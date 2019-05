NJEMAČKI MEDIJI O DOLASKU ANGELE MERKEL U ZAGREB NA HDZ-OV SKUP: ‘Zna li kancelarka kakvu to stranku podržava?’

Nekima je upao u oči zanimljiv tajmnig, dok drugi ističu HDZ-ove grijehe koji su Nijemcima neprihvatljivi

Njemački mediji prilično su zainteresirani za posjet kancelarke Angele Merkel Hrvatskoj svega dan prije izbora za europski parlamet. Jedni ističu kako je malo neobično da kampanju završava u Hrvatskoj, dok se drugi pitaju – zna li ona uopće koga točno podržava.

“I kod službenog početka predizborne borbe u 13 sati u Münsteru nedostaje kancelarka. Dakle: Zagreb umjesto Münstera, Hrvatska umjesto Sjevernog Porajnja i Vestfalije”, piše Spiegel Online u tekstu naslovljenom “Merkelica promiče glavnog kandidata Webera – u Hrvatskoj”.

Bježi li od neuspjeha svoje stranke?

Peter Müller, dopisnik Spiegela iz Bruxellesa kaže kako je to možda shvatljivo obzirom na to da je Merkel prepustila vodstvo stranke još u prosincu, ali ipak ističe da je ona najprepoznatljivije lice Njemačke u Europu.

“Želi li kancelarka izbjeći odgovornost za eventualni loš uspjeh CDU? I još nešto: zašto se Merkelica upravo sad drži po strani kad bi s Weberom Njemačka po prvi puta imala priliku nakon 50 godina postaviti predsjednika Europske komisije?”, pita se.

Sabine Adler za Deutschlandfunk ističe, za Nijemce iznimno problematični revizionizam HDZ-ovaca.

“Povjesničar Hrvoje Klasić bi rado podsjetio kancelarku kome to ona pomaže, naime to nipošto nisu čisti demokrati: ‘U proteklih pet godina su se pomakli odnosi snaga u vladajućoj stranci. U HDZ-u je sve više ekstremno desnih predstavnika preuzelo položaje.

‘Umjereni premijer i sve više ekstremista’

Stranka je sve više pokret s umjerenim premijerom Plenkovićem s jedne i s druge strane ekstremno desnim političarima kao što je bio i Zlatko Hasanbegović”, piše Adler, podsjećajući kako će “Merkel podržati stranku čiji je osnivač Franjo Tuđman umanjivao broj žrtava (ustaškog režima)”, a citira i kritizira pučku pravobraniteljicu za ljudska prava Loru Vidović koja je poručila da se “Vlada se mora mnogo aktivnije boriti protiv upotrebe ustaških simbola”, ističe Adler u članku.

Da nije u pitanju samo poneki disidenti u stranci, potkrepljuje time da je i u ovoj predizbornoj borbi, u koju se posredno uključila i Merkel, istaknuta ustaška zastava na zgradi jedne stranačke podružnice HDZ-a.

U Splitu, naočigled tih istih HDZ-ovaca, slavi se NDH

Podsjeća i kako se u Splitu redovito obilježava 10. travnja, dan osnutka NDH koja je bila saveznica Hitlerove Njemačke i to mimohodom ekstremno desnih simpatizera ustaša i to u nazočnosti lokalnih dužnosnika te ponovo citira našeg kolumnista Klasića: ‘U crnim uniformama se u paradama navodno slave paramilitarne jedinice koje su branile Hrvatsku početkom devedesetih u građanskom ratu. Ali njihove uniforme izgledaju kao iz Drugog svjetskog rata. To je osudio Ustavni sud i usprkos tome ti mimohodi se u Splitu održavaju iz godine u godinu. A tamo su nazočni i predstavnici Ministarstva hrvatskih branitelja i predstavnici grada i županije” prenosi DW.

