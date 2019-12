NJIMA JE SVAKA MINUTA ODREĐENA: Mesić i Josipović otkrili nepoznate detalje o predsjedničkom protokolu

Predsjedničkim protokolom se sve dogovara do detalja, od cvjetnih aranžmana, do kravate ili detalja koji smetaju ili ne smetaju gostima na Pantovčaku, a domaćinu je svaka minuta određena

Dva bivša hrvatska predsjednika Stjepan Mesić i Ivo Josipović otkrili su Novoj TV slabo poznate detalje iz života predsjednika tijekom mandata. Obojica se slažu kako im je u tih pet godina svaka minuta bila određena protokolom. Bivši šef predsjedničkog protokola Želimir Kramarić objasnio je kako je to “neka vrsta bontona i kućnog odgoja na državnoj razini među dužnosnicima.”

Stjepan Mesić je pokušao slikovito objasniti koliko je strogo određen bio njegov život u dva mandata koja je proveo na Pantovčaku: “Znate, s teroristima se može pregovarati. S protokolom se ne pregovara.”

Ništa se ne prepušta slučaju

Protokolom se zaista ništa ne prepušta slučaju pa tako Kramarić objašnjava kako je se sve “dogovara do detalja. I jelovnik, i cvijeće, i sve što što smeta ili ne smeta dužnosnicima iz njihove delegacije.” Tako su na Pantovčaku doznali da je turskog predsjednika uvrijedilo postavljanje keramike pored cvjetnog aranžmana. Potrebno se priviknuti i na drugačije mentalitete i načine komunikacije. To najbolje zna Ivo Josipović.

“Bila je zanimljiva situacija kada je bio japanski princ s princezom. Tada je i moja supruga bila prisutna, to je bio, ja mislim, jedini sastanak gdje je sudjelovala, a tada princ ne ulazi u politička pitanja. Bilo je zgodno to da imate onda neki uobičajeni redoslijed, da kažete nešto pozdravno pa onda on odgovori. I ja sam nešto rekao, a princ je rekao: ‘Hm, hm.’ I ja sam ponovio, a on kaže: ‘Hm.’ To je neki njihov način komunikacije, ali onda su supruge ‘razbile’ što to znači. Znači da pristaje, kao ‘dobro je'”, prisjetio se bivši predsjednik.

Opuštanje nakon državničkih posjeta

Protokol prati i zdravstveno stanje uzvanika, kako nekome ne bi pozlilo zbog hrane koju ne smije jesti. Kad smo već kod hrane, serviraju se domaći proizvodi, kao i vina i pjenušci. Kada državnički posjet završi, na pantovčaku svi odahnu te mogu više uživati u parku i životinjama koji tamo obitavaju.

“S Brijuna smo dovezli još nekoliko srna, jelena i ponija. I paune smo zatekli tamo, lijepi su, ali krče”, smatra Mesić, dok se Josipović nije tako ugodno osjećao pored ovih ptica: “Najveću nelagodu izazivao je jedan ili dva pauna koja bi dolazila na prozor. Jednoga su zvali Saša po Saši Perkoviću, šefu sigurnosti, koji kao sluša što mi radimo.”