'Dosje Jarak' je otvoren! Ekskluzivnom projekcijom za medije Andrija Jarak i RTL predstavili su prvu epizodu dokumentarnog serijala 'Dosje Jarak'. Projekciji su prisustovala poznata RTL-ova lica, Jarkovi kolege te predstavnici najvećih domaćih medijskih kuća.

'Dosje Jarak' gledali su predsjednica Uprave CME Adrije i RTL-a Hrvatska Stella Litou, glavna urednica RTL-ovog informativnog programa Željka Marijanović, voditelji Damira Gregoret i Adrian De Vrgna, urednica i voditeljica RTL-a Danas Ivana Brkić Tomljenović te urednik RTL-a Danas Borna Keserović te brojni drugi kolege.

Projekciju 'Dosjea Jarak' gledali su i protagonisti prve epizode dokumentarnog serijala - Anka Pukanić, Sara Pukanić, nekadašnji glasnogovornik Vlade Republike Hrvatske Ratko Maček, bivši glavni ravnatelj policije Vladimir Faber te glavni urednik 'Nacionala' Berislav Jelinić.

"Ponosan sam i sretan. Mislim da je ovo premium proizvod i da će gledatelji to prepoznati. Jako puna truda i energije je uloženo i doista sam sretan. Drago mi je da mi je RTL to prepoznao i dopustio mi da to radim u miru", rekao je Andrija Jarak.

'Ostavili srce na terenu'

U svojem govoru, Jarak je kazao da su ga svi od prisutnih sto puta pitali gdje je. "Radio sam ovo 14 mjeseci. Dario Todorović, Marijana Čikić i ja smo ostavili srce na terenu što bi se reklo nogometnim rječnikom. Ovi su ljudi ubijeni kao životinje, a država je rekla da ovo nije teroristički čin. Sedam kilograma eksploziva, dvoje mrtvih, a moglo ih je biti sto. Zahvaljujem svima koji su sudjelovali u projektu, posebno Anki i Sari Pukanić. Hvala i svim sugovornicima u filmu.

Hvala RTL-u i upravi, od Željke Marjanović, glavne urednice informativnog programa do Ane Bižić te Stelle Litou koju su nam dopustili da ovo radimo. Hvala Marijani Čikić koja je pročitala 5000 stranica sudskih spisa. Hvala Todoroviću za kojeg ćete još čuti jer je to genijalac koji svaki kadar pregleda 10 puta pa kaže - ponovi. Puno sam kolega upoznao, ali on je stvarno genijalac i veliki profesionalac. Siguran sam da bi Pukanić istražio moju smrt, a ne prepisao policijsko izvješće. Ovo je najmanje što možemo napraviti za njega", kazao je.

Ratko Maček, glasnogovornik Vlade iz vremena 2004.-2008., protagonist serijala, istaknuo je da mu je bilo grozno gledati jer je Ivo Pukanić bio njegov prijatelj.

Foto: RTL Foto: RTL Bivši glasnogovornik Vlade i HDZ-a Ratko Maček i autor i voditelj 'Dosjea Jarak' Andrija Jarak

'Ovo je uz bok najboljih svjetskih dokumentaraca'

"Nismo zloupotrebljavali to naše prijateljstvo nikada. S druge strane sam bio sretan zbog pristupa kojim je RTL obradio ovu priču. Sjajni Andrija Jarak i Dario Todorović su odradili fantastičan produkcijski posao. Postprodukcija u montaži RTL-ovih majstora, bilo je impresivno. Volim dokumentarce, makar se radi i o ovom žanru realnog zločina. Ovo je uz bok najboljih svjetskih dokumentaraca", kazao je.

Zadovoljan s projektom je i Dario Todorović. "Sad s malim odmakom baš sam pozorno gledao, jako sam zadovoljan s time što smo napravili. Jako patim na tehničke stvari, da sve bude na vrhunskoj razini. Ali još mi je važnije bilo pratiti reakcije ljudi koji su gledali te reakcije sugovornika i obitelji Ive Pukanića. Nakon projekcije su me samo zagrlili i to mi je bilo dovoljno da shvatim da su zadovoljni i da im se sviđa na koji je način njihov brat i otac portretiran. Drago im je da se konačno krenulo prčkati po tome, da se krenulo razdrmati naše službe- i policiju i nadalje, da se malo vrate u natrag i shvate ovo je nedovršeno. Da odu provjeriti jesu li možda nešto propustili. I ako smo uspjeli napraviti da se nešto malo pokrene, ja sam jako zadovoljan”.

Foto: RTL Foto: RTL Koautor i scenarist Dario Todorović, Andrija Jarak i kćer Ive Pukanića Sara Pukanić

Dobra najava onoga što slijedi

Joško Lokas istaknuo je da je prijatelj i kolega Andrije te da je ovdje došao iz znatiželje, ne samo kao podrška. "Jako me iznenadilo i na kraju kad je gospođa Bižić rekla da je ovo potpuno jedan drugačiji pristup stvaranju programa koji pripada i nekom mom senzibilitetu, a to je studiozno, precizno, s nevjerojatnim trudom. Prva epizoda je jako dobra najava onoga što slijedi jer vjerujem da je Andrija i cijela ekipa nisu ništa propustili slučaju u okvirima u kojima su mogli istražiti jednu ovakvu temu. Mislim da je proizveden jedan jako dobar sadržaj”.

"Andrija je uvijek birao teži put – tako i sada. Ovaj format je izuzetno zahtjevan, ali on i Dario Todorović su odradili odličan posao. Iza njih su stotine sati istraživačkog rada, neprospavanih noći, prijeđenih kilometara i sjedenja u montaži – nešto što mogu izdržati samo oni koji stvarno vjeruju I vole posao", istaknula je nakon projekcije glavna urednica RTL-ovog informativnog programa Željka Marijanović.

Foto: RTL Foto: RTL Dario Todorovć, glavna urednica RTL-ove informative Željka Marijanović i Andrija Jarak

Ana Bižić, direktorica programa, istaknula je da je 'Dosje Jarak' pravi primjer istraživačkog novinarstva. "Relevantan je, donosi činjenice, propitkuje. Ponosni smo na tim i na sve što su odradili. Za nas na RTL-u ovo je novi pristup i nova stranica u proizvodnji sadržaja jer dosad nikad na ovakav način nismo pristupali true crimeu. Zahvalila bih se svim protagonistima, posebno obitelji", kazala je.