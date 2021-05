NJIH NITKO NE SPOMINJE, I DALJE SU ZATVORENI: ‘U našem klubu je radilo 30 ljudi, svi su nam otišli manje više u Njemačku – na bauštelu’

U kolovozu prošle godine na Zrću se partijalo do 4 ujutro, a sada na popularnoj plaži nema nikoga

Danas dolazi do velikoga popuštanja u Hrvatskoj, no klubovi i dalje ostaju zatvoreni. Zaključali su svoja vrata još prije devet mjeseci, a Capak je izjavio kako su klubovi dinamična mjesta pa ih za sada ne mogu otvarati.

U gradovima poput Sofije, Budimpešte i Madrida u klubovima se pleše bez distanci i maski.

“Klubovi, kao i sve ostalo, rade do 12 sati. Ipak, ima i onih koji produže to radno vrijeme. Epidemiološke mjere su najosnovnije. Kada ulazite u klub, morate imati masku, kada sjedate na svoje mjesto skidate je i ponovno je stavljate kada ste u kontaktu s konobarima”, komentirala je Antonia Kovačević iz Madrida za RTL Direkt.

Ljudi otišli raditi u Njemačku na bauštelu

Prije fešte u Madridu se ne morate testirati, ali u Budimpešti će vas na ulazu, osim osobne, tražiti potvrdu o cijepljenju ili negativan test.

“Turistima je vanka dosta lockdowna, žele se provoditi, a to sigurno neće moći ovdje kad su susjedne države, Crna Gora, Bugarska i Španjolska već lagano počele s otvaranjem klubova. Ide sada i Engleska s time. Teško je očekivati da će gosti ovdje doći spavati u apartmanu, uživati na suncu. To je premalo da bi se na tome zasnivala turistička sezona”, komentirao je Domagoj Petričević, vlasnik splitskog noćnog kluba.

“U ovom klubu do sada je radilo 30 ljudi, svi su nam otišli manje-više u Njemačku na bauštelu, pronašli su nova zanimanja. Mi da otvorimo, za mjesec dana, ne znamo ni hoće li to tada biti, pitanje je hoćemo li imati koga za raditi”, rekao je Petričević.

Bez partija na Zrću

U kolovozu prošle godine na Zrću se partijalo do 4 ujutro, a sada na popularnoj plaži nema nikoga. Od stožera nisu dobili okviran datum kada će moći organizirati festivale jer bez njega, ne mogu dogovarati izvođače ni prodavati karte.

“Svibanj i lipanj smo morali posve otkazati i za njega nam više nema spasa. Pokušavamo smisliti što ćemo sa srpnjom i kolovozom s obzirom na to da smo do sada izgubili 10 tisuća gostiju jer bismo do sada već odradili jedan festival i u tijeku bi bio drugi”, kazala je Tea Cafuta, predstavnica klubova na Zrću.

U jednom klubu na Jarunu ipak se radi, ali samo na terasi, i to zato što su kafić i noćni klub.

“Radi se ta dnevna varijanta od 5 do 10, vani na terasi, jer imamo kapacitet za točan broj ljudi koji je propisan”, izjavio je Krešimir Svitlanović Kipec, voditelj zagrebačkog kluba. U susjednoj Hercegovini pripremaju se partiji na veliko, a organiziran je prijevoz i za zainteresirane iz Hrvatske.

