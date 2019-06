NJIMA SE NE SVIĐA LEKTIRA: ‘Na popisu su naslovi koji promiču pedofiliju, pornografiju, nasilje, samoubojstva i silovanja’

U obrazovnom sustavu, naglasile su članice inicijative, potpuno izostaje prevencija kako da se djeca zaštite od spolnoga zlostavljanja

Kristina Pavlović izjavila je u petak, u ime građanske inicijative “Stop neprimjerenoj lektiri”, da se na popisu preporučene lektire objavljenom na stranicama Ministarstva znanosti i obrazovanja nalaze brojni naslovi koji promiču pedofiliju, pornografiju, nasilje, samoubojstva, silovanja i razne druge nastranosti.

Pavlović je to izjavila na konferenciji za novinare pred zgradom Hrvatskoga sabora gdje su zastupnicima dijeli letke. Dodala kako je ministrica Blaženka Divjak na populistički i nestručan način sastavila popis izborne lektire, ignoriravši pritom potpuno struku tako da su knjižničari i nastavnici mogli bilo kakve naslove staviti u preporučenu lektiru. Naglasila je kako je “pritom sklopila sporazum s Filozofskim fakultetom i najavila jako veliko financiranje školskih knjižnica, jedno dvadeset puta veće nego što je to bilo do sada godišnje”.

Sporna su im djela Zorana Ferića, Slavenke Drakulić, Harukija Hurakamija…

Pri tom se, istaknula je, budi sumnja u marketinško pogodovanje autorima i nakladnicima te općenito jednoj ideologiji koja zanemaruje struku te gura u prvi plan ono što roditelje, stručnjake i građane najviše brine da se to sve eksperimentira na našoj djeci. Na novinarski upit može li navesti imena konkretnih autora koji su na tom popisu za njih prijeporni, navela je djela Zorana Ferića “Mišolovka Walta Disneya” i “Anđeo u ofsajdu”, Olje Savičević Ivančević “Adio, kauboju”, Slavenke Drakulić “Mramorna koža, “Norvešku šumu” i “Kafka na žalu” Harukija Murakamija, “Črna mati zemla” Kristiana Novaka itd.

U obrazovnom sustavu, naglasile su članice inicijative, potpuno izostaje prevencija kako da se djeca zaštite od spolnoga zlostavljanja dok se istodobno unose scene koje brutalno opisuju silovanje dječaka, što je nedopustivo, jer postoji opasnost da dođe do poticanja seksualnoga nasilja i realizacije kaznenoga djela pedofilije. Članice inicijative “Stop neprimjerenoj lektiri” zatražile su trenutno izbacivanje svih književnih djela u kojima se promiče pedofilija, pornografija i ostali nastrani sadržaji, a nalaze se na popisu lektire u Sporazumu o suradnji Ministarstva znanosti i obrazovanja s Filozofskim fakultetom i Institutom za hrvatski jezik i jezikoslovlje iz travnja 2019.

Žele trenutnu smjenu ministrice Divjak

Članovi inicijative smatraju da djeca ne mogu kritički razmišljati o takvim sadržajima kao odrasli nego ostaju zapanjena, zbunjena i prestrašena jer ne znaju je li to normalno spolno ponašanje s obzirom da se opisuje čak u lektiri. Navode kako ih upravo zato štiti zakon. Inicijativa zahtijeva i trenutnu smjenu ministrice Blaženke Divjak te svih njezinih suradnika i postavljanje ministra koji će znati i moći primijeniti Ustav Republike Hrvatske, Konvenciju o pravima djeteta, Obiteljski zakon i Zakon o odgoju i obrazovanju.

Inicijativa u kojoj se nalaze udruge Roditelji protiv institucionaliziranja pedofilije, GROZD, Citizen GO Hrvatska, Udruga za pružanje podrške žrtvama pedofilije i njihovim obiteljima – RUKA, GI Ivo PIiar, GI Milan Šufflay, Hrvatsko katoličko društvo prosvjetnih djelatnika i Udruga Ime dobrote Zagreb pozivaju stručnjake, roditelje i cjelokupnu javnost da podupru inicijativu “Stop neprimjerenoj lektiri!”.

Divjak: ‘Pitanje lektire je na stručnjacima, a ne na marginalnim skupinama’

Ministrica Blaženka Divjak odgovorila je u petak na prigovore inicijative “Stop neprimjerenoj lektiri” kako je obvezna lektira dio kurikula, a izborna lektira je na stručnjacima – učiteljima i profesorima koji rade u školama, a ne na nekim marginalnim skupinama koje su sebi dale za pravo da napadaju na ovakav način. Obvezna lektira je objavljena, a što se tiče izborne lektire, ona je na stručnjacima, a to su učitelji, profesori koji rade u školama, a ne neke marginalne skupine koje su sebi dale za pravo da na ovakav način napadaju, izjavila je ministrica na pitanje novinara u Splitu.

Naglasila je kako je riječ o desetak tisuća onih koji su na tom radili i koji su za to osposobljeni tijekom svoga školovanja i koji, smatra, sigurno znaju što treba. “Ova ekipa se već do sada osvjedočila lažima”, rekla je dodavši kako su lagali da je ona izbacila imena roditelja iz svjedodžbe. Ustvrdila je kako su ta imena zapravo izbacili oni te dodala kako sada, kad je ona to vratila natrag, izmišljaju druge stvari. “Pitanje kurikula je riješeno, oko toga je stručna javnost zauzela svoje stavove”, poručila je Divjak dodavši kako moramo dati povjerenje učiteljima i profesorima da rade u školama za ono za što su se oni obrazovali.

Ocijenila je kako svi drugi mogu imati stavove temeljene na argumentima, a ne na nekim izmišljenim pitanjima koji imaju za cilj zaustavljanje reforme obrazovanja.