NJIHOVE MAJKE ZARAZILE SU SE KORONOM U KOPRIVNIČKOM DOMU – OBJE SU UMRLE: ‘Ta objašnjenja nemaju nikakve logike…’

Vlasta Tušek je tek jedna od 15 žrtava koronavirusa iz Doma za starije u Koprivnici, međutim, njezinoj obitelji okolnosti zaraze koronavirusom nisu logične

U koprivničkom Domu za starije i nemoćne živjela je Vlasta Tušek (76) koja je 6. lipnja preminula u Klinici za infektivne bolesti Dr. Fran Mihaljević. Gospođi Tušek dijagnosticirana je infekcija Covid-19 te je iz bolnice Dr. Tomislav Badrek u Koprivnici bila dopremljena u zagrebačku “zaraznu”.

Vlasta Tušek je tek jedna od 15 žrtava koronavirusa iz Doma za starije u Koprivnici, međutim, njezinoj obitelji okolnosti zaraze koronavirusom nisu logične. Kako je obitelj ispričala portalu ePodravina, nije im jasno kako se njihova majka zarazila, odnosno pitaju se tko ju je zarazio. Naime, žena je bila zatvorena u svojoj sobi s cimericom negativnom na koronavirus. Jedini kontakt koji je gospođa Tušek ostvarivala bio je s djelatnicima Doma. Vlastin sin, Renato Tušek, ispričao je da njegova majka i cimerica nisu izlazile te da im je hrana bila dostavljena i da su jedini kontakt imale s radnicima iz Doma.

“Nikome nije jasno kako je moguće da je moja majka zaražena, a njezina cimerica nije. Razgovarao sam mnogo i s drugim doktorima i ne možemo shvatiti kako se to dogodilo. Jedino što jest vjerojatno je to da ju je zarazio netko od djelatnika, ili putem hrane ili putem pića”, ispričao je Renato za ePodravinu.

SIN ŽENE KOJA JE PREMINULA U DOMU: ‘Zaposlenici su hodali okolo i mojoj majci u sobu donijeli virus. Umrla je zbog nemara’

‘Moja majka je iz Doma pješke otišla do koprivničke bolnice’

Renato svoju majku opisuje kao ženu koja se uvijek pridržavala pravila i zato misli da se ona sama ne bi izlagala riziku tako što bi izašla iz sobe kada je to zabranjeno. Ono što je zanimljivo, navodi sin, jest da je njegova majka sama i pješke otišla na pulmološki odjel koprivničke bolnice, dakle bez pratnje djelatnika.

“Kad sam pitao kako je to moguće socijalna radnica mi je rekla da oni nisu mogli popratiti što je majka sve spakirala i kada je otišla te slegnuli ramenima. Kada sam ljudima u Njemačkoj gdje radim pokazao izmještanja korisnika Doma u kolicima preko ceste i pred očima javnosti, zgražali su se nad tim činom”, govori Renato Tušek.

ZARAŽENE ŠTIĆENIKE DOMA U KOPRIVNICI DO BOLNICE SU EVAKUIRALI U KOLICIMA: Stožer kaže kako je to u redu

Odgovor Doma: ‘Korisnica je prevezena kolima hitne pomoći u bolnicu’

Portal ePodravina upitao je ravnateljicu Doma za starije i nemoćne Vericu Šarliju da prokomentira navode sina Vlaste Tušek o tome kako je njegova majka sama pješke otišla do bolnice u Koprivnici i navode o načinu zaraze njegove majke. Šarlija tvrdi da je Vlasta Tušek kolima hitne pomoći prebačena u bolnicu.

“U skladu s Uputama za sprečavanje i suzbijanje epidemije COVID-19 u Domovima za starije i nemoćne osobe od 27. ožujka ove godine, gđa Tušek Vlasta dana 10. svibnja hospitalizirana je u dogovoru s epidemiologom, infektologom i dr. obiteljske medicine na način da je u bolnicu prevezena kolima hitne medicinske pomoći, kao i sve osobe kod kojih je bila sumnja na infekciju. Nije točno da je Vlasta Tušek otišla sama u bolnicu. Njezin sin dobio je informaciju da je gospođa sama spakirala stvari koje će ponijeti na bolničko liječenje. Kontakt i informacije dobio je drugi član obitelji, sve ostale navode ne bih komentirala”, odgovorila je ravnateljica koprivničkog Doma.

‘Kažu da je moja majka umrla od leukemije za koju mi nismo znali’

Pokojna 76-godišnjakinja imala je čisti medicinski karton i bila je potpuno psihofizički funkcionalna, govori njezin sin Renato koji kaže da je kao službeni uzrok smrti limfoproliferativna bolest, odnosno kronična limfocitna leukemija.

“Majka nikad nije bolovala ni od kakve kronične bolesti, a u Klinici navode upravo kronične bolesti kao uzrok smrti, da bi na kraju saznali da je umrla od leukemije. Leukemije za koju mi nismo znali, niti je ikad bilo razgovora o tome, a s majkom smo oduvijek u dobrom odnosu i pričamo si sve. Kažu da je umrla od leukemije, koja nikad nije postojala u našoj obitelji kao bolest. Moja majka je bila potpuno zdrava, sudjelovala je u svim aktivnostima u Domu za starije, a u slobodno vrijeme pomagala je u vrtu svoje sestre. Ovo nam je bio šok kad smo doznali. Tražio sam objašnjenje od Klinike Fran Mihaljević i nadam se da ću uskoro dobiti konkretne odgovore pa ću vidjeti što dalje. Svi s kojima sam kontaktirao iz Klinike bili su vrlo susretljivi i korektni kroz čitavo majčino liječenje. Javljali su mi njezino zdravstveno stanje”, ističe Renato.

RAVNATELJICA DOMA U KOPRIVNICI DALA OSTAVKU: Preminuo još jedan štićenik, a Vesna Križan za sobom vuče još jednu aferu…

‘Dokumenti moje majke su nestali’

Kada je u pitanju koprivnička bolnica, to nije prvi put, govori Tušek te bolnici najviše zamjera to što su njegovoj majci nestale osobne stvari. Kaže da kada je otpremljena u Zagreb, iz njezine bolničke sobe u Koprivnici nestao je novčanik s dokumentima, ženska torbica kao i medicinska dokumentacija. Jedino od stvari što je naknadno pronađeno su naušnice.

“Pokušao sam preko Doma saznati što se dogodilo s njezinim stvarima, natezanje je trajalo dva do tri dana, no na kraju nisu dobili odgovor zašto su svi njezini dokumenti nestali. Iskreno, nije mi jasno kako su mogli nestati, sve račune sam uspio poslije majčine smrti blokirati, ali volio bih znati kako to da su u bolnici nađene samo njezine naušnice”, ispričao je sin.

‘Iz Doma nisu javili da je majka bolesna, slučajno smo saznali’

Prema priči sina Vlaste Tušek, njima nitko nije javio da je majka otišla iz Doma niti im je itko javio da je primljena u bolnicu. Kaže da su to tek slučajno saznali jer je u bolnici radila jedna poznanica obitelji.

“Početkom godine sam dobio mail od Doma da je povišena stanarina za moju majku, ali da mi je majka bolesna, to mi nisu javili”, govori Renato.

Ravnatelj bolnice: ‘Nemam komentara’

Novinari ePodravine kontaktirali su Matu Devčića, ravnatelja Opće bolnice u Koprivnici kako bi ga pitali ima li saznanja o navodima Renata Tušeka o nestanku svih dokumenata i osobnih stvari njegove majke za vrijeme boravka u zaraznom dijelu bolnice.

“Nemam nikakve komentare na ovo, neka gospodin uputi službeni zahtjev prema bolnici ako misli da postoje određene radnje koje nisu dopuštene zakonom, neka službenim institucijama uputi službeni zahtjev da se to ispita”, rekao je Devčić. Upitan u vezi Tušekove izjave da mu nitko iz bolnice nije javio da mu je majka zaprimljena na zarazni i o obavještavanju članova obitelji o tome, Devčić odgovara: “Molim vas, pitate me za pacijenta konkretne podatke, ja vam te podatke ne mogu dati kao mediju jer je u pitanju privatna osoba.”

Inače, novinari ga nisu pitali o osobnim podacima pacijentice nego o protokolu zaprimanja pacijenata, odnosno javljanja članovima obitelji kada im se netko nalazi u bolnici. Ravnatelj koprivničke bolnice kazao je da mu je žao što se Tušek obratio mediju te da je trebao doći u bolnicu i da bi se sve razriješilo. Na konstataciju da je Tušek pokušao kontaktirati bolnicu preko Doma za starije, Devičić odgovara: “To nije točno, nemam takve informacije, da je itko postavio takav upit, ako gospodin dođe sve ćemo riješiti.”

Renato ne zna hoće li tužiti Dom, ali Zlatko Česi ga je prijavio DORH-u

“Kada sam u nedjelju, dan nakon što je majka preminula, došao u Dom, ostao sam u šoku. Naime, tamo su me dočekala širom otvorena vrata, samo sam ušetao. Shvaćam da su mjere bile smanjene, ali ipak vani su se korisnici šetali, u Dom se moglo ući bez problema. Iznova si postavljam pitanje kako je moguće da je cimerica moje majke ostala negativna na Covid, a zajedno su živjele u sobi od 20 kvadrata. Čekam da mi stigne obrazloženje od Klinike pa ću vidjeti što ću dalje. Trenutno ne znam hoću li tužiti sam Dom ili ne. Nekako mislim da odvjetnici iz našeg kraja neće htjeti samo tako ući u ovu priču. Javila mi se jedna odvjetnica iz Varaždina, vidjet ću što ću”, kazao je Renato.

S druge strane, Zlatko Česi iz Koprivnice, DORH-u je prijavio Dom za starije i nemoćne nakon što je preminula njegova 88-godišnja majka. Kaže da su ljudi umrli zbog neadekvatne reakcije nakon što su virus u Dom donijeli zaposlenici.

“Posjete su bile zabranjene, dakle virus su joj donijeli zaposlenici. Pokušao sam dobiti objašnjenje Doma, ali ga nisam dobio. Doslovce mi je rečeno da svatko vodi brigu o onome što je radio. E sad, imam osjećaj da tamo puno stvari ne štima, jer ovaj se odgovor može svakako protumačiti. Ono što mi stvara upitnike nad glavom jest to što smo tjednima slušali kako se ‘ne umire od korone već s koronom’, a moja majka nije imala kroničnu bolest. Imala je osteoporozu, od toga se ne umire. Čovjek u bolnici na patologiji mi je rekao da je umrla od koronavirusa, no još nisam dobio ni otpusno pismo niti išta službeno napisano”, ispričao je Zlatko ePodravini.

Zlatko Česi kaže da od DORH-a nije dobio nikakvu povratnu informaciju, a kada je po srijedi privatna tužba, Česi nije siguran što će učiniti jer kako kaže, za privatnu tužbu nema novca i to si ne može priuštiti. Nakon smrti i sahrane majke, Zlatku je ostao gorak okus u ustima jer je i pogreb prema njegovim riječima odrađen “samo da se odradi”.

Situaciju s koronavirusom u Hrvatskoj i svijetu iz minute u minutu možete pratiti OVDJE.