IZDALI NOVE PREPORUKE ZA CJEPIVO MODERNE, ALI I ZA LIJEČENJE COVID BOLESNIKA: U Hrvatskoj 448 novozaraženih i 23 preminulih

Danas je zabilježeno 448 novih slučajeva zaraze virusom SARS-CoV-2 i 23 preminule osobe, čime je broj aktivnih slučajeva 2510, a preminulih 4882; na bolničkom liječenju su 1491 pacijent, od kojih je na respiratorima 139 ljudi, a oporavile su se 434 osobe

AstraZeneca i njemačka vlada odbacile su navode medija o neučinkovitosti svog cjepiva

Na korona-partyju u Sv. Filipu i Jakovu bilo je 40-ak osoba, među njima djelatnici Stožera, Općine i dječjeg vrtića

PRATITE TIJEK DOGAĐANJA:

WHO izdao preporuke za cjepivo Moderne i liječenje protiv covida-19

14:39 – Svjetska zdravstvena organizacija (WHO) preporučila je u utorak da se Modernino cjepivo protiv covida-19 ubrizgava u dvije doze u razmaku od 28 dana, odnosno najviše 42 dana u izuzetnim okolnostima. WHO-ova Strateška stručna savjetodavna skupina za imunizacije (skraćeno SAGE) objavila je niz preporuka za cjepivo Moderne kao što je prije nekoliko tjedana učinila za Pfizerovo. Preporuka je da se Modernino cjepivo ne primjenjuje na trudnice, osim ako su trudnice zdravstvene radnice izložene virusu ili su takvog zdravstvenog stanja da su visokorizične na virus.

“Glavna preporuka za cjepivo, a na temelju sadašnjih elemenata, jest da se ubrizgava u dozama od 100 mikrograma ili 0,5 ml u razmaku do 28 dana”, rekao je predsjedavajući SAGE-a Alejandro Cravioto novinarima u Ženevi. “Taj bi se razmak mogao protegnuti na 42 dana, ali prema dokazima kojima raspolažemo ne više od toga”, rekao je.

WHO-ova ravnateljica za imunizacije Kate O’Brien rekla je je da su potrebna klinička ispitivanja Moderninog cjepiva na trudnicama. “Nema razloga vjerovati da bi mogao nastati problem s trudnoćom, jedino priznajemo da za sada takvim podacima ne raspolažemo”, rekla je. WHO-a je također objavio da će preporuke za cjepivo AstraZenece vjerojatno dati 8. veljače.

WHO je u utorak objavio i nove kliničke savjete za postupanje s pacijentima oboljelima od covida-19, uključivo one koji imaju simptome i nakon oporavka. Stručnjaci između ostalog savjetuju korištenje niskih doza antikoagulansa kako bi se spriječili krvni ugrušci.

“Preporučujemo niske doze antikoagulansa kako bi se spriječilo stvaranje krvnih ugrušaka. Preporučujemo niske doze jer visoke bi mogle prouzročiti druge tegobe”, kazala je glasnogovornica WHO-a Margaret Harris na briefingu u Ženevi. “Druga smjernica za pacijente oboljele od covida jest da u kući imaju oksimetar za mjerenje razine kisika u krvi i pulsa kako bi mogli procijeniti u slučaju pogoršanja da je potrebno bolničko liječenje”, dodala je.

WHO nadalje savjetuje medicinskim radnicima da pacijente postavljaju u položaj koji poboljšava protok kisika, potrbuške. Na konferenciji za novinare Harris je izvijestila da će za dva dana iz karantene izaći skupina neovisnih stručnjaka koja je pod vodstvom WHO-a doputovala u kineski grad Wuhan kako bi istražila porijeklo virusa koji se prvi put, koliko je dosad poznato, pojavio u tom gradu u prosincu 2019.

Odbila je komentirati izvješća o kašnjenju početka cijepljenja u Europskoj uniji. Rekla je da o tome nema specifičnih podataka i da je WHO-u prioritet sada da zdravstveni djelatnici u svim zemljama budu cijepljeni u prvih 100 dana ove godine. Farmaceutski div AstraZeneca, koji je svoje cjepivo protiv covida-19 razvio u suradnji s britanskim sveučilištem Oxford, rekao je Europskoj uniji u petak da neće moći do kraja ožujka ispuniti dogovorene isporuke.

Iran odobrio rusko cjepivo Sputnjik V

14:05 – Iran je odobrio rusko cjepivo protiv novog koronavirusa, rekao je u utorak u Moskvi iranski ministar vanjskih poslova čija je zemlja teško stradala u pandemiji, ali odbija zapadna cjepiva. “Cjepivo Sputnjik V je jučer registrirano u Iranu. Odobrile su ga naše zdravstvene vlasti i uskoro ćemo ga, nadamo se, moći kupiti i početi zajedničku proizvodnju”, rekao je Mohamad Džavad Zarif na tiskovnoj konferenciji nakon sastanka s ruskim kolegom Sergejem Lavrovom.

Iran, najpogođeniji virusom među bliskoistočnim zemljama, odbija zapadna cjepiva zbog geopolitičkih napetosti i želi ga nabaviti u Indiji, Kini ili Rusiji, pa i računati na vlastitu proizvodnju. Rusko cjepivo protiv koronavirusa, nazvano Sputnjik V u čast prvog satelita koji je SSSR lansirao 1957., dočekano je u svijetu sa sumnjom čim je u kolovozu 2020. najavljen njegov dolazak, što se smatralo preuranjenim jer nisu bila počela sveobuhvatna klinička ispitivanja (treća faza), niti su bili objavljeni znanstveni rezultati.

U međuvremenu je registriran u više zemalja, pa tako u Ujedinjenim Arapskim Emiratima, Argentini, Mađarskoj, na palestinskom teritoriju, u Srbiji, Bjelorusiji i drugim zemljama. Ruske vlasti su usto predale zahtjev za registraciju u Europskoj uniji.

64 novozaraženih u Splitsko-dalmatinskoj županiji

13:33 – “Prema izvješću Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Splitsko-dalmatinske županije, od ukupno 526 obrađenih testova danas su 64 novooboljele osobe s područja Splitsko-dalmatinske županije pozitivne na COVID infekciju. Na bolničkom liječenju nalazi se 85 COVID pozitivnih osoba u KBC-u Split dok se 10 osoba nalazi na respiratoru”, doznaje se.

50 novozaraženih u Zagrebu

13:30 – “Ukupan broj novooboljelih osoba u Zagrebu, prema podacima HZJZ-a je 50, a broj potencijalno ozdravljenih/oporavljenih je 42.481, što je 59 osoba više, nego jučer. Broj osoba testiranih antigenskim testovima je 185, a od toga je broja pozitivna bila 81 osoba (43,8%). U protekla 24 sata u Službi za kliničku mikrobiologiju NZJZ Dr. Andrija Štampar obavljeno je 860 testiranja na SARS-CoV-2, od čega je 39 nalaza bilo pozitivno. Djelatnici Službe za epidemiologiju uspješno su kontaktirali 45 novooboljelih osoba. Mjera samoizolacije izrečena je za 153 osobe.

Od 45 obrađenih pozitivnih osoba: 14 je za sada negativne epidemiološke anamneze, 15 osoba su kontakti COVID + osoba. Sedam osoba su štićenici/djelatnici domova za starije i ostalih ustanova socijalne skrbi, a za pet osoba obrada je još u tijeku. Kod dvije je osobe moguće izlaganje u zdravstvenim ustanovama, a kod dvije na radnom mjestu.

U domovima za starije i nemoćne osobe na području grada Zagreba i drugim ustanovama socijalne skrbi u protekla su 24 sata potvrđeni pozitivni nalazi devet korisnika i tri djelatnika. Tijekom proteklog dana zbog pozitivnog je nalaza testa na SARS-CoV-2 kod tri učenika, jedne nastavnice, pomoćnice u nastavi te djelatnice u školskoj kuhinji izrečena mjera samoizolacije za 74 učenika osnovnih škola. U Zagrebu je trenutno 338 aktivnih slučajeva”, priopćeno je.

U Indoneziji više od milijun zaraženih

13:27 – Indonezija je u utorak prešla milijun stanovnika u kojih je potvrđena zaraza koronavirusom koji ta zemlja od ožujka pokušava staviti pod nadzor. Četvrta najnapučenija država svijeta potvrdila je 1.012.350 slučajeva zaraze, a do sada je 28.468 ljudi umrlo od covida-19. Po tim podacima Indonezija je u skupini azijskih država s najvećim brojem zaraženih, odnosno dvostruko više nego susjedni Filipini.

Zdravstveni stručnjaci vjeruju da je točan broj zaraženih u Indoneziji i triput veći od službenog. Vlasti su kritizirane jer presporo testiraju i usredotočene su na cjepivo, a zanemaruju higijensko-epidemiološke mjere koje su u Indoneziji manje stroge nego u većini drugih zemalja. Ministar zdravstva Budi Gunadi Sadikin najavio je poboljšanja u suzbijanju virusa i pozvao je stanovništvo da poštuje propise. “Moramo izravnati krivulju”, rekao je na konferenciji za novinare.

Vlada je počela masovno cijepljenje u siječnju i postrožila je ograničenje kretanja, a bolnice u Jakarti pretrpane i mnoge prisiljene odbijati pacijente. Mjere društvene distance, uključivo skraćeno radno vrijeme trgovačkih centara i restorana na otocima Javi i Baliju počet će 8. veljače.

Unatoč epidemiološkim mjerama ispijali piće u sisačkom kafiću

13:27 – Unatoč propisanim mjerama, sisačka policija je u jednom ugostiteljskom objektu na području Siska zatekla vlasnika i 13 gostiju koji su konzumirali pića, priopćila je u utorak sisačko-moslavačka Policijska uprava. Vlasnik i gosti zatečeni su u ispijanju pića u kafiću jučer ujutro oko 9 sati.

Zbog počinjenog prekršaja iz Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti policija će o ovom događaju dostaviti obavijest nadležnom državnom inspektoratu i Stožeru civilne zaštite, navode iz PU sisačko-moslavačke.

367 novozaraženih i 44 preminulih u BiH

13:27 – Epidemiološka situacija u Bosni i Hercegovini i dalje je razmjerno stabilna, a broj novozaraženih već dva tjedna je manji od 500 pa vlasti u nekim dijelovima te zemlje postupno ukidaju dosadašnje mjere ograničenja, poput zabrane kretanja u noćnim satima. Prema podacima koje su u utorak objavile zdravstvene vlasti u toj zemlji u posljednja 24 sata zabilježeno je 367 novih slučajeva zaraze koronavirusom, a 44 zaražene osobe su umrle.

Još od 9. siječnja dnevni broj novozaraženih u BiH nije bio veći od 500, a sve gospodarske i uslužne djelatnosti u toj zemlji kontinuirano funkcioniraju. Dok su u većini europskih država od studenog prošle godine na snagu stupile drastične mjere ograničenja, u BiH su one bile razmjerno blage, a jedina značajnija restrikcija vrijedila je za područje Federacije BiH, gdje je tijekom noći na snazi policijski sat odnosno zabrana kretanja.

Mjere koje uglavnom znače obvezu nošenja zaštitnih maski i na otvorenome te ograničavanje broja ljudi koju mogu istodobno boraviti u zatvorenim prostorima ostat će na snazi do kraja siječnja, kao i noćni policijski sat. No u nekim dijelovima Federacije, poput Zapadno-hercegovačke županije, samostalno su odlučili da od početka ovog tjedna ukinu noćnu zabranu kretanja. U toj su županiji najavili i kako će samostalno započeti postupak nabavke ruskog cjepiva protiv koronavirusa, koje bi se potom komercijalno distribuiralo, iako je vlada Federacije ranije, posredstvom mehanizma COVAX, odlučila kupiti cjepiva koje proizvode Pfizer i Moderna.

Niti jedna doza od ranije naručenih 1,23 milijuna još nije isporučena BiH, niti se zna kada bi se to moglo dogoditi pa entitetske vlasti, razočarane sporošću zapadnih prozvođača cjepiva, sada pokušavaju izravno pregovarati s Rusima i Kinezima kako bi nadoknadili zaostajanje u postupku cijepljenja stanovništva. Ravnatelj Instituta za javno zdravstvo Republike Srpske Branislav Zeljković u utorak je kazao kako u tom entitetu za sada planiraju kupiti 400 tisuća doza cjepiva Sputnjik V, dok su s kineskim Cinopharmom tek uspostavljeni preliminarni kontakti.

23 novozaraženih i dvoje preminulih u Varaždinskoj županiji

13:25 – “Tijekom 24 sata u Varaždinskoj županiji evidentirana su 23 nova slučaja zaraze koronavirusom, a u posljednjih tjedan dana ukupno 190 novih slučajeva. Broj novozaraženih unutar 7 dana na 100.000 stanovnika je 114, a broj novozaraženih na 100.000 stanovnika zadnjih 14 dana je 258.

Tijekom jučerašnjeg dana testirano je 322 uzoraka, od kojih je 102 zaprimljeno preko COVID-ambulante od simptomatskih pacijenata. Udio pozitivnih među simptomatskim pacijentima je 15 posto, a u svim testiranim uzorcima je 7 posto. Na bolničkom liječenju u Općoj bolnici Varaždin je 81 osoba s težom kliničkom slikom. Od toga je 26 osoba na odjelu infektologije i drugim odjelima u Varaždinu, 6 u jedinici intenzivnog liječenja od kojih 4 na respiratoru, 31 osoba je u Klenovniku i 18 u Novom Marofu.

Tijekom 24 sata preminule su dvije osobe pozitivne na COVID-19. Ukupno je dosad evidentirano 348 preminulih osoba pozitivnih na COVID-19”, priopćeno je.

Imamo 448 novozaraženih i 23 preminulih

12:44 – “U posljednja 24 sata zabilježeno je 448 novih slučajeva zaraze virusom SARS-CoV-2 te je broj aktivnih slučajeva u Hrvatskoj danas ukupno 2510. Među njima je 1491 pacijent na bolničkom liječenju, od toga je na respiratoru 139 pacijenata. Preminule su 23 osobe.

Od 25. veljače 2020., kada je zabilježen prvi slučaj zaraze u Hrvatskoj, do danas ukupno je zabilježeno 229502 osoba zaraženih novim koronavirusom, od kojih je 4882 preminulo, ukupno se oporavilo 222 110 osoba od toga 434 u posljednja 24 sata. U samoizolaciji je trenutno 14 793 osoba. Do danas je ukupno testirano 1 162 664 osoba, od toga 6 208 u posljednja 24 sata”, izvijestio je Nacionalni stožer civilne zaštite.

8 novozaraženih i 2 preminulih u Brodsko-posavskoj županiji

12:41 – “Prema podacima Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Brodsko-posavske županije, u zadnja 24 sata na području Brodsko-posavske županije evidentirano je 8 novih pozitivnih nalaza osoba zaraženih virusom SARS-CoV-2 (potvrđenih PCR uređajem). Broj zaraženih osoba prema prebivalištu (grad/općina): grad Slavonski Brod (3), općine Garčin i Sibinj (po 2) te grad Nova Gradiška (1). Ukupan broj zaraženih osoba na području Brodsko-posavske županije od početka epidemije tako sada iznosi 7.797. Trenutna 7-dnevna incidencija (broj zaraženih osoba na 100.000 stanovnika) u Brodsko-posavskoj županiji iznosi 122, dok je trenutna 14-dnevna incidencija 264.

U zadnja 24 sata preminule su dvije osobe. Obje su osobe preminule u slavonskobrodskoj Općoj bolnici „Dr. Josip Benčević“ (M – 1933. i Ž – 1954.). Ukupan broj preminulih osoba od COVID-19 na području Brodsko-posavske županije od početka epidemije tako sada iznosi 127. Hospitalizirane su ukupno 72 osobe (3 osobe manje nego prethodni dan) od čega u slavonskobrodskoj bolnici 60 osoba, a u novogradiškoj bolnici 12 osoba. Jedanaest hospitaliziranih osoba je na respiratoru (1 osoba manje nego prethodni dan). Pod mjerom samoizolacije trenutno se na području Brodsko-posavske županije nalazi ukupno 601 osoba (45 osoba manje nego prethodni dan)”, izvijestio je tamošnji stožer.

22 novozaraženih u Krapinsko-zagorskoj županiji

12:40 – “Na području Krapinsko-zagorske županije evidentirane su 22 nove osobe pozitivne na koronavirus. Radi se o osobama sa područja sljedećih jedinica lokalne samouprave: Grad Donja Stubica (1), Grad Pregrada (5), Grad Zabok (2), Grad Zlatar (1), Općina Bedekovčina (1), Općina Đurmanec (2), Općina Gornja Stubica (2), Općina Konjščina (1), Općina Mače (1), Općina Marija Bistrica (2), Općina Petrovsko (1), Općina Sveti Križ Začretje (3).

Oporavile su se 9 osobe te je trenutni broj aktivnih slučajeva zaraze osoba s područja Krapinsko-zagorske županije 110. U samoizolaciji se nalazi 696 osoba. Na COVID odjelu Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Krapinske Toplice nalazi se 12 pacijenata. U Općoj bolnici Zabok i bolnici hrvatskih veterana nalaze se 53 pacijenta pozitivna na SARS CoV-2, od kojih je 5 na respiratoru. U posljednja 24 sata nisu preminule nove osobe pozitivne na koronavirus”, priopćeno je.

36 novozaraženih u Karlovačkoj županiji

12:20 – “U Karlovačkoj županiji u posljednja 24 sata imamo ukupno 36 novih slučajeva zaraze virusom SARS-CoV-2. U posljednjih 24 sata u Karlovačkoj županiji imamo 18 novih slučajeva zaraze virusom SARS-CoV-2 utvrđenih PCR testiranjem. Ukupno su bila 183 testiranja. S područja grada Karlovca pozitivno je 13 osoba, Duga Resa 2, Ogulin 1, Slunj 1, Ribnik 1.

U posljednjih 24 sata u Karlovačkoj županiji 18 pozitivnih osoba utvrđeno je brzim testom za detekciju antigena – iz Karlovca 12 osoba, Cetingrad 1, Netretić 1, Vojnić 4. Ukupno je do sada u Karlovačkoj županiji oboljelo 7756 osoba ( PCR – 6406 osoba, antigensko – 1350)”, doznaje se.

Njemačka vlada odbacila navode o neučinkovitom cjepivu AstraZenece

12:18 – Njemačka vlada demantirala je u utorak medijske napise po kojima je cjepivo britansko-švedske tvrtke AstraZeneca protiv koronavirusa djelotvorno kod svega osam posto starijih od 65 godina. “Čini se da su u medijskim napisima pobrkani neki pojmovi“, stoji u priopćenju ministarstva zdravstva.

Nadalje se ukazuje na to da je u testiranju cjepiva AstraZenece sudjelovalo oko osam posto osoba starosne dobi između 56 i 69 godina te samo tri do četiri posto starijih od 70. “Iz toga se međutim ne može izvući zaključak da je djelotvornost cjepiva kod starijih od 65 samo osam posto“, stoji u priopćenju.

Njemački dnevnici Handelsblatt i Bild su u ponedjeljak objavili kako je cjepivo AstraZenece djelotvorno kod samo osam posto starijih od 65 godna. U Njemačkoj, kao i u ostalim zemljama, prioritet pri cijepljenju imaju upravo stariji građani. I njemački ministar zdravstva Jens Spahn je u razgovoru za javni servis ZDF rekao kako su napisi medija „iskrivljeni“.

“Ja ne držim mnogo do ovih špekulativnih naslova“, rekao je Spahn. On je dodao da će se na temelju novijih znanstvenih studija odrediti do koje mjere je cjepivo AstraZenece djelotvorno kod starijih. “Mi ćemo na temelju novih znanstvenih spoznaja odlučiti koje grupe građana ćemo cijepiti cjepivom AstraZenece“, rekao je Spahn.

Ova tvrtka je Europskoj komisiji naknadno dostavila podatke iz jedne novije studije koja je obuhvatila i više sudionika starijih od 65 godina. Odluku o uporabnoj dozvoli EU institucije bi trebale donijeti krajem tjedna.

U Sloveniji škole i vrtići otvoreni nakon tri mjeseca

11:43 – Nakon što su tri mjeseca proveli kod kuće, u učionice je u utorak u Sloveniji vraćeno oko 53 tisuće učenika prvih razreda osnovnih škola, a u jaslice i vrtiće skoro 75 tisuća predškolske djece. Redovni obrazovno-odgojni proces za djecu koja su, nakon “zatvaranja” tih ustanova 26. listopada prošle godine, s učiteljima komunicirali “on-line” započet je nakon što se je prošlog tjedna prosječni broj dnevnih zaraza spustio na manje od 1350, a broj hospitaliziranih covid bolesnika na manje od 1200, što je bio vladin uvjet za otvaranje. Za sada to vrijedi za devet od 12 pokrajina, odnosno za one s boljom epidemiološkom slikom.

Nastava prva tri razreda osnovne škole odvija se po modelu C, što znači u homogenim skupinama (balonima), pri čemu se skupine neće međusobno miješati, kako bi se smanjio rizik unošenja zaraze. Škole trebaju sastaviti detaljne protokole za provedbu obveznog i proširenog programa. Neće biti izleta, tečajeva plivanja, škola na otvorenome i aktivnosti od interesa. Osim u prvom razredu, izborni predmeti provodit će se na daljinu. Aktivnosti za učenike mogu se održati samo u prostorijama škole, prema naputku vlade koji moraju primijeniti ravnatelji škola

Nošenje maski u učionicama obvezno je za nastavno osoblje, ali ne za učenike, koji će se na taj način štititi samo na hodnicima. Prije otvaranja škola, u ponedjeljak je na koronavirus testirana velika većina zaposlenika i nastavnog osoblja, a taj će se proces nastaviti i danas. Među njima je, kako je potvrđeno, bilo oko 1,3 posto zaraženih koronavirusom i oni se u nastavni proces neće uključivati nego ostati kod kuće u izolaciji.

Testiranje zaposlenika u osnovnim školama i vrtićima ponavljat će se svakog ponedjeljka, a vlada će svaki tjedan donositi nove odluke o režimu nastave, ovisno od općenitog epidemiološkog stanja na razini države i pojedinih regija, te eventualnim slučajevima zaraze u školama.

U Sloveniji su u zadnja 24 sata potvrđena 1652 slučaja zaraze koronavirusom, a umrlo je još 27 covid pacijenata. Obavljeno je preko 35.000 testova, zbog toga što je obavljeno i masovno testiranje zaposlenih u školama. Postotak pozitivnih PCR testova opet je u porastu i iznosi 24,4 posto. Premijer Janša upozorio je da se je zadnjih nekoliko dana trend smanjivanja zaraza zaustavio, te da je to možda vezano uz pojavu britanskog soja virusa. Zbog toga će, kako je najavio, stanje trebati detaljno pratiti, pri čemu nije isključio ni ponovno zaoštravanje mjera.

Nepravedna podjela cjepiva stajala bi svjetsko gospodarstvo tisuće milijardi dolara

11:26 – Ako bogate zemlje osiguraju glavninu cjepiva protiv covida 19, a zemlje u razvoju ostanu uglavnom praznih ruku, kao što je sada slučaj, to bi globalno gospodarstvo stajati tisuće milijardi dolara, upozorila je Međunarodna trgovinska komora (ICC).

35 novozaraženih u Šibensko-kninskoj županiji

11:11 – “U protekla 24 sata, na području Šibensko-kninske županije 35 osoba je oboljelo od COVID-19 infekcije. Trenutno je 150 aktivnih slučajeva oboljenja od COVID-19 infekcije. U šibenskoj bolnici trenutno se liječi 11 osoba, od kojih je jedna osoba na respiratoru, dok se u kninskoj bolnici liječi 13 osoba. Ostali imaju blaže kliničke simptome i nalaze se u izolaciji. Pod mjerama zdravstvenog nadzora i samoizolacije trenutno su 522 osobe. U posljednja 24 sata uzorkovano je 177 uzoraka za testiranje na SARS-CoV-2 virus”, izvijestio je stožer.

Lijek španjolske tvrtke PharmaMar pokazao snažnu predkliničku učinkovitost

11:09 – Španjolska farmaceutska tvrtka PharmaMar u utorak je izvijestila da je u časopisu Science objavljen rad koji potvrđuje da njezin lijek Plitidepsin posjeduje “snažnu predkliničku učinkovitost” u liječenju covida-19. Nedugo nakon otvaranja burzi dionice PharmaMara porasle su za 13 posto – na 98,5 eura.

Studija koju je in vitro i in vivo proveo tim znanstvenika iz New Yorka, San Francisca i Pariza pokazala je da lijek utječe na smanjenje replikacije virusa, što je rezultiralo 99-postotnim smanjenjem virusnog opterećenja u plućima životinja tretiranih plitidepsinom, objavio je Science.

“Vjerujemo da podaci kojima raspolažemo i početni pozitivni rezultati kliničkih ispitivanja PharmaMara ukazuju na to da bi se Plitidepsin trebao razmotriti kada su posrijedi proširena klinička ispitivanja u liječenju covida-19”, prenio je Science.

Lijek, koji je već odobren na nekim tržištima za liječenje tumora, blokira protein povezan s virusom covida-19. Svojstvo lijeka da izazove toksične učinke na jednome organu, organskom sustavu ili više njih dobro je poznato otprije, a dosad provedena ispitivanja pokazala su da pacijenti dobro podnose doze koje su pritom korištene, pojasnili su iz tvrtke. Tvrtka PharmaMar je izvijestila da je u pregovorima s raznim regulatornim agencijama koja će joj omogućiti početak treće faze ispitivanja lijeka.

11 novozaraženih u Međimurju

10:40 – “Prema podacima Zavoda za javno zdravstvo Međimurske županije u protekla 24 sata u mikrobiološkom laboratoriju Zavoda PCR metodom testirano je 170 osoba od čega je evidentirano 11 pozitivnih slučajeva na virus COVID 19 u Međimurskoj županiji. U protekla 24 sata oporavilo se 46 osoba. Broj pozitivnih osoba u Međimurskoj županiji na današnji dan je 241. Do danas je u mikrobiološkom laboratoriju Zavoda za javno zdravstvo uzeto 37 018 uzoraka, ne računajući testiranja naših građana u drugim ustanovama unutar i izvan Međimurske županije.

Testiranjima brzim antigenskim testovima koji se obavljaju u drugim zdravstvenim ustanovama i privatnim laboratorijima, primljena je informacija o 2 pozitivna slučaja. Epidemiološka služba ne raspolaže podacima o ukupno obavljenim testiranjima u drugim ustanovama. Epidemiolozi su na temelju kliničke slike (bez testiranja) dijagnosticirali COVID 19 kod dvije osobe.

Prema mjestu prebivališta u periodu od 18.01.2021. do 24.01.2021. godine, 34 je ukupno oboljelih na području grada Čakovca, 13 na području grada Mursko Središća, 13 na području grada Preloga, 1 na području općine Belica, 1 općine Dekanovec, 1 općine Domašinec, 4 općine Donja Dubrava, 8 općine Donji Kraljevec, 1 općine Donji Vidovec, 4 općine Kotoriba, 4 općine Mala Subotica, 20 općine Nedelišće, 25 općine Orehovica, 3 općine Podturen, 6 općine Pribislavec, 2 općine Selnica, 6 općine Strahoninec, 3 općine Sveta Marija, 6 općine Sveti Juraj na Bregu, 3 općine Sveti Martin na Muri, 3 općine Vratišinec i 5 općine Šenkovec.

Prema dnevnim informacijama Županijske bolnice Čakovec, ukupno su hospitalizirana 57 pacijenta pozitivnih na virus COVID 19. U protekla 24 sata hospitalizirana su 4 pacijenta, a otpušten je 1 pacijent. Na invazivnoj respiraciji se nalaze 2 covid pozitivna pacijenta. U protekla 24 sata nema preminulih osoba”, priopćio je stožer.

Jedna preminula osoba u Virovitičko-podravskoj županiji

10:28 – U posljednja 24 sata na području Virovitičko-podravske županije, nema novo zaraženih virusom SARS-CoV-2, izvijestio je Stožer civilne zaštite VPŽ. Testirano je 50 osoba i sve su bile negativne na korona virus. Zadnji put je područje Virovitičko-podravske županije, u 24-satnom razdoblju, bez novo zaraženih bilo 21. rujna. Tog 21. rujna, bilježili smo ukupno 173 zaražene osobe i šestero preminulih…

Nažalost, u posljednja 24 sata, uslijed COVID infekcije, preminula je jedna ženska osoba 1931. godišta, koja je pritom imala i brojne komorbiditete. Ona je 93 žrtva korona virusa na području VPŽ od početka epidemije. Na bolničkom liječenju s područja naše županije ukupno je 41 osoba. Njih 39 je u Općoj bolnici Virovitica, a dvoje je u KBC-u Osijek.

Dvoje novozaraženih i jedna preminula osoba u Lici

10:27 – “S područja Ličko-senjske županije u posljednja 24 sata 2 su novooboljele osobe od COVID-19, 4 osobe su izliječene te je jedna osoba preminula. Oboljele osobe su s područja Otočca. U tijeku je epidemiološka obrada kontakata oboljelih osoba. Na Covid odjelu OB Gospić preminula je jedna ženska osoba (1935.) s područja Brinja. Od COVID-19 s područja Ličko-senjske županije ukupno je oboljelo 2808 osoba od čega je 46 aktivnih slučaja, 103 osobe su preminule te je ukupno izliječeno 2659 osoba.

Na liječenju na Covid odjelu OB Gospić trenutno se nalazi 9 osoba. U posljednja 24h provedeno testiranje nad 65 osoba. Na području PU ličko-senjske aktivno je 177 mjera samoizolacije. Provjerom utvrđeno jedno (1) kršenje izrečenih mjera”, priopćeno je.

Neslužbeno: Imamo oko 400 novozaraženih

10:20 – N1 neslužbeno doznaje kako je u posljednja 24 sata na više od 6000 testiranih uzoraka otkriveno oko 400 pozitivnih.

4 novozaraženih u Zagrebačkoj županiji

10:20 – U Zagrebačkoj županiji zabilježena su četiri nova slučaja zaraze koronavirusom, a ozdravile su 52 osobe, izvijestili su iz te županije u utorak. Oboljeli su u Samoboru i Zaprešiću te u općinama Stupniku i Dubravi. Trenutno je aktivan 481 slučaj.

Od početka epidemije, na području Zagrebačke županije zabilježeno je 18.766 osoba kojima je potvrđena bolest uzrokovana novim koronavirusom, izliječeno je 18.223 osoba, a 62 osobe su umrle.

Restorani u Dubaiju nude popuste gostima koji su cijepljeni protiv koronavirusa

10:19 – Restorani u Dubaiju počeli su nuditi popuste gostima koji su cijepljeni protiv koronavirusa, nastojeći i na taj način pridonijeti borbi protiv pandemije koronavirusa, a da se pritom ne primjenjuju mjere zatvaranja. Tri restorana koja vodi grupacija Gates Hospitality nude popust od 10 posto svim gostima koji su primili prvu dozu cjepiva i 20 posto onima koji su primili obje. Da bi ostvarili popust gosti moraju pokazati dokaz o tomu da su se cijepili, odnosno liječničku potvrdu, piše portal Medical Express.

I premda su brojni ljudi pozdravili takav potez, on je potaknuo rasprave na društvenim mrežama. “Je li to još jedan marketinški trik ili istinski motiv da se procijepi što više ljudi?, stoji u jednom od tvitova.

Ujedinjeni Arapski Emirati objavili su da su dosad već cijepili oko 2,5 milijuna od oko 10 milijuna svojih stanovnika, po čemu su drugi u svijetu nakon Izraela. UAE je s masovnim procjepljivanjem započeo u prosincu, kada su vlasti odobrile cjepiva kineske kompanije Sinopharm i američkog proizvođača lijekova Pfizera i njemačkog partnera BioNTecha, a već su cijepili 2,5 milijuna ljudi. Zdravstvene vlasti u Dubaiju ovaj su tjedan izvijestile da će morati smanjiti tempo cijepljenja pošto je Pfizer najavio odgodu pošiljke zbog radova u svojoj tvornici u Belgiji. Cjepivo kineskog Sinopharma i dalje je dostupno.

Unatoč naglom porastu broja slučajeva zaraze nakon nove godine, Dubai je i dalje otvoren za turiste, a restorani rade uz pravila o pridržavanju fizičke distance. Tijekom vikenda mjere su pooštrene te je restoranima i kafićima naređeno da razmak između stolova povećaju s dva na tri metra. U nedjelju su vlasti izvijestile o 3579 slučajeva zaraze covidom-19, što je novi najviši broj trinaesti dan zaredom. Dosad je evidentirano preko 277.000 slučajeva zaraze te 792 smrtna slučaja.

45 novozaraženih u Primorsko-goranskoj županiji

10:01 – “U Primorsko-goranskoj županiji danas je 45 novooboljelih i 44 su ozdravljene osobe. Ukupno je tijekom jučerašnjeg dana laboratorijski obrađeno 603 uzoraka. Udio pozitivnih osoba unutar broja laboratorijski obrađenih testova iznosi 7.5%. Na bolničkom liječenju nalazi 45 se pacijenata. Na respiratoru su 3 pacijenta”, izvijestio je stožer.

11 novozaraženih u Koprivničko-križevačkoj županiji

10:00 – “Na području Koprivničko-križevačke županije potvrđeno je 11 novih slučajeva bolesti COVID-19. Tijekom jučerašnjeg dana izuzeto je 115 uzoraka sa sumnjom na SARS–CoV-2 virus. Na bolničkom se liječenju trenutno nalaze 24 osobe”, doznaje se.

Troje novozaraženih i jedna preminula osoba u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji

9:58 – “U Bjelovarsko-bilogorskoj županiji potvrđena su 3 nova slučaja zaraze koronavirusom – 1 novozaražena osoba s područja je grada Bjelovara, 1 novooboljela osoba s područja je grada Čazme, a 1 novi slučaj zaraze koronavirusom zabilježen je na području općine Rovišće.

U bjelovarskoj Općoj bolnici trenutno je na liječenju 29 pacijenata, od kojih je njih 3 na respiratoru, a 17 pacijenata je na opservaciji. U samoizolaciji su na području Bjelovarsko-bilogorske županije 403 osobe. U posljednja 24 sata jedna osoba preminula je s koronavirusom, a ukupno do sada 113 osoba preminulo je od početka pandemije na području Bjelovarsko-bilogorske županije”, priopćeno je.

7 novozaraženih u Istri

9:51 – “Tijekom protekla 24 sata u Zavodu za javno zdravstvo Istarske županije ispitano je 364 uzoraka briseva na COVID-19. Potvrđeno je 7 novozaraženih osoba s područja županije. Za 5 osoba radi se o dolasku iz mjera samoizolacije ili bliskom kontaktu već poznate pozitivne osobe.

U epidemiološkoj obradi nalaze se 2 osobe. Izliječeno je 14 osoba. Trenutno je 83 aktivnih COVID-19 pozitivnih osoba. U mjerama samoizolacije nalazi se 609 osoba. U Općoj bolnici Pula, na Odjelu za infektologiju, na liječenju je 36 osoba, od toga su 4 osobe u respiracijskom centru”, doznaje se.

18 novozaraženih u Osječko-baranjskoj županiji

9:50 – “U Kliničkom bolničkom centru Osijek i Zavodu za javno zdravstvo Osječko-baranjske županije u zadnja 24 sata za područje Osječko-baranjske županije testirano je 345 uzoraka na koronavirus od kojih je 18 bilo pozitivno, odnosno 5,2 %. Sa šireg područja grada Đakova i općine Vuka su po četiri novopozitivne osobe, dvije iz Osijeka te po jedna iz Našica, Belog Manastira, Čepina, Darde, Antunovca, Gorjana, Semeljaca i Satnice Đakovačke.

Na bolničkom liječenju nalazi se 118 osoba oboljela od COVID-19, i to 85 u Kliničkom bolničkom centru Osijek (od kojih je 15 na respiratoru), a u Općoj županijskoj bolnici Našice hospitalizirana su 33 pacijenta s tim oboljenjem. Na području Osječko-baranjske županije u samoizolaciji se trenutno nalazi 708 osoba”, doznaje se.

32 novozaraženih i jedna preminula osoba u Dubrovačko-neretvanskoj županiji

9:48 – “U Dubrovačko-neretvanskoj županiji u posljednja 24 sata zabilježena su 32 nova slučaja zaraze koronavirusom (14 je utvrđeno brzim antigenskim testom). Radi se o 20 osoba iz Dubrovnika, po četiri iz Konavala i Metkovića te po jednoj iz Dubrovačkog primorja, Orebića, Ploča i Župe dubrovačke. Među spomenutim slučajevima su i dva korisnika Doma za starije Dubrovnik – Thermotherapia. Ukupno je zaraženo 12 osoba muškog spola i 20 osoba ženskog spola, a za njih 19 je utvrđena epidemiološka veza.

Preminula je jedna ženska osoba iz Dubrovnika (rođ. 1927.). Izliječeno je 26 osoba: 13 iz Dubrovnika, četiri iz Ploča, po tri iz Metkovića i Župe dubrovačke, dvije iz Blata te jedna iz Pojezerja.

U posljednja 24 sata obrađeno je 258 uzoraka, a od početka pandemije analizirano je ukupno 37 637 uzoraka. U OB Dubrovnik hospitalizirano je 25 osoba pozitivnih na koronavirus. Dva pacijenata zahtijevaju intenzivnu skrb i oba su na invazivnoj ventilaciji. U samoizolaciji je 621 osoba, a u posljednja 24 sata zabilježena su tri kršenja mjere samoizolacije (sva tri na granici). Od početka pandemije utvrđeno je ukupno 260 slučajeva kršenja samoizolacije (132 na graničnim prijelazima)”, priopćeno je.

Ohrabrujući preliminarni podaci nakon cijepljenja Pfizerovim cjepivom u Izraelu

9:46 – Preliminarni podaci koje je u ponedjeljak objavio HMO Maccabi, druga vodeća izraelska osiguravateljska agencija, pokazuju da se manje od 0,01 posto, odnosno samo 20 osoba od 128.600 onih koje su primile obje doze Pfizerova cjepiva, nakon nešto više od tjedan dana zarazilo koronavirusom, piše Reuters.Izrael je trenutačno među svjetskim liderima kada je posrijedi brza kampanja cijepljenja protiv koronavirusa. Građani su prve doze cjepiva počeli primati već 19. prosinca.

Izraelci Pfizeru svaki tjedan šalju podatke o kampanji cijepljenja stanovništva, u skladu sa sporazumom o suradnji koji bi mogao pomoći ostalim zemljama da prilagode vlastite načine i tempo procjepljivanja. Stručnjaci iz HMO Maccabija su kazali da je riječ o preliminarnim podacima, no da su brojevi ohrabrujući.

Od 20 zaraženih osoba polovica ih je bolovala od kroničnih bolesti. Svi su pokazivali tek blage simptome, poput glavobolje, kašlja, opće slabosti i umora, no nitko od cijepljenih nije hospitaliziran niti je imao temperaturu višu od 38,5 Celzijevih stupnjeva. Većina ih je testirana na covid-19 zbog kontakta s osobom kod koje je potvrđena zaraza.

Anat Ekka Zohar, direktorica Odjela za informatičko i digitalno zdravstvo u HMO Maccabiju, rekla je da će služba nastaviti nadzirati iste pacijente kako bi se utvrdilo imaju li i dalje samo blage simptome ili će se kod njih eventualno razviti neke komplikacije. Više od 2,6 milijuna Izraelaca dosad je primilo prvu dozu cjepiva, a oko 1,2 milijuna cijepljeno je objema. Izrael ima oko 9 milijuna stanovnika. Izraelske vlasti izvijestile su o oko 600.000 slučajeva zaraze koronavirusom i o 4478 smrtnih slučajeva od početka izbijanja pandemije.

Županije same odlučuju o povratku đaka u škole

9:44 – Svaka županija samostalno će odlučivati o povratku učenika u učionice sljedeći tjedan, a većina je sklona normaliziranju nastave, piše u utorak Jutarnji list. Zaključak jučerašnjeg sastanka ministra znanosti i obrazovanja Radovana Fuchsa s epidemiolozima jest da je situacija u učeničkoj populaciji u ovom trenutku dovoljno povoljna da bi se od idućeg tjedna postupno moglo ići u otvaranje škola, navodi dnevnik.

Dogovor je da će županije, kao što je to bilo i dosad, donositi odluke na lokalnoj razini, u konzultaciji s lokalnim stožerima, ravnateljima škola i Ministarstvom obrazovanja, kažu u Ministarstvu. Župani potvrđuju da će tijekom ovoga tjedna organizirati sastanke s lokalnim stožerima i epidemiolozima, a nakon toga će donijeti odluke o daljnjim oblicima nastave. Više župana potvrdilo nam je kako smatraju da su, zbog povoljne epidemiološke situacije, skloni otvoriti svoje osnovne i srednje škole već idući tjedan, za što se zalažu i ravnatelji škola.

Ipak, tragična vijest o smrti dječaka zbog komplikacija uzrokovanih covidom neke je, poput Šibensko-kninske županije, poljuljala u odluci. I u Istarskoj su županiji skloni zadržavanju sadašnje mjere. Kako doznajemo, Grad Zagreb odluku o eventualnoj promjeni modela od idućega tjedna donijet će u četvrtak, najkasnije u petak, donosi Jutarnji list.

20 novozaraženih u Vukovarsko-srijemskoj županiji

9:35 – “U Vukovarsko-srijemskoj županiji, prema podacima pristiglim do 8:00 sati, u posljednja 24 sata je 20 novih pozitivnih osoba na COVID-19, od čega je 10 pozitivnih na PCR testiranju, a 10 na brzom antigenom testu (8 osoba iz Vukovara, 4 iz Vinkovaca, po 2 iz Privlake i Nuštra, te po 1 osoba iz Komletinaca, Lipovca, Slakovaca i Šarengrada). Nema preminulih osoba.

Od početka epidemije, ukupan broj oboljelih osoba je 8259, od kojih je 7925 osoba izliječeno, a ukupno je preminula 181 osoba. Trenutno je u županiji 45 osoba hospitalizirano zbog COVID-19 bolesti. U protekla 24 sata testirano je 225 osoba, te je ukupno do sada testiranih osoba na području županije 38755. U samoizolaciji na području županije je 467 osoba.

Od ukupnog broja pozitivnih na COVID-19 u Vukovarsko-srijemskoj županiji je pozitivno 26 radnika iz sustava zdravstva (3 liječnika, 20 medicinskih sestara/tehničara i 3 druga zdravstvena radnika). U samoizolaciji iz sustava zdravstva je 5 radnika (1 liječnik, 2 medicinske sestre/tehničara i 2 nezdravstvena radnika). Iz sustava obrazovanja ukupno su oboljela 2 nastavnika i 7 učenika. U samoizolaciji se nalazi 1 nastavnik i 20 učenika”, priopćeno je.

24 novozaraženih i jedna preminula osoba u Zadarskoj županiji

9:11 – “Na području Zadarske županije 24 su novooboljele osobe od koronavirusa od kojih je najviše u Zadru. U Općoj bolnici Zadar od posljedica infekcije koronavirusom preminuo je 98-godišnji muškarac.

Na svim COVID odjelima u Općoj bolnici Zadar hospitalizirano je 20 bolesnika od kojih je 3 na respiratoru, a u biogradskoj bolnici na liječenju su 2 pacijenta. Tijekom jučerašnjeg dana testirano je 275 uzoraka, a pod aktivnim nadzorom je 1013 stanovnika”, doznaje se.

Gorile iz San Diega oporavljaju se od covida-19

9:00 – Skupina gorila u zoološkom safari parku u San Diegu oporavlja se od izbijanja covida-19 od kojega je oboljelo nekoliko od ukupno osam gorila, objavio je zoo u ponedjeljak. Gorile su se počele osjećati loše 6. siječnja, kad su dvije gorile počele kašljati, navodi se u izjavi zoološkog parka.

Test iz fekalne tvari izveden 11. siječnja pokazao je da je nepoznat broj zaražen virusom koji izaziva covid-19, vjerojatno nakon izlaganja djelatniku parka koji je bio asimptomatski. Soj kojim su zaražene “nov je, vrlo zarazan soj koronavirusa, nedavno identificiran u Kaliforniji”, navodi zoološki park. Nakon dijagnoze, gorile su zajedno stavljene u karantenu u parku.

Najstarijem, 48-godišnjem gorili Winstonu dijagnosticirana je upala pluća i srčana bolest, rekao je zoo. Liječen je lijekovima za srce, antibioticima i terapijom antitijelima protiv covida-19 iz opskrbe koja nije dopuštena za upotrebu kod ljudi.

“Veterinarski tim koji je liječio Winstona vjeruje da su antitijela možda pridonijela njegovoj sposobnosti da prevlada virus”, rekao je zoološki vrt.

Zoološki park također planira koristiti verziju cjepiva protiv covida-19 koje nije namijenjeno ljudima za zaštitu životinja u zoološkom vrtu u San Diegu i safari parku u zoološkom vrtu u San Diegu. Član osoblja za koji se vjeruje da je zarazio životinje nosio je zaštitnu opremu i slijedio sigurnosne protokole protiv covida-19, priopćio je zoološki park.

Osiguravatelji odgađaju isplate oboljelima od covida-19

8:59 – Globalni osiguravatelji u segmentu životnih osiguranja nastoje ograničiti isplate povezane s pandemijom koronavirusa, uključujući njezine dugoročne posljedice po zdravlje koje nisu u potpunosti razjašnjene, tvrde izvori. Građani oboljeli od covida 19 i oni koji su se oporavili od bolesti mogu podnijeti zahtjev za isplatom osiguranja tek nakon isteka određenog roka, prema novim odredbama tvrtki poput Prudential Financiala i Avive PLC, navode menadžeri i glasnogovornici.

Prudential je uveo minimalno 30-dnevno razdoblje odgode podnošenja zahtjeva a “kratku” odgodu za one koji su oboljeli od covida ili su imali slične simptome u prethodnih 30 dana uvela je, prema riječima glasnogovornice, i Aviva. Od travnja prošle godine britanski osiguravatelj LV uveo je odgodu podnošenja zahtjeva za sve kojima je dijagnosticiran covid-19, te za one sa simptomima i one koji žive s oboljelom osobom, navodi se na internetskoj stranici osiguravatelja.

“Napokon, mnoge dugoročne implikacije pandemije još nisu ni poznate”, opravdava takve postupke potpredsjednik Prudentiala Keith Bexell. “Kada bolje shvatimo dugoročne posljedice, moći ćemo po potrebi prilagoditi naš pristup osiguranju”, dodao je.

Neki osiguravatelji uvode i ograničenja za određene dobne skupine. Promjene su uvedene zbog zahtjeva nekih reosiguravatelja da se uvedu novi zaštitni mehanizmi, budući da osiguravatelji imaju teškoća s utvrđivanjem razmjera problema koje je izazvao novi koronavirus.

U svijetu je covidom 19 zaraženo gotovo 100 milijuna ljudi a više od 2,1 milijun preminuo je od posljedica bolesti, pokazuju Reutersovi izračuni. Neki ljudi trpe dugoročne posljedice bolesti, uključujući teške respiratorne probleme, oštećenja organa, lošiju cirkulaciju i kronični umor. Deset posto ljudi ne osjeća se dobro ni tri tjedna nakon oporavka, a do pet posto ni nakon nekoliko mjeseci, tvrde znanstvenici s King’s Collegea. Pandemija je izazvala i krizu mentalnog zdravlja kod onih koji se nisu mogli oprostiti od voljenih ili su mjesecima bili izolirani, a povećali su se i problemi s ovisnošću.

Iako je prerano za procjene koliko će ljudi podnijeti zahtjeve za isplatom osiguranog iznosa za slučaj smrti, dugotrajne bolesti ili invaliditeta, osiguravatelje brine da bi se posljedice mogle protegnuti na desetljeća. Liječnik Bandeira Pinho ukazuje pak na “val udovica i udovaca, djece i roditelja” sa skraćenim očekivanim životnim vijekom. Pandemija je ograničila i preventivne zdravstvene preglede građana i time stvorila dodatni niz rizika, upozorava Chris Behling, direktor odjela životnih i zdravstvenih osiguranja za Sjevernu i Južnu Ameriku u švicarskom reosiguravatelju SwissReu.

“Pokušali smo kao tvrtka strateški pristupiti problemu i izraditi model i pomaknuli smo se s početne točke, no daleko je to od kristalne kugle koja bi proricala budućnost”, rekao je liječnik Paulo Bandeira Pinho, glavni direktor medicinskog odjela u Optimum Re Insuranceu.

Optimum se sastao s klijentima među osiguravateljima, uključujući Prudential Financial, kako bi izradio detaljan plan o dugoročnim rizicima i mogućim financijskim učincima. Nije baš sve tako crno, osiguravatelji očekuju da će cijepljenje dramatično poboljšati njihove pretpostavke. Neki ističu i smanjene stope smrtnosti u zemljama koje su strogo ograničile putovanja i druženja, i na studiju britanskog Aktuarskog instituta i fakulteta, prema kojem preživjeli možda imaju dulji očekivani životni vijek.

Koronaparty u Sv. Filipu i Jakovu rezultirao s 23 zaražene i desecima izoliranih osoba

8:53 – Proslava koja je organizirana u Sv. Filipu i Jakovu, rezultirala je s 23 zaražene osobe, desecima izoliranih, a među njima je i desetak djece iz Dječjeg vrtića Cvit. Na proslavi rođenja bili su zaposlenici Općine, članovi općinskog Stožera, odgajateljica iz vrtića i brojni drugi mještani, doznaje Slobodna Dalmacija. Iako se sve odvilo oko 10. siječnja i dalje nije poznato tko je sve bio na zabavi.

Renate Batur, načelnica Stožera civilne zaštite općine Sv. Filip i Jakov tvrdi da je bila riječ o spontanom okupljanju: “Koliko znam, nije to bila najavljena zabava, već su ljudi sami spontano dolazili u privatnu kuću čestitati na prinovi. Prema mojim informacijama, tamo je bilo desetak ljudi. Zaraza se nije nekontrolirano proširila. Sve zaražene osobe bile su u tom društvu, a od njih su se eventualno zarazili i članovi njihovih obitelji. Brzo se reagiralo i sve osobe koje su osjećale simptome ubrzo su bile izolirane”, rekla je načelnica, dodajući kako je za događaj doznala od kolegice koja je tamo bila i koja se također zarazila. No, mještani tvrde da je na korona-party navodno bilo četrdesetak ljudi.

50 novozaraženih u Sisačko-moslavačkoj županiji

8:45 – U Sisačko-moslavačkoj županiji, na današnji dan je pedeset novooboljelih osoba od zarazne bolesti COVID-19. Riječ je o četrnaest osoba s područja grada Siska, jedanaest osoba s područja grada Petrinje, sedam osoba s područja općine Lekenik, pet osoba s područja grada Kutine, tri osobe s područja grada Popovače, tri osobe s područja općine Sunja, tri osobe s područja grada Novske, jednoj osobi s područja grada Gline, jednoj osobi s područja općine Topusko, jednoj osobi s područja općine Dvor te jednoj osobi s područja općine Velika Ludina”, doznaje se.

10 novozaraženih u Požeško-slavonskoj županiji

7:42 – “U Požeško-slavonskoj županiji trenutno je aktivno 97 slučajeva zaraze koronavirusom (COVID-19), 79 osoba nalazi se u kućnoj izolaciji, a 18 osoba je hospitalizirano. U samoizolaciji se nalazi 245 osoba, a ukupno je testirana 26.481 osoba. Na posljednjem testiranju obrađeno je 180 uzoraka, od kojih je 10 pozitivnih. Tijekom dana će se nastaviti s testiranjem kontakata zaraženih osoba kao i svih suspektnih osoba”, priopćeno je.

Pandemija bi mogla potaknuti veći priljev izbjeglica i migranata u Europu

7:10 – Broj izbjeglica i migranata koji će ove godine krenuti prema Europi vjerojatno će se povećati zbog pandemije koronvirusa, predviđa institut za migracijske politike ICMPD. Očekuje se da će bolja zdravstvena skrb i dostupnost cjepiva u Europi te globalna ekonomska kriza izazvana pandemijom potaknuti veću migraciju prema Europskoj uniji, rekao je za list Handelsblatt Michael Spindelegger, direktor Međunarodnog centra za razvoj migracijske politike sa sjedištem u Beču.

“U EU-u ljudi dobivaju besplatno cjepivo. To je vrlo privlačno za izbjeglice iz Afrike, Latinske Amerike i Azije. Stoga očekuemo porast ilegalne imigracije”, dodao je Spindelegger, koji je i bio austrijski vicekancelar i ministar vanjskih poslova. “U mnogim zemljama slabe ekonomski izgledi. Stoga očekujemo da će se pojačati pritisak za iseljavanje”, predvidio je.

Stručnjaci ICMPD kažu da su primijetili pojavu novih migracijskih pravca prema Europi, poput onih iz Libanona prema Cipru ili iz Mauritanije na Kanarske otoke. Broj migranata koji kreću tim pravcima povećao se za 900 posto, po bečkom institutu. Na prostoru središnjeg Mediterana, pravcu preko Tunisa, broj migranata se prošle godine povećao za 155 posto.

Spindelegger je rekao da očekuje i povećanje migracija iz Latinske Amerike kada se ponovno uspostave zrakoplovne veze jer je ta regija gospodarski mnogo teže pogođena krizom nego Europska unija. ICMPD su 1993. osnovale Austrija i Švicarska a sada u članstvu ima 18 europskih država.

Biden vjeruje da će se do ljeta Amerikanci približiti kolektivnom imunitetu

7:10 – Američki predsjednik Joe Biden rekao je u ponedjeljak kako vjeruje da će se Amerikanci cijepljenjem do ljeta približiti kolektivnom imunitetu. “Vjerujem u to da ćemo se do ljeta približiti kolektivnom imunitetu”, rekao je.

Dodao je osim toga da bi se svi Amerikanci koji to žele trebali moći cijepiti do proljeća. Uz to naglasio je važnost nošenja maski, za razliku od svog prethodnika u Bijeloj kući Donalda Trumpa. “Ako nosimo maske do kraja travnja, stručnjaci kažu da ćemo možda uspjeti spasiti 50.000 života”, rekao je.

AstraZeneca odbacila kao netočna izvješća o neučinkovitosti svojeg cjepiva

7:10 – Kompanija AstraZeneca je u ponedjeljak priopćila da su “potpuno netočna” izvješća njemačkih medija da njena cjepiva protiv covida-19 nisu dovoljna učinkovita kod starijih osoba. Njemački dnevni listovi Handelsblatt i Bild su u ponedjeljak odvojeno izvijestili da cjepivo koje je kompanija AstraZeneca razvila u suradnji s Oxfordskim sveučilištem ima učinkovitost manju od 10 posto kod starijih od 65 godina te da se njemačka vlada pribojava da EMA, Europska agencija za lijekove, neće odobriti AstraZenecino cjepivo za tu dobnu skupinu.

Bild i Handelsblatt su izvijestili da su im to rekli izvori u njemačkoj vladajućoj koaliciji te da to dovodi u pitanje njegovu pogodnost za masovne programe cijepljenja. Očekuje se da će Europska agencija za lijekove u petak dati odobrenje za korištenje cjepiva AstraZenece, no to će malo vrijediti ako tvrtka ostane pri svojoj najavi da će biti znatnog kašnjenja u isporuci cjepiva.

AstraZeneca je prošli petak “iznenađujuće” izvijestila Bruxelles da neće moći sljedećih tjedana isporučiti količine cjepiva prema ugovoru koji je potpisala s Europskom komisijom. Europska unija nije zadovoljna objašnjenima te britansko-švedske farmaceutske tvrtke a europska povjerenica za zdravstvo Stela Kyriakides je u ponedjeljak izjavila da “EU želi da naručene i plaćene doze cjepiva budu isporučene čim prije i želimo da ugovor bude u potpunosti ispoštovan”.