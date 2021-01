NJEMAČKI MEDIJI TVRDE DA JE ASTRAZENECINO CJEPIVO NEUČINKOVITO: Kompanija odbacuje te tvrdnje, no tu su i problemi s isporukom

Jučer su zabilježena 134 nova slučaja zaraze virusom SARS-CoV-2 i 32 preminulih osoba, čime je broj aktivnih slučajeva 2519, a preminulih 4859; na bolničkom liječenju su 1485 pacijenta, od kojih je na respiratorima 138 ljudi, a oporavilo se 579 osoba

Jučer su zabilježena 134 nova slučaja zaraze virusom SARS-CoV-2, čime je broj aktivnih slučajeva 2519

Preminule su 32 osobe, čime je broj umrlih od početka epidemije narastao na 4859

Na bolničkom liječenju su 1485 pacijenta, od kojih je na respiratorima 138 ljudi

Pandemija bi mogla potaknuti veći priljev izbjeglica i migranata u Europu

7:10 – Broj izbjeglica i migranata koji će ove godine krenuti prema Europi vjerojatno će se povećati zbog pandemije koronvirusa, predviđa institut za migracijske politike ICMPD. Očekuje se da će bolja zdravstvena skrb i dostupnost cjepiva u Europi te globalna ekonomska kriza izazvana pandemijom potaknuti veću migraciju prema Europskoj uniji, rekao je za list Handelsblatt Michael Spindelegger, direktor Međunarodnog centra za razvoj migracijske politike sa sjedištem u Beču.

“U EU-u ljudi dobivaju besplatno cjepivo. To je vrlo privlačno za izbjeglice iz Afrike, Latinske Amerike i Azije. Stoga očekuemo porast ilegalne imigracije”, dodao je Spindelegger, koji je i bio austrijski vicekancelar i ministar vanjskih poslova. “U mnogim zemljama slabe ekonomski izgledi. Stoga očekujemo da će se pojačati pritisak za iseljavanje”, predvidio je.

Stručnjaci ICMPD kažu da su primijetili pojavu novih migracijskih pravca prema Europi, poput onih iz Libanona prema Cipru ili iz Mauritanije na Kanarske otoke. Broj migranata koji kreću tim pravcima povećao se za 900 posto, po bečkom institutu. Na prostoru središnjeg Mediterana, pravcu preko Tunisa, broj migranata se prošle godine povećao za 155 posto.

Spindelegger je rekao da očekuje i povećanje migracija iz Latinske Amerike kada se ponovno uspostave zrakoplovne veze jer je ta regija gospodarski mnogo teže pogođena krizom nego Europska unija. ICMPD su 1993. osnovale Austrija i Švicarska a sada u članstvu ima 18 europskih država.

Biden vjeruje da će se do ljeta Amerikanci približiti kolektivnom imunitetu

7:10 – Američki predsjednik Joe Biden rekao je u ponedjeljak kako vjeruje da će se Amerikanci cijepljenjem do ljeta približiti kolektivnom imunitetu. “Vjerujem u to da ćemo se do ljeta približiti kolektivnom imunitetu”, rekao je.

Dodao je osim toga da bi se svi Amerikanci koji to žele trebali moći cijepiti do proljeća. Uz to naglasio je važnost nošenja maski, za razliku od svog prethodnika u Bijeloj kući Donalda Trumpa. “Ako nosimo maske do kraja travnja, stručnjaci kažu da ćemo možda uspjeti spasiti 50.000 života”, rekao je.

AstraZeneca odbacila kao netočna izvješća o neučinkovitosti svojeg cjepiva

7:10 – Kompanija AstraZeneca je u ponedjeljak priopćila da su “potpuno netočna” izvješća njemačkih medija da njena cjepiva protiv covida-19 nisu dovoljna učinkovita kod starijih osoba. Njemački dnevni listovi Handelsblatt i Bild su u ponedjeljak odvojeno izvijestili da cjepivo koje je kompanija AstraZeneca razvila u suradnji s Oxfordskim sveučilištem ima učinkovitost manju od 10 posto kod starijih od 65 godina te da se njemačka vlada pribojava da EMA, Europska agencija za lijekove, neće odobriti AstraZenecino cjepivo za tu dobnu skupinu.

Bild i Handelsblatt su izvijestili da su im to rekli izvori u njemačkoj vladajućoj koaliciji te da to dovodi u pitanje njegovu pogodnost za masovne programe cijepljenja. Očekuje se da će Europska agencija za lijekove u petak dati odobrenje za korištenje cjepiva AstraZenece, no to će malo vrijediti ako tvrtka ostane pri svojoj najavi da će biti znatnog kašnjenja u isporuci cjepiva.

AstraZeneca je prošli petak “iznenađujuće” izvijestila Bruxelles da neće moći sljedećih tjedana isporučiti količine cjepiva prema ugovoru koji je potpisala s Europskom komisijom. Europska unija nije zadovoljna objašnjenima te britansko-švedske farmaceutske tvrtke a europska povjerenica za zdravstvo Stela Kyriakides je u ponedjeljak izjavila da “EU želi da naručene i plaćene doze cjepiva budu isporučene čim prije i želimo da ugovor bude u potpunosti ispoštovan”.