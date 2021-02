NJEMAČKA NAJAVILA UKIDANJE STROGIH MJERA; Beroš otkrio kada će doći rusko cjepivo i što za 15. veljače planira Stožer

Jučer je u Hrvatskoj zabilježeno 516 novih slučajeva zaraze virusom SARS-CoV-2 te je broj aktivnih slučajeva u Hrvatskoj ukupno 2974

U Hrvatskoj je 1196 pacijenata na bolničkom liječenju, od toga je na respiratoru 101 pacijenat

Jučer je preminulo 18 osoba

U svijetu je potvrđeno 104.447.241 slučajeva zaraze

Oporavilo se 76.335.754, a umrlo ukupno 2.264.087

PRATITE TIJEK DOGAĐANJA:

Požeško-slavonska županija: 5 novih

07:50 – U Požeško-slavonskoj županiji trenutno je aktivan 81 slučaj zaraze korona virusom (COVID-19), 71 osoba nalazi se u kućnoj izolaciji, a 10 osoba je hospitalizirano. U samoizolaciji se nalazi 164 osobe, a ukupno je testirano 27535 osoba. Na posljednjem testiranju obrađeno je 68 uzoraka, od kojih je 5 pozitivnih. Tijekom dana će se nastaviti s testiranjem kontakata zaraženih osoba kao i svih suspektnih osoba.

Kina zabilježila najniži broj novozaraženih u više od mjesec dana

07:11 – Kina bilježi najniži broj novih slučajeva zaraze koronavirusom u više od mjesec dana, pokazali su službeni podaci objavljeni u petak, a taj trend daje naznaku da je se najnoviji val zaraze smiruje uoči proslave kineske nove godine.

Novih 20 slučajeva zaraze zabilježeno je u Kini na dan 4. veljače, što je manje od 30 slučajeva koji su zabilježeni dan prije i najmanji broj dnevno novozaraženih od 31. prosinca.

Lokalni prijenos zaraze utvrđen je kod samo šest slučajeva, od kojih se pet dogodilo u sjevernoistočnoj pokrajini Heilongjian i jedan u Šangaju. Zabilježeno je i 28 novih asimptomatskih slučajeva zaraze, koje Kina, međutim, ne ubraja u potvrđene slučajeve zaraze.

Kineske vlasti prošlog su mjeseca uvele stroge protuepidemijske mjere, koje su uključivale zatvaranje, ograničavanje putovanja i masovno testiranje na koronavirus nakon što su početkom prošloga mjeseca izbili novi slučajevi zaraze.

Iako trend novozaraženih opada, vlasti nastavljaju upozoravati na oprez i pokušavaju obeshrabriti putovanje tijekom praznika za kinesku novu godinu, koji počinju 11. veljače. Ukupan broj potvrđenih slučajeva zaraze koronavirusom u Kini je 89.669, dok je broj umrlih 4.636.

Johnson&Johnson zatražio odobrenje svog cjepiva u SAD-u

07:02 – Tvrtka Johnson & Johnson potvrdila je u četvrtak da je od američkih zdravstvenih regulatora zatražila odobrenje svog cjepiva protiv koronavirusa za hitnu uporabu u SAD-u, dodavši da će u sljedećim tjednima to zatražiti i u Europskoj uniji.

Johnson&Johnson zahtjev za odobrenje cjepiva predao je američkoj Agenciji za hranu i lijekove (FDA) nakon što su krajem siječnja objavili izvješće da je njihovo cjepivo učinkovito u sprječavanju zaraze koronavirusom u 66 posto slučajeva

Radi se o cjepivu koje se primjenjuje u jednoj dozi, što bi moglo ubrzati opskrbu cjepivom i pojednostaviti američku kampanju procjepljivanja. Za razliku od dva dosad odobrena cjepiva proizvođača Pfizer/BioNTecha i Moderne, cjepivo Johnson&Johnsona ne zahtijeva primjenu druge doze i ne treba biti zamrznuto tijekom distribucije.

Paul Stoffels, glavni znanstvenik J&J-a, najavio je prošlog mjeseca kako bi cjepivo u distribuciji moglo biti u ožujku.

“Nakon što dobijemo odobrenje našeg COVID-19 cjepiva za hitnu uporabu, spremni smo za slanje cjepiva”, ustvrdio je Stoffels u priopćenju.

Tvrtka je najavila da će u sljedećim tjednima poslati zahtjev za uvjetno odobrenje cjepiva protiv koronavirusa i Europskoj agenciji za lijekove. Tijekom 2021. Johnson&Johnson planira dostaviti milijardu doza cjepiva.

U kliničkom ispitivanju cjepiva te tvrtke sudjelovalo je gotovo 44 tisuće ispitanika, a ispitivanje je provedeno u šest zemalja. Postotak učinkovitosti cjepiva u sprječavanju zaraze koronavirusom razlikuje se, u SAD-u se cjepivo pokazalo učinkovito u 72 posto slučajeva, u Latinskoj Americi u 66 posto, a u Južnoj Afiric u 57 posto slučajeva.

Cjepiva proizvođača Pfizen/BioNTech i Moderne pokazala su učinkovitost u 95 posto slučajeva, međutim, njihova ispitivanja provedena su uglavnom u SAD-u i to prije pojave novih sojeva virusa. U ispitivanju prevencije težih oblika bolesti uzrokovane zarazom koronavirusom, cjepivo Johnson&Johnsona pokazalo se učinkovito u 85 posto slučajeva u svim zemljama u kojima se provelo ispitivanje.

Cjepivo J&J-a koristi virus obične prehlade poznat kao adenovirus tip 26 kako bi u tijelo unijelo proteine koronavirusa i izazvalo imunološku reakciju, dok dva druga cjepiva, koriste novu tehnologiju poznatu pod nazivom mRNa, zbog koje ih je potrebno držati u zamrzivačima.

Zbog pandemije u Mozambiku policijski sat; zadnji put bio 1992.

Jučer – Otprilike dva milijuna građana Mozambika u središtu izbijanja koronavirusa u zemlji od petka će se pridržavati policijskog sata prvi put otkako je građanski rat završio 1992. godine, najavio je u četvrtak predsjednik Filipe Nyusi.

Odluka države da nametne policijski čas od 21:00 do 04:00 na području Velikog Maputa – koji uključuje gradove Maputo, Matola, Marracuene i Boane – dolazi dok se nacionalni zdravstveni sustav izvija pod rastućim infekcijama.

Mozambik je u cijeloj zemlji registrirao 42.488 pozitivnih slučajeva, od čega je oko polovine zabilježeno u siječnju. Prošli mjesec zabilježeno je i više od polovice od 427 smrtnih slučajeva.

Beroš: ‘Stiže nam rusko cjepivo u travnju’

Jučer – Ministar zdravstva Vili Beroš sinoć je gostovao u RTL Direktu. Komentirao je moguće relaksiranje mjera i revidiranje nakon 15. veljače.

“Sve što je određeno kroz mjere ima nekakvog smisla. No, sveukupno poštivanja i nepoštivanje mjera predstavljaju spektar u epidemiji. To nije tipično samo za Hrvatsku nego za sve europske zemlje. I u drugim zemljama se rađaju nelogičnosti. Kada govorimo o kavi za van za kafiće i benzinske pumpe. Jesu li benzinske pumpe mjesto za druženje, razgovor i sjedenje? Nisu, one su za točenje benzina, a možemo uzeti i kavu za van, ali nakon toga idemo i odlazimo”, veli Beroš.

“No, u gradu u slastičarnici se može uzeti kava pa pred njom stoji 20 ljudi s kavom. Zašto on smije, a oni iz kafića ne smiju? Hoćete li 15. veljače neke od tih stvari revidirati da imaju više smisla?”, pitala je voditeljica. Beroš je odgovorio da vjeruje da će epidemiološka situacija i dalje biti stabilna i da neće doći do pojave novih žarišta ili varijante i da će moći evaluirati sve elemente te polako relaksirati mjere.

“Međutim, iznimno oprezno jer mjesta nestrpljenju nema. Iznimno promišljeno i polako sve dolazi u obzir. Nikome od nas nije cilj restriktivno djelovati. Djelujemo na one segmente života za koje epidemiološka struka procjeni da su rizični”, rekao je ministar.

Voditeljica je spomenula sprovod saborskog zastupnika Miroslava Tuđmana na Mirogoju na kojem je očigledno bilo više od 25 osoba. Jedan ljudi na Tuđmanovu posljednjem ispraćaju bio je i Beroš pa je upitan koji je njegov odgovor na kritike da na sahrani nije trebalo biti toliko ljudi.

“Zahvalio bih Gradskim grobljima na organizaciji tog pogreba jer je sve bilo po epidemiološkim mjerama i pravilima Gradskih groblja za pogrebe u vrijeme Covid epidemije. Sam lijes je doveden pogrebnim vozilo na samu grobnicu prije početka pogreba. Postojali su odjeljeni odjeljci s trakama na adekvadnoj udaljenosti za obitelj, dužnosnike, članove Sabora, za vojsku, Generalski zbor. Oni su imali ograđen prostor koji je bio dovoljno udalje. I između svakog pojedinca je postojala distanca, nosile su se maske, nije bilo fizičkog kontakta i Gradska groblja su tako omogućila pridržavanje epidemioloških mjera”, odgovorio je Beroš.

Novinarka je konstatirala da drugi mogu reći da su njima neki umrli pa svejedno na sahrani nije moglo biti preko 25 ljudi. Beroš je odgovorio: “Na ovaj način mislim da je bilo moguće jer svi koji su bili znaju da su na nekoliko punktova bili čuvari i redari iz Gradskih groblja koji nisu dozvoljavali pristup osobama za koje to nije bilo predviđeno. A sami ti punktovi su bili odvojeni.”

Upitan hoće li se situacija s cijepljenjem u Hrvatskoj polako početi popravljati i koliko doza stiže u utorak cjepiva AstraZenece, Beroš odgovara da bi ovaj puta to trebalo biti znatno bolje.

AstraZeneca se obvezala isporućiti 154.966 doza u četiri tranše do kraja mjeseca. To bi trebalo biti dovoljno za naše planove. No treba vidjeti i što će biti s drugim proizvođačima – ne samo Hrvatska nego i Europska komisija, pokušava postići…”, rekao je na što je uslijedilo pitanje o ruskom i kineskom cjepivu te dolaze li ona u obzir, hoće li ih Hrvatska tražiti i dobiti.

“Učinkovitost i sigurnost su na prvom mjestu. Vlada RH ne može dozvoliti primjenu nesigurnog cjepiva. Istina je da je europska regulativa iznimno zahtjevna, ali isključivo iz razloga sigurnosti. U trenutku kada rusko i kinesko cjepivo budu evaluirani po EMA-i, nema nikakvog problema da oni budu i na hrvatskom tržištu. Bez kliničkih dokaza da je cjepivo i učinkovito i sigurno, ne možemo razmišljati o cjepljenju. A i ruske zdravstvene vlasti kao i kineski proizvođači imaju mogućnost aplicirati na EMA-u i već jesu. Prema nekim mojim spoznajama dolazi u obzir da se čak tijekom travnja rusko cjepivo odobri. I u tom slučaju ćemo poduzeti sve da ga osiguramo za naše građane”, veli ministar.

U Brazilu treći dan za redom preko 1.200 mrtvih zbog korone

Jučer – Brazil je treći dan zaredom prijavio više od 1.200 smrtnih slučajeva. Daljnjih 56.873 novih slučajeva Covid-19 registrirano je u četvrtak i još 1.232 smrtnih slučajeva, prema podacima koje je objavilo državno ministarstvo zdravstva.

Brazil je sada registrirao 9.396.293 ukupno potvrđenih slučajeva i 228.795 smrtnih slučajeva od virusa, što je drugi najveći broj smrtnih slučajeva na svijetu nakon SAD-a.

Kina će donirati 100.000 doza cjepiva Republici Kongo

Jučer – Kina će donirati 100.000 doza cjepiva Covid-19 Republici Kongo i oprostiti 13 milijuna dolara javnog duga, rekao je u četvrtak njezin veleposlanik u zemlji.

Veleposlanik Ma Fulin najavio je mjere nakon sastanka s predsjednikom Konga Denisom Sassouom Nguessom. Nije rekao koje će cjepivo razviti u Kini.

Doze su dovoljne za cijepljenje 50 000 od 5,1 milijuna ljudi u Kongu. Kongu, koji je zabilježio 8 060 infekcija i 122 smrtnih slučajeva povezanih s koronavirusom, dodijeljeno je 420 000 doza cjepiva Oxford / AstraZeneca za prvu polovicu ove godine u okviru globalne ustanove za dijeljenje cjepiva COVAX.

Njemačka stroge mjere popušta prije proljeća?

Jučer – Njemački ministar zdravstva Jens Spahn sugerirao je da bi ograničenja za koronavirus mogla biti ukinuta prije proljeća, jer su brojevi slučajeva u zemlji i dalje smanjivali.

“Ne možemo ostati u ovom tvrdom zaključavanju cijelu zimu. To ne bismo tolerirali kao društvo”, rekao je Spahn u intervjuu za medijsku skupinu Funke.

Njemačka je u studenom ušla u djelomičnu blokadu, zatvorivši barove, restorane i kulturne i sportske sadržaje. Škole i nebitne trgovine dodane su na popis sredinom prosinca, a pravila o nošenju maski i radu od kuće pooštrena su u siječnju zbog zabrinutosti zbog novih varijanti.

Broj novih infekcija i pacijenata na intenzivnoj njezi neprestano pada od početka godine, trend je Spahn nazvao “ohrabrujućim”.