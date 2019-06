NJIHOVA HRVATSKA: Novi suludi plan Živog zida pokopao bi demokraciju; do čega bi mogla dovesti ova ‘besmislena i protuustavna’ ideja?

O referendumu o ukidanju financiranja političkih stranaka, za koji je Živi zid počeo prikupljati potpise, razgovarali smo s ustavnom stručnjakinjom Sanjom Barić i političkim analitičarom Žarkom Puhovskim

Živi zid je u nedjelju počeo skupljati potpise za referendum u okviru inicijative “Uzmite novac strankama”. Referendumom će se tražiti izmjene Ustava na način da se zabranjuje financiranje političkih stranaka iz sredstava državnog proračuna, proračuna općina, gradova i županija, pa čak i mjesnih odbora, a potpisi za referendum prikupljat će se od 12. do 26. svibnja.

Glavni tajnik Živog zida te ujedno nositelj stranačke liste za EU izbore Tihomir Lukanić rekao je da će se potpisi za referendum prikupljati na više od 500 lokacija s više od 4000 aktivista. Argumenti Živog zida zavodljivi su dijelu građana – novac koji korumpirani političari dobivaju iz proračuna, novac je svih građana koji ionako jedva spajaju kraj s krajem.

Zbog toga bi svi trebali dobro razmisliti žele li da njihov novac završi u džepu političkih stranaka koje, tvrde živozidaši, ne zastupaju njihove interese. “Sad je vrijeme da se strankama okupljenima oko HDZ-a i SDP-a kaže jasno ‘ne’. Nemate nikakvih rezultata, morate otići u povijest”, kazao je šef stranke Ivan Vilibor Siničić predstavljajući ovu ideju.

Sanja Barić: Referendum je protuustavan

Međutim, postavlja se pitanje je li njihov referendum uopće u skladu s Ustavom Republike Hrvatske. Jedna od naših najuglednijih ustavnih stručnjakinja, predstojnica Katedre za Ustavno pravo Pravnog fakulteta u Rijeci, Sanja Barić, kaže da nije. Upozorava kako bi ovakav potez, koji želi Živi zid, doveo do veće, a ne manje korupcije.

“To nikako ne može biti tema referenduma jer riječ je o strukturalnim obilježjima Ustava RH. Financiranje političkih stranaka jedan je od važnih elemenata ustavne demokracije općenito i služi spječavanju korupcije”, objašnjava Barić. Ako se stranke financiraju isključivo iz privatnih izvora, nastavlja, tada dolazi do situacije “tko financira, taj diktira”. Ističe da mi kao građani možemo biti nezadovoljni određenim potezima stranaka i političara, međutim, moramo znati odakle dolazi velika većina sredstava za stranke, jer o tome ovisi izborni uspjeh.

Barić je i prije objašnjavala kako je financiranje političkih stranaka iz proračuna jedna od osnovnih poluga ustavnih demokracija za kontrolu i sprječavanje korupcije. Njezin stav je jasan – takav bi referendum bio neustavan, a sada ostaje vidjeti hoće li ga Ustavni sud zabraniti.

Vrludanje Živog zida

Slično razmišlja i politički analitičar Žarko Puhovski – potez Živog zida doveo bi do još veće korupcije. Ipak, iz pozicije Živog zida, smatra profesor Puhovski, to je logičan i dobar potez jer Sinčićevu stranku drži u fokusu sada kada im je vidljivost malo pala, baš kao i rejting. No, osim veće pojavnosti i prisutnosti, prema mišljenju Puhovskog, Živi zid ovim referendumom neće dobiti ništa drugo.

“Taj referendum Živom zidu neće pomoći na predstojećim izborima, a ovo što oni predlažu referendumom, sa stajališta višestranačke demokracije, posve je besmisleno jer bi se tako olakšala kupnja stranaka”, kaže Puhovski.

Gotovo od same pojave ove protestne stranke, u medijima i analizama spominje se njihova bliskost s Rusijom. Ivan Pernar svojedobno je govorio o svojim sastancima s ljudima iz ruskog veleposlanstva, a nedavno je sudjelovao na konferenciji proruskog Međunarodnog udruženja prijatelja Krima u Vorontsovom dvorcu u Alupki na Krimu. Ipak, pogrešno bi bilo političkim entitetima i strankama pripisivati racionalitet, koji oni možda i nemaju.

Puhovski naglašava da Živi zid uopće nema jasnu politiku pa su tako jedan dan bliži Rusiji, dok su drugi dan bliski nekom drugom. Smatra da ta stranka nema strategiju nego “taktiku nijekanja” onoga što se smatra društveno prihvatljivim pa onda u isti “koš”, smatra Puhovski, spadaju i HDZ i cijepljenje.

Utjecaj lobija bi se povećao

Govoreći o referendumu, šef Živog zida Velibor Sinčić kazao je kako novac koji velike stranke dobivaju iz državnog proračuna služi kao “smokvin list” za prikrivanje lobija i lobističkih skupina kroz koje HDZ i SDP djeluju i koje su dovele Hrvatsku na začelje Europe. No, Sinčić nije objasnio zbog čega misli da bi ovaj referendum doveo do manjeg utjecaja lobija i lobističkih skupina.

Svaka racionalna politička analiza govori suprotno – nestankom novca iz proračuna, najraskošnije bi kampanje, a time i bolji izborni rezultat i vlast, imale upravo one stranke koje uspiju prikupiti najviše novca – od lobija i lobističkih skupina. Tako bi svaki domaći ili strani milijunaš ili milijarder, privatnim ili državnim novcem, mogao “kupiti” stranku u Hrvatskoj koja bi ovisila o tako prikupljenom novcu. Teško je vjerovati kako bi se kapital vodio idealima – logično je pretpostaviti, očekivali bismo sasvim konkretne poteze i zakone u njihovu interesu.