvrđuje. No, možemo li drugačije?

Mišljenje stručnjaka

Bivši ministar turizma i direktor Hrvatske turističke zajednice Niko Bulić ističe da je ključna stvar kvaliteta.

"Tamo gdje je rast cijena pratio rast kvalitete sezona je vrlo uspješna. Tamo gdje se na valu podizala cijena bez dizanja kvalitete osjetili su se nedostaci dolazaka, Zato je bilo previranja u srpnju i kolovozu", kazao je Bulić.

Direktorica turistička agencija u Grčkoj Danielle Rudić tvrdi da hrvatska treba naučiti privlačiti bogatije turiste, ali i velike lance hotela.

"Sitne geste kao osmijeh na dolasku i aperitiv stvarno ne koštaju mnogo, ali jako puno znače", kazala je Rudić.

"Uvijek se ponavljaju tri grada Dubrovnik, Split i Hvar da bi napravili neku ozbiljniju priču osim pravilnog upravljanja destinacijama ključna je i edukacija agenata koji će nam dovesti turiste u Hrvatsku" te dodaje da sezonom moramo biti zadovoljni jer je samo njezina turistička agencija dovela 80 posto više turista u Hrvatsku nego lani.

"Trebamo stvoriti jednu pozitivnu klimu u društvu da od turizma možemo svi bolje živjeti. Ne samo oni koji su neposredni pružatelji usluga smještaja ili ugostiteljskih usluga nego da svi imamo. Morali bi se kao društvo, kao gospodarstvo integrirati na način da više domaćeg proizvoda donosimo na stol turistima", govori Bulić.

Puno stvari u turizmu možemo i moramo bolje. Prekrasna obala, čisto more, bogata povijest i arhitektura trebali bi dizati standard cijelom društvu. Tek kad to uspijemo, cijena kuglice sladoleda i kave, past će u drugi plan.