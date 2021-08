Oglas jedne Splićanke koja iznajmljuje stan u Zagrebu izazvao je velike pozornost medija. Naime, žena je kao uvjete navela da je najmoprimac rimokatolik sa svim potrebnim sakramentima, prednost je ako je u braku, a ako nije onda da barem ne upražnjava intimne odnose.

Stan je nedugo nakon objavljivanja iznajmljen obitelji koja je ispunjavala sve zadane kriterije, a mnogi građani ostali su zatečeni ovakvih radikalnim oglasom.

"To sam se i ja jutros zaprepastila. To je stvarno prišlo već granice. To mi se ne sviđa. Ja u Njemačkoj živim već 50 godina, podstanar sam, ali takvih problema nisam imala", rekla je za RTL Ana Parlov. "Meni je to djelovalo kao jedna lijepa šala. Mislim, lijepa, uvjetno rečeno", kaže Verica Bevandić.

Prekršila zakon

Pučka pravobraniteljica Tena Šimonović Einwalter upozorila je da je oglas SpUlićanke primjer kršenja Ustava i zakona. "Već samim tim što je ona objavila ovakav oglas ona krši zakon", smatra pučka pravobraniteljica.

Istaknula je da će institucija na kojoj je na čelu otvoriti ispitni postupak u ovom predmetu.

Slučaj nije rijetkost

Predsjednik Udruge Pragma Nedjeljko Marković rekao je za RTL da navedeni slučaj nije rijetkost te da nije neuobičajen. "Brojni vlasnici stanova odnosno stanodavci traže od svojih podstanara podatke koje po zakonu ne bi smjeli tražiti, a tiču se njihovog bračnog života, tiču se broja njihove djece, tiče se njihovog imovinskog stanja", kaže.

"Bilo je situacija da ne smijem pomaknuti stazicu, ne smijem pomaknuti tepih... Ja sam tu sedam godina, pet puta sam mijenjala stan", kaže Petra Grubić.

Za kraj, možda da ponovimo oglas, u originalnom obliku:

""Iznajmljujem garsonijeru u Zagrebu, kvart Dubrava. Grijanje je na plin, ali postoji i ugrađen ventilator. Stan se nalazi na 4 katu, zgrada ima dizalo te se nalazi u blizini autobusnog stajališta. Kvart je relativno miran. Cijena je 350 eura plus režije. Molim vas da se javljaju samo osobe rimokatoličke vjeroispovijesti.

Riječ je o mojim uvjerenjima te ovim putem samo želim napomenuti. Isto tako unaprijed molim da izvadite dokument o potvrdi primljenih sakramenata. To lako podignete u vašoj matičnoj crkvi. Bez toga ne možete uzeti stan u najam. Ne želim ulaziti u vašu intimu, ali prednost imaju ljudi koji su braku. Može i mladi par, ali onda da se drže onoga da nema snošaja prije braka. Unaprijed se radujem novom stanaru i uspješnoj suradnji.Samo bez suvišnih komentar, hvala", stoji u oglasu objavljenom u jednoj Facebook grupi.