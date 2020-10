U Hrvatskoj je jučer zabilježeno 213 novih slučajeva zaraze koronavirusom, a pet je osoba preminulo. U svijetu je do sada zabilježeno 33,8 milijuna slučajeva zaraze, a broj preminulih premašio je milijun

U Hrvatskoj je dosad zabilježeno 16.593 slučaja zaraze

U svijetu je zaraženih dosad 33,8 milijuna i milijun umrlih

Njemačka je s crvene liste skinula Zadarsku i Šibensko-kninsku županiju

Jedna novozaražena osoba u Istri

8:32 – “Tijekom protekla 24 sata u Zavodu za javno zdravstvo Istarske županije ispitano je 253 uzoraka briseva na COVID-19 (155 za administrativne potrebe) na COVID-19, od kojih je 1 pozitivan. Radi se o osobi iz mjera samoizolacije, bliski kontakt već poznate pozitivne osobe. Trenutno je 10 aktivnih COVID-19 pozitivnih osoba. U mjerama samoizolacije nalazi se 71 osoba”, priopćeno je.

Nove mjere za Šibensko-kninsku županiju

8:17 – Stožer civilne zaštite Republike Hrvatske je, na prijedlog Stožera civilne zaštite Šibensko-kninske županije, u srijedu donio Odluku o uvođenju nužnih epidemioloških mjera za područje Šibensko-kninske županije. Mjere će biti na snazi do 14. listopada.

Donesene su nove mjere, koje propisuju da: na svadbenim svečanostima smije biti najviše 50 ljudi i one mogu trajati najviše do 2 sata ujutro; iznimno od toga, na svadbama može biti i 100 ljudi, ali u prostorima koji su opemljeni za primanje najmanje triput većeg broja gostiju; na sahranama može biti najviše 50 osoba, a sućut se ne smije davati bliskim kontaktom; u svim zatvorenim prostorima obvezno je nošenje maski; korisnicima domova za starije i nemoćne zabranjen je izlazak iz kruga doma, osim ako se radi o medicinskim razlozima; posjeti pokretnim osobama u domovima za starije i nemoćne mogući su u dvorištima domova u trajanju do 30 minuta; posjeti nepokretnim bolesnicima u domovima za starije osobe mogući su u prostorijama doma u trajanju do 15 minuta, s time da korisnika smije posjetiti najviše jedna osoba koja mora imati zaštitnu masku i rukavice te ne smije imati temperaturu.

7 novozaraženih u Požeško-slavonskoj županiji

8:07 – “U Požeško-slavonskoj županiji trenutno je aktivno 88 slučajeva zaraze korona virusom (COVID-19), 82 osobe nalazi se u kućnoj izolaciji, a 6 osoba je hospitalizirano. U samoizolaciji se nalazi 429 osoba, a ukupno je testirano 9217 osoba. Na posljednjem testiranju obrađeno je 117 uzoraka, od kojih je 7 pozitivnih. Tijekom dana će se nastaviti s testiranjem kontakata zaraženih osoba kao i svih suspektnih osoba”, priopćio je Stožer.

Njemačka skinula s crvene liste Zadarsku i Šibensko-kninsku županiju

7.22 Njemačka vlada u srijedu je ukinula klasifikaciju visoko rizičnog područja za hrvatske regije Zadarsku i Šibensko-kninsku županiju te za švicarski Freiburg. Zbog velikog broja zaraza koronavirusom, njemačka je vlada klasificirala pojedine regije u 11 europskih zemalja, uključujući cijelu Belgiju, Island, Wales i Sjevernu Irsku, kao područja s visokim rizikom. Njemačko tijelo za kontrolu bolesti Robert Koch Institute (RKI) po prvi je put u pandemiji uključilo i Veliku Britaniju u svoj zdravstvena upozorenja.

Osim toga, prvi put su rizičnim zonama proglašena i područja u baltičkim zemljama Litvi i Estoniji. Također su dodane regije u Irskoj, Sloveniji, Mađarskoj i Rumunjskoj. Klasifikaciju rizičnog područja i naknadno upozorenje o putovanju izdaje se ako broj zaraženih prijeđe 50 slučajeva na 100.000 stanovnika unutar sedam dana. Novim odlukama berlinske savezne vlade, 17 od 27 zemalja EU-a sada se barem djelomično smatra visokorizičnim područjima. Poljska je jedina od devet susjednih zemalja Njemačke koja se još nije našla na popisu rizičnih zemalja. No, i tamo se povećava broj zaraženih. Među devet zemalja EU-a koje nisu visokorizične, popularne su turističke lokacije poput Italije, Grčke, Malte i Cipra.

Velika Britanija: Stvari idu u lošem smjeru

7.20 Britanske zdravstvene vlasti su u srijedu, dok se nastavlja širiti drugi val novog koronavirusa, priznale da stopa infekcije “nije pod kontrolom” u Ujedinjenom Kraljevstvu. “Stvari idu u lošem smjeru”, upozorio je vladin znanstveni savjetnik Patrick Vallance na tiskovnoj konferenciji u Downing Streetu. Stopa infekcije i dalje raste i “trenutačno nije pod kontrolom”, rekao je. Premijer Boris Johnson je na toj konferenciji pozvao Britance na “strpljenje” i na “zdrav razum”, upozorivši još jednom da vlada neće oklijevati da donese strože mjere od onih koje su trenutačno na snazi.

Capak o mogućem lockdownu: Ne može se živjeti od zelene trave

7.18 Ravnatelj HZJZ-a Krunoslav Capak rekao je za N1 da na nacionalnoj razini nisu postrožene epidemiološke mjere, što je rezultat, kako je rekao toga što dosadašnje mjere “donose dobre rezultate”. Kazao je i da se sada epidemiološki najviše razgovara o dolasku jeseni i zime, kada će ljudi više boraviti u zatvorenim prostorima dodavši da se, kada je riječ o eventualnom novom lockdownu, “ne može živjeti od zelene trave”. Osvrnuo se i na najavljenu pobunu ugostitelja zbog najavljenog stišavanja glazbe u ugostiteljskim objektima.

“Stišavanje glazbe je forsiranje jedne teze, jedne mjere, o kojoj se tek treba razgovarati. Mjera izgleda sasvim logična. Ako je velika buka, prbiližit ćemo se jedan drugome, pojačavat ćemo glas, više ćemo raspršavati aerosol”, objasnio je.