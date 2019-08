NJEMAČKA TELEVIZIJA OBJAVILA PRILOG O DUBROVNIKU I PRIKAZAO MRAČNU STRANU TURIZMA: ‘Dubrovnik je pred kolapsom’

‘Čak i ako zažive stroge mjere koje najvaljuje Grad, teško će se riješiti gužvi’. zakljujučuju Nijemci

“Dubrovnik pred kolapsom”, naslov je petominutnog priloga jutarnjeg programa njemačke televizije ARD. Kako glavnu opasnost ističu navalu u ovaj magnet za turiste, kako ga nazivaju, pri čemu je Christian Limpert ističe kako su najveći problem oni jednodnevni turisti koji samo protutnje gradom, za kojeg Nijemci podsjećaju da je pod zaštitom UNESCO-a,

“Gradske vlasti pokušavaju riješiti taj problem, no da stvari tek trebaju profunkcionirati. Navodi se da je Dubrovnik donedavno dnevno posjećivalo četiri-pet kruzera, no sada su dozvoljena samo dva”, istaknuo je novinar Christian Limpert,

Stara gradska jezgra, ističe Limpert, dodatnu popularnost stekla i Igrom prijestolja, a turistička ponuda se tome i prilagodila.

“Turisti su više zainteresirani za to nego da nauče nešto o Dubrovniku”, prenosi Limpert riječi jednog vodiča i nastavlja: Tisuće ljudi dnevno žele posjetiti lokacije na kojima se snimala serija. Problem je i što se mnogi turisti žele fotografirati na stepenicama na kojima je u poznatoj sceni u seriji gola hodala Cersei Lannister, pa se čak i sami skidaju goli, naročito u noćnim satima. Lokalnim trgovcima to smeta, a građani kažu da je nemoguće živjeti u starom gradu”, kazao je.

Presreo Nijemce s kruzera, oni ne vide problem

No turiste to ne brine. Kako prenosi Index, njemački novinar je upitao i svoje sunarodnjake koji su sišli s kruzera jesu li svjesni da je dolazak nekoliko tisuća ljudi odjednom u staru gradsku jezgru poput invazije, no turisti za to nisu pretjerano zabrinuti. Jedna turistica nudi zanimljivo objašnjenje da su došli rano te da bi invazija bila da su došli u špici dana.

ARD je razgovarao sa zamjenicom gradonačelnika Jelkom Tepšić, koja ističe da grad uvodi još strože mjere od 2021., kada će u staroj jezgri istovremeno moći biti samo četiri tisuće turista. No, neki građani ističu da Dubrovnik ipak živi od turizma i da ne treba treniranjem strogoće otjerati turiste na koje su se, kažu, odavno navikli.

No čak i ako stroge mjere gradske uprave zažive, teško očekivati kako će Dubrovnik postati mirno mjesto bez gužvi, zaključuju Nijemci u prilogu.