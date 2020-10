NIZOZEMCI UKIDAJU SAMOIZOLACIJU; Bakić: ‘Predviđam da ćemo uskoro ovako i mi. Velika šteta je jasna i neumoljiva’

Podijelivši članak iz nizozemskih medija, matematičar Nenad Bakić brzo je dobio pristaše epidemiološkog modela koji od zaraženih osoba traži da same obavijeste svoje kontakte o zarazi

Domaći poduzetnik i matematičar Nenad Bakić koji je serijom svojih objava na Facebooku u proteklim mjesecima upozoravao kako su karantena, ali i matematičke prognoze broja preminulih u Hrvatskoj besmislene, iznenadio je novom objavom. Naime, podijelio je članak nizozemskog RTL-a u kojemu stoji kako su tamošnje zdravstvene vlasti prestale utvrđivati kontakte svake osobe zaražene koronavirusom.

“Breaking: Nizozemska prekida test-and-trace/samoizolacije (odnosno pozitivni će biti samo zamoljeni da obavijeste svoje kontakte)

Predviđam da će ovo uskoro napraviti i neke druge zemlje, pa i mi. Napominjem da kao i kod ukidanja ozloglašene ‘karantene’, kad sam samo predviđao da će ju Vlada uskoro ukinuti, ne i nagovarao, i ovdje predviđam. Matematika je kod male koristi, a velike štete samoizolacije jasna i neumoljiva”, napisao je Bakić na Facebooku.

Ne mogu više nikoga pratiti

O čemu se konkretno radi? Zbog velikog broja novozaraženih, koji se dnevno mjeri u nekoliko tisuća, nizozemski su epidemiolozi odlučili istraživati izvore zaraze i kontakte oboljelih osoba samo u slučajevima visokog rizika, primjerice kod starijih osoba. Naime, s porastom broja zaraženih padao je broj slučajeva u kojima su uspjeli utvrditi izvor zaraze i sve kontakte oboljelih osoba. Zbog toga su prešli na model po kojem će zaražene osobe same trebati obavijestiti svoje bliske kontakte o zarazi, piše RTL Nieuws.

Pohvalne reakcije

Ovakav model zazivaju i mnogi naši građani. Na Bakićevu objavu nanizali su se brojni, uglavnom pozitivni komentari, u kojima se traži i od domaćeg Nacionalnog stožera civilne zaštite te epidemiologa da počnu tako djelovati.

“Test and trace će se pokazati kao gora bedastoća i ponzi shema čak i od lockdowna”, ustvrdio je publicist Oleg Maštruko, a potom i dodao “Ideja da treba zaposliti 200 novih ‘epidemiologa’ u zemlji veličine Hrvatske… gdje pod epidemiolozi misle na šljakere iz call centra + agente DDR STASI-ja, ekipu da okreće telefone i zapisuje u tekicu…”

Neki su, pak, išli sa stručne strane pojašnjavati opravdanost takvog modela. “To je neminovno da u jednom trenutku taj posao gubi svaki smisao. Uostalom to je model koji je bio primjenjivim na SARS i MERS, no ne i na ovo nakon što se proširi na određenom području. No od Nizozemske do nas je dug put koji vodi preko Njemačke i Austrije, a i sad još uvijek naši epidemiolozi se vode vjerovanjima i uvjerenjima, a ne logikom i znanošću”, ustvrdio je jedan Bakićev pratitelj, dok je pratiteljica dodala: “Od početka ‘test and trace’ je besmislica i maltretiranje ljudi jer je bilo evidentno da testiranjem hvataš svakog 10. zaraženog.”

Neki su se našalili i s problemom na kojeg domaći epidemiolozi sve češće upozoravaju: “Kontakti se inače kriju još od kad je narod prokljuvio da ovaj virus nije baš tako smrtonosan. Nikog ne možeš nagovoriti da oda svoje kontakte”, ustvrdio je jedan Bakićev pratitelj.

Jedna je žena, pak, opisala svoje iskustvo iz Nizozemske. “Mi smo prošli tjedan dobili obavijest da je nastavnik koji mi predaje maloj pozitivan i da će morat’ u izolaciju (dan nakon što su bili zajedno), ali da se drugi ne moraju testirat’ niti ostajat’ kući (ni djeca ni kolege). Umjesto njega je uskočila druga nastavnica i djeca su najnormalnije išla u školu.”

